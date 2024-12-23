https://ria.ru/20241223/safari-park-1990842940.html

В "Сафари-парке" рассказали о состоянии пострадавших от мазута птиц

В "Сафари-парке" рассказали о состоянии пострадавших от мазута птиц - РИА Новости, 23.12.2024

В "Сафари-парке" рассказали о состоянии пострадавших от мазута птиц

Специалисты "Сафари-парка", куда уже доставили 213 птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов в Черном море, рассказали РИА Новости, что у пернатых выявляют... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T15:36:00+03:00

2024-12-23T15:36:00+03:00

2024-12-23T16:49:00+03:00

происшествия

анапа

керченский пролив

черное море

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 23 дек - РИА Новости. Специалисты "Сафари-парка", куда уже доставили 213 птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов в Черном море, рассказали РИА Новости, что у пернатых выявляют ожоги глаз и слизистых, а их реабилитация может занять до двух месяцев. "В "Сафари-парк" уже прибыло две партии птиц из Анапы - 213 особей. Сегодня ожидается еще две партии. Это в основном лысухи, чонги, серощекие поганки, а также большая поганка. Их состояние среднее - у многих химические ожоги глаз и слизистых. Уже взяты анализы для дальнейшего лечения", - сказала коммерческий директор зоопарка Кристина Ханаху. Специалисты парка уточнили, что после реабилитации совместно с зоологами и эклогами произведут выпуск птиц в дикую природу. По их словам, сроки реабилитации птиц разные - от трех недель до двух месяцев. Вечером в воскресенье сообщалось, что ветеринары и волонтеры спасли в Анапе 972 птицы, которые пострадали от мазута. В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

https://ria.ru/20241219/more-1990282425.html

https://ria.ru/20241223/plyazh-1990840009.html

анапа

керченский пролив

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Специалисты "Сафари-парка" выхаживают пострадавших от разлива мазута птиц Специалисты краснодарского "Сафари-парка" выхаживают пострадавших от разлива мазута птиц из Анапы. Всего сюда привезли 213 пернатых, в понедельник ждут еще две партии. У пострадавших птиц химические ожоги глаз и слизистых, на реабилитацию уйдет от трех недель до двух месяцев. 2024-12-23T15:36 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, анапа, керченский пролив, черное море, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе