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Швейцария не хочет проводить вторую конференцию по Украине, пишут Известия - РИА Новости, 23.12.2024
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04:24 23.12.2024 (обновлено: 04:29 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/shvejtsarija-1990761310.html
Швейцария не хочет проводить вторую конференцию по Украине, пишут Известия
Швейцария не хочет проводить вторую конференцию по Украине, пишут Известия - РИА Новости, 23.12.2024
Швейцария не хочет проводить вторую конференцию по Украине, пишут Известия
Швейцария не собирается проводить вторую конференцию по Украине, Берн в настоящее время сосредоточен на подготовке к переговорам о прекращении огня, сообщили в... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T04:24:00+03:00
2024-12-23T04:29:00+03:00
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Швейцария не собирается проводить вторую конференцию по Украине, Берн в настоящее время сосредоточен на подготовке к переговорам о прекращении огня, сообщили в швейцарском МИД. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис 16 декабря заявил, что Швейцария "активно работает" с ЕС, США, Россией и G7 над организацией второй конференции по Украине и привлечением России в этот процесс. "Швейцария продолжает поддерживать контакты со всеми заинтересованными сторонами. В настоящее время Швейцария не планирует проведение второй мирной конференции. Сейчас основное внимание уделяется подготовке к переговорам о прекращении огня, при этом ключевой фактор - выборы в США", - сообщили "Известиям" в дипведомстве. В свою очередь в российском посольстве в Берне сообщили изданию, что Москва открыта для конструктивного и содержательного диалога со швейцарскими представителями, включая вопросы Украины. Ярким примером, по мнению российских дипломатов, служат недавние контакты главы МИД РФ Сергея Лаврова с его швейцарским коллегой Иньяцо Кассисом, состоявшиеся 18 декабря. "Однако это не означает, что Россия рассматривает Швейцарию как потенциальную посредницу, тем более если Конфедерация и в новом году продолжит следовать откровенно прокиевским курсом", - сказали "Известиям" в посольстве РФ в Берне. Комментируя газете возможность проведения очередной конференции по Украине в Швейцарии. в диппредставительстве РФ отметили, что попытки западных стран "навязать России капитуляцию через киевскую "формулу мира" не изменят позицию Москвы, поскольку речь идет о ключевых национальных интересах России. "Вдвойне неуместны такие попытки сейчас, когда киевский режим наглядно демонстрирует всему миру свою террористическую сущность, а его позиции на фронте зримо ухудшаются с каждым днем", - подчеркнули в посольстве. Первый саммит по Украине в швейцарском Бюргенштоке прошел 15-16 июня. Участие в нем подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Украинская сторона по-прежнему отказывается от переговоров с Россией, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, напомнив, что на Украине на законодательном уровне запрещено вести переговоры с Россией. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241217/shveytsariya-1989576241.html
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в мире, россия, украина, швейцария, владимир путин, сергей лавров, дмитрий песков, евросоюз, g7, нато
В мире, Россия, Украина, Швейцария, Владимир Путин, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Евросоюз, G7, НАТО
Швейцария не хочет проводить вторую конференцию по Украине, пишут Известия

Известия: Швейцария не планирует проводить вторую конференцию по Украине

© Fotolia / Mikael Lever Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© Fotolia / Mikael Lever
Флаг Швейцарии. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Швейцария не собирается проводить вторую конференцию по Украине, Берн в настоящее время сосредоточен на подготовке к переговорам о прекращении огня, сообщили в швейцарском МИД.
Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис 16 декабря заявил, что Швейцария "активно работает" с ЕС, США, Россией и G7 над организацией второй конференции по Украине и привлечением России в этот процесс.
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"Швейцария продолжает поддерживать контакты со всеми заинтересованными сторонами. В настоящее время Швейцария не планирует проведение второй мирной конференции. Сейчас основное внимание уделяется подготовке к переговорам о прекращении огня, при этом ключевой фактор - выборы в США", - сообщили "Известиям" в дипведомстве.
В свою очередь в российском посольстве в Берне сообщили изданию, что Москва открыта для конструктивного и содержательного диалога со швейцарскими представителями, включая вопросы Украины. Ярким примером, по мнению российских дипломатов, служат недавние контакты главы МИД РФ Сергея Лаврова с его швейцарским коллегой Иньяцо Кассисом, состоявшиеся 18 декабря.
"Однако это не означает, что Россия рассматривает Швейцарию как потенциальную посредницу, тем более если Конфедерация и в новом году продолжит следовать откровенно прокиевским курсом", - сказали "Известиям" в посольстве РФ в Берне.
Комментируя газете возможность проведения очередной конференции по Украине в Швейцарии. в диппредставительстве РФ отметили, что попытки западных стран "навязать России капитуляцию через киевскую "формулу мира" не изменят позицию Москвы, поскольку речь идет о ключевых национальных интересах России.
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"Вдвойне неуместны такие попытки сейчас, когда киевский режим наглядно демонстрирует всему миру свою террористическую сущность, а его позиции на фронте зримо ухудшаются с каждым днем", - подчеркнули в посольстве.
Первый саммит по Украине в швейцарском Бюргенштоке прошел 15-16 июня. Участие в нем подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Украинская сторона по-прежнему отказывается от переговоров с Россией, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, напомнив, что на Украине на законодательном уровне запрещено вести переговоры с Россией.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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Лавров обсудил ситуацию на Украине с главой МИД Швейцарии
19 декабря, 19:40
 
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