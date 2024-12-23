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Хинштейн рассказал о последствиях ударов ВСУ по Рыльску
Хинштейн рассказал о последствиях ударов ВСУ по Рыльску - РИА Новости, 23.12.2024
Хинштейн рассказал о последствиях ударов ВСУ по Рыльску
Три объекта инфраструктуры, среди которых здания начальной школы и лицея, не подлежат восстановлению после ракетного удара ВСУ по Рыльску, сообщил врио... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T17:06:00+03:00
2024-12-23T17:06:00+03:00
2024-12-23T17:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
рыльск
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александр хинштейн
вооруженные силы украины
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КУРСК, 23 дек – РИА Новости. Три объекта инфраструктуры, среди которых здания начальной школы и лицея, не подлежат восстановлению после ракетного удара ВСУ по Рыльску, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Мы с вами понимаем, что три объекта не подлежат восстановлению. Это здания, в которых располагались начальные классы школы номер один, областной лицей и районный дом культуры. До сегодняшнего вечера нам надлежит представить в правительство России обобщенный и приблизительный, конечно же, объем затрат, необходимый для восстановления, а точнее для строительства новых объектов на месте уничтоженных", – сообщил Хинштейн во время заседания правительства региона. "Что касается иных разрушений, то вчера в ходе осмотра и обсуждения с коллегами из правительства мы пришли к пониманию, что обойдемся собственными силами. В основном речь идет о выбитых окнах, стеклах, и посеченных фасадах", – добавил он. В пятницу около 15.30 мск украинские боевики нанесли массированный ракетный удар по Рыльску. По уточненным данным, пять человек погибли. Повреждены дом культуры, здание начальной школы №1, областной многопрофильный колледж, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа. Пострадали несколько частных домов и порядка 15 автомобилей.
https://ria.ru/20241220/udar-1990483595.html
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Специальная военная операция на Украине, Рыльск, Курская область, Россия, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
Хинштейн рассказал о последствиях ударов ВСУ по Рыльску
Хинштейн: три объекта инфраструктуры в Рыльске не подлежат восстановлению