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В "Милосердии" рассказали о сборе подарков к Рождеству - РИА Новости, 23.12.2024
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03:40 23.12.2024
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В "Милосердии" рассказали о сборе подарков к Рождеству
В "Милосердии" рассказали о сборе подарков к Рождеству - РИА Новости, 23.12.2024
В "Милосердии" рассказали о сборе подарков к Рождеству
Продолжается акция по сбору подарков к Рождеству, в том числе для детей, которые проведут этот праздник в больницах, сейчас организаторам не хватает сладких... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T03:40:00+03:00
2024-12-23T03:40:00+03:00
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Продолжается акция по сбору подарков к Рождеству, в том числе для детей, которые проведут этот праздник в больницах, сейчас организаторам не хватает сладких подарков, рассказала РИА Новости руководитель отдела коммуникаций и привлечения средств службы помощи "Милосердие" Наталья Чиколини. Она напомнила, что в "Милосердии" с конца ноября проходит акция "Дари радость на Рождество". "На сайте акции мы предлагаем заказать подарки к празднику для наших подопечных - одиноких стариков, за которыми присматривают сестры милосердия и добровольцы, многодетных семей, болеющих детей, взрослых с инвалидностью или с паллиативными состояниями. Подарки мы передаем лично в руки к празднику", - рассказала Чиколини. Список подарков сформирован исходя из потребностей людей. До 6 января 2025 года включительно их можно заказать с доставкой курьером или привезти самому в пункт сбора в Москве на Рождественский бульвар дом 9, строение 1, подъезд 1. "Ещё мы собираем деньги на то, чтобы на весь год закупить тёплое белье, какие-то медицинские изделия, сладкие подарки нашим детям. Сбор денег будет до 20 января. Всем детям - подопечным "Милосердия" (их около 500 человек), которые проводят эти праздники в больницах, мы обязательно что-то доставим. Сейчас нам не хватает сладких подарков. Их можно привезти по тому же адресу на Рождественском бульваре", - заключила собеседница агентства.
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В "Милосердии" рассказали о сборе подарков к Рождеству

"Милосердие": продолжается акция по сбору подарков к Рождеству

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкНовогодние подарки. Архивное фото
Новогодние подарки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Новогодние подарки. Архивное фото. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Продолжается акция по сбору подарков к Рождеству, в том числе для детей, которые проведут этот праздник в больницах, сейчас организаторам не хватает сладких подарков, рассказала РИА Новости руководитель отдела коммуникаций и привлечения средств службы помощи "Милосердие" Наталья Чиколини.
Она напомнила, что в "Милосердии" с конца ноября проходит акция "Дари радость на Рождество".
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"На сайте акции мы предлагаем заказать подарки к празднику для наших подопечных - одиноких стариков, за которыми присматривают сестры милосердия и добровольцы, многодетных семей, болеющих детей, взрослых с инвалидностью или с паллиативными состояниями. Подарки мы передаем лично в руки к празднику", - рассказала Чиколини.
Список подарков сформирован исходя из потребностей людей. До 6 января 2025 года включительно их можно заказать с доставкой курьером или привезти самому в пункт сбора в Москве на Рождественский бульвар дом 9, строение 1, подъезд 1.
"Ещё мы собираем деньги на то, чтобы на весь год закупить тёплое белье, какие-то медицинские изделия, сладкие подарки нашим детям. Сбор денег будет до 20 января. Всем детям - подопечным "Милосердия" (их около 500 человек), которые проводят эти праздники в больницах, мы обязательно что-то доставим. Сейчас нам не хватает сладких подарков. Их можно привезти по тому же адресу на Рождественском бульваре", - заключила собеседница агентства.
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