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Католический священник рассказал об особенностях Рождества

Католический священник рассказал об особенностях Рождества - РИА Новости, 23.12.2024

Католический священник рассказал об особенностях Рождества

Для католиков Рождество Христово - это семейный праздник, накануне они собираются для общей трапезы, в которой есть свои традиции, а в храмах раз в году, именно РИА Новости, 23.12.2024

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Для католиков Рождество Христово - это семейный праздник, накануне они собираются для общей трапезы, в которой есть свои традиции, а в храмах раз в году, именно на Рождество, служат три литургии, рассказал РИА Новости генеральный викарий католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов. В ночь на 25 декабря Рождество Христово празднуют конфессии и церкви, придерживающиеся Григорианского и Новоюлианского календарей: Римско-Католическая, протестанты (лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников), а также православные Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская церкви и Православная церковь в Америке. В православной церкви Чешских земель и Словакии празднуют дважды - и по Юлианскому, и по Новоюлианскому календарям. Остальные поместные православные церкви - Русская, Сербская, Иерусалимская, Польская и Грузинская, а также афонские монастыри и некоторые протестанты живут по Юлианскому календарю и празднуют Рождество в ночь на 7 января. "Для католиков, как и для всех христиан, Рождество — это второй по чести праздник после Воскресения Христова, Пасхи. И можно сказать, что Рождество, в отличие от Пасхи, — это в большей степени семейный праздник: как Сын Божий, придя в наш мир, пожелал воплотиться именно в семье — Святом Семействе Иосифа и Марии — так и сегодня верующие семьи приветствуют Его в своем кругу. Есть традиция, что члены семей, даже живущие в разных городах и странах, в эту ночь должны объединиться, чтобы обновить узы любви и дружбы между собой", - сказал Горбунов. По его словам, перед тем как идти на ночную службу в храм, члены семьи, если это возможно, собираются для празднования сочельника — рождественского ужина. Обряды и блюда этой трапезы зависят от национальных традиций — католики живут по всему миру, и понятно, что в Польше, Корее, Бразилии или в Новой Зеландии вкусы разные. Среди российских католиков преобладает восточноевропейский стиль празднования, который обязательно включает преломление рождественской "облатки" — пресного белого хлебца, и обмен пожеланиями, а также определенный набор блюд, постных, потому что собственно праздник еще не наступил", - пояснил генеральный викарий. Также среди непременных атрибутов рождественского сочельника у католиков - это колядки (рождественские песнопения) и вертеп, изображающий сцену Рождества, "который может быть как очень скромным, так и настоящим произведением искусства". "Увы, такая семейная идиллия не всегда возможна: многие семьи в наше время оказываются разделены. Кроме того, в частности в нашей стране, есть много смешанных семей, где католик один среди верующих другой конфессии или религии, или даже неверующих, и это накладывает свой отпечаток. Но, разумеется, празднование происходит и в другой семье — церковной общине", - отметил он. Богослужебная традиция Рождества очень богатая. "Это единственный праздник, в который служится три разные литургии — ночью, на заре и днем, на которых молитвенно вспоминаются различные события, связанные с рождением в мир Спасителя. Особенно торжественной бывает ночная Месса, когда обычно фигурку младенца Иисуса благословляют и укладывают в установленный в храме вертеп", - рассказал отец Кирилл. С 25 декабря начинается период празднования Рождества, ведь, как и Пасха, "оно празднуется как "октава", то есть как один длинный священный день, растянутый на целых восемь календарных дней, а затем следует рождественское время, продолжающееся до праздника Крещения Господня – 6 января. Праздник Рождества Христова повествует о событиях более чем 2000-летней давности. Тогда в Вифлеем пришли беременная Мария – Пресвятая Богородица - с названным мужем Иосифом, который не был родным отцом Иисуса (христиане верят, что Мария зачала от Святого Духа - таким образом, младенец Иисус стал сыном и человека, и Бога). Мест в Вифлеемских гостиницах для них не нашлось, поэтому Иосиф и Мария заночевали в пещере, предназначенной для скота, - там и родился Иисус Христос. Первыми увидеть младенца пришли пастухи, которые были неподалеку: о рождении Спасителя им сообщил ангел. А еще раньше в Вифлеем пошли восточные мудрецы - звездочеты, поскольку увидели в небе явление, которое называют сейчас Вифлеемской звездой.

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Никита Бизин

москва, америка, вифлеем, религия