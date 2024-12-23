https://ria.ru/20241223/sela-1990897568.html

Власти Удмуртии построили ФАПы и амбулатории в 8 селах

Власти Удмуртии построили ФАПы и амбулатории в 8 селах - РИА Новости, 23.12.2024

Власти Удмуртии построили ФАПы и амбулатории в 8 селах

Восемь удмуртских сел в 2024 году получили новые амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), сообщил глава региона Александр Бречалов. РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T19:50:00+03:00

2024-12-23T19:50:00+03:00

2024-12-23T19:50:00+03:00

удмуртская республика

александр бречалов

удмуртская республика (удмуртия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103316/32/1033163202_0:50:954:587_1920x0_80_0_0_20296a6a3295096336b5f415881cb354.jpg

УФА, 23 дек - РИА Новости. Восемь удмуртских сел в 2024 году получили новые амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), сообщил глава региона Александр Бречалов. "Новые амбулатории и ФАПы в этом году запускаем в восьми деревнях и селах. В четырех уже заработали в декабре, остальные проходят лицензирование, скоро начнут прием", - написал он в своем Telegram-канале. Бречалов рассказал, что заехал с проверкой в Кигбаевский амбулаторий. "Дали поручение: благоустроить территорию и отсыпать подъезд, чтобы персоналу было комфортно", - сообщил глава Удмуртии. По его словам, амбулаторию открыли в марте 2024 года по нацпроекту "Здравоохранение". Она обслуживает 1,3 тысячи человек. Село большое, много детей, в прошлом году в Кигбаево построили 37 домов для сельхозработников. "Медперсоналом амбулатория укомплектована: есть процедурный, прививочный, акушерско-гинекологический и физиокабинеты, кабинет приема инфекционных больных. Работает свой стоматолог, есть аптечный пункт, не нужно ездить за лекарствами в село Сигаево или город Сарапул", - сообщил Бречалов. Он отметил, что за 10 месяцев медицинскую помощь здесь получили уже больше 5 тысяч человек.

https://ria.ru/20241223/festival-1990878659.html

https://ria.ru/20241223/ozon-1990858711.html

удмуртская республика (удмуртия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия)