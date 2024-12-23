https://ria.ru/20241223/rozhdestvo-1990759713.html

В "Милосердии" рассказали о сборе подарков к Рождеству

В "Милосердии" рассказали о сборе подарков к Рождеству - РИА Новости, 23.12.2024

В "Милосердии" рассказали о сборе подарков к Рождеству

Продолжается акция по сбору подарков к Рождеству, в том числе для детей, которые проведут этот праздник в больницах, сейчас организаторам не хватает сладких... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T03:40:00+03:00

2024-12-23T03:40:00+03:00

2024-12-23T03:40:00+03:00

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Продолжается акция по сбору подарков к Рождеству, в том числе для детей, которые проведут этот праздник в больницах, сейчас организаторам не хватает сладких подарков, рассказала РИА Новости руководитель отдела коммуникаций и привлечения средств службы помощи "Милосердие" Наталья Чиколини. Она напомнила, что в "Милосердии" с конца ноября проходит акция "Дари радость на Рождество". "На сайте акции мы предлагаем заказать подарки к празднику для наших подопечных - одиноких стариков, за которыми присматривают сестры милосердия и добровольцы, многодетных семей, болеющих детей, взрослых с инвалидностью или с паллиативными состояниями. Подарки мы передаем лично в руки к празднику", - рассказала Чиколини. Список подарков сформирован исходя из потребностей людей. До 6 января 2025 года включительно их можно заказать с доставкой курьером или привезти самому в пункт сбора в Москве на Рождественский бульвар дом 9, строение 1, подъезд 1. "Ещё мы собираем деньги на то, чтобы на весь год закупить тёплое белье, какие-то медицинские изделия, сладкие подарки нашим детям. Сбор денег будет до 20 января. Всем детям - подопечным "Милосердия" (их около 500 человек), которые проводят эти праздники в больницах, мы обязательно что-то доставим. Сейчас нам не хватает сладких подарков. Их можно привезти по тому же адресу на Рождественском бульваре", - заключила собеседница агентства.

https://ria.ru/20241220/yarmarka-1990450708.html

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москва