https://ria.ru/20241223/sela-1990897568.html
Власти Удмуртии построили ФАПы и амбулатории в 8 селах
Власти Удмуртии построили ФАПы и амбулатории в 8 селах - РИА Новости, 23.12.2024
Власти Удмуртии построили ФАПы и амбулатории в 8 селах
Восемь удмуртских сел в 2024 году получили новые амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), сообщил глава региона Александр Бречалов. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T19:50:00+03:00
2024-12-23T19:50:00+03:00
2024-12-23T19:50:00+03:00
удмуртская республика
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 23 дек - РИА Новости. Восемь удмуртских сел в 2024 году получили новые амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), сообщил глава региона Александр Бречалов. "Новые амбулатории и ФАПы в этом году запускаем в восьми деревнях и селах. В четырех уже заработали в декабре, остальные проходят лицензирование, скоро начнут прием", - написал он в своем Telegram-канале. Бречалов рассказал, что заехал с проверкой в Кигбаевский амбулаторий. "Дали поручение: благоустроить территорию и отсыпать подъезд, чтобы персоналу было комфортно", - сообщил глава Удмуртии. По его словам, амбулаторию открыли в марте 2024 года по нацпроекту "Здравоохранение". Она обслуживает 1,3 тысячи человек. Село большое, много детей, в прошлом году в Кигбаево построили 37 домов для сельхозработников. "Медперсоналом амбулатория укомплектована: есть процедурный, прививочный, акушерско-гинекологический и физиокабинеты, кабинет приема инфекционных больных. Работает свой стоматолог, есть аптечный пункт, не нужно ездить за лекарствами в село Сигаево или город Сарапул", - сообщил Бречалов. Он отметил, что за 10 месяцев медицинскую помощь здесь получили уже больше 5 тысяч человек.
https://ria.ru/20241223/festival-1990878659.html
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александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия)
Удмуртская Республика, Александр Бречалов, Удмуртская Республика (Удмуртия)
Власти Удмуртии построили ФАПы и амбулатории в 8 селах
Губернатор Бречалов: 8 удмуртских сел в 2024 г получили новые амбулатории и ФАПы
УФА, 23 дек - РИА Новости. Восемь удмуртских сел в 2024 году получили новые амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), сообщил глава региона Александр Бречалов.
"Новые амбулатории и ФАПы в этом году запускаем в восьми деревнях и селах. В четырех уже заработали в декабре, остальные проходят лицензирование, скоро начнут прием", - написал он в своем Telegram-канале.
Бречалов
рассказал, что заехал с проверкой в Кигбаевский амбулаторий.
"Дали поручение: благоустроить территорию и отсыпать подъезд, чтобы персоналу было комфортно", - сообщил глава Удмуртии.
По его словам, амбулаторию открыли в марте 2024 года по нацпроекту "Здравоохранение". Она обслуживает 1,3 тысячи человек. Село большое, много детей, в прошлом году в Кигбаево построили 37 домов для сельхозработников.
"Медперсоналом амбулатория укомплектована: есть процедурный, прививочный, акушерско-гинекологический и физиокабинеты, кабинет приема инфекционных больных. Работает свой стоматолог, есть аптечный пункт, не нужно ездить за лекарствами в село Сигаево или город Сарапул", - сообщил Бречалов.
Он отметил, что за 10 месяцев медицинскую помощь здесь получили уже больше 5 тысяч человек.