https://ria.ru/20241223/rylsk-1990859518.html

Хинштейн рассказал о последствиях ударов ВСУ по Рыльску

Хинштейн рассказал о последствиях ударов ВСУ по Рыльску - РИА Новости, 23.12.2024

Хинштейн рассказал о последствиях ударов ВСУ по Рыльску

Три объекта инфраструктуры, среди которых здания начальной школы и лицея, не подлежат восстановлению после ракетного удара ВСУ по Рыльску, сообщил врио... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T17:06:00+03:00

2024-12-23T17:06:00+03:00

2024-12-23T17:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

рыльск

курская область

россия

александр хинштейн

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988100969_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d8cee4e9c61722768a04070265d7703c.jpg

КУРСК, 23 дек – РИА Новости. Три объекта инфраструктуры, среди которых здания начальной школы и лицея, не подлежат восстановлению после ракетного удара ВСУ по Рыльску, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Мы с вами понимаем, что три объекта не подлежат восстановлению. Это здания, в которых располагались начальные классы школы номер один, областной лицей и районный дом культуры. До сегодняшнего вечера нам надлежит представить в правительство России обобщенный и приблизительный, конечно же, объем затрат, необходимый для восстановления, а точнее для строительства новых объектов на месте уничтоженных", – сообщил Хинштейн во время заседания правительства региона. "Что касается иных разрушений, то вчера в ходе осмотра и обсуждения с коллегами из правительства мы пришли к пониманию, что обойдемся собственными силами. В основном речь идет о выбитых окнах, стеклах, и посеченных фасадах", – добавил он. В пятницу около 15.30 мск украинские боевики нанесли массированный ракетный удар по Рыльску. По уточненным данным, пять человек погибли. Повреждены дом культуры, здание начальной школы №1, областной многопрофильный колледж, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа. Пострадали несколько частных домов и порядка 15 автомобилей.

https://ria.ru/20241220/udar-1990483595.html

рыльск

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рыльск, курская область, россия, александр хинштейн, вооруженные силы украины