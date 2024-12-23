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Россиянину грозит смертная казнь на Бали - РИА Новости, 23.12.2024
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22:17 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/rossiyanin-1990910070.html
Россиянину грозит смертная казнь на Бали
Россиянину грозит смертная казнь на Бали - РИА Новости, 23.12.2024
Россиянину грозит смертная казнь на Бали
Власти индонезийского острова Бали задержали россиянина Евгения Карамышева за попытку распространения семи видов наркотиков, теперь ему грозит смертная казнь,... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T22:17:00+03:00
2024-12-23T22:17:00+03:00
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ДЖАКАРТА, 23 дек - РИА Новости. Власти индонезийского острова Бали задержали россиянина Евгения Карамышева за попытку распространения семи видов наркотиков, теперь ему грозит смертная казнь, сообщает индонезийский портал Jakarta Globe. "Управление по борьбе с наркотиками провинции Бали задержало россиянина Евгения Карамышева, 33 года, за попытку распространения семи видов наркотиков. Карамышев, проживавший на Бали в течение года, был задержан… при попытке распространения 223,15 грамма гашиша. Власти полагают, что наркотики предназначались для продажи во время предстоящих новогодних праздников", - пишет издание. Уточняется, что задержание последовало за расследованием, которому помогли наводки от общественности. Карамышев был задержан вместе с уликами и допрошен на месте. Обыск его съемной комнаты привел к обнаружению и других наркотиков, в том числе 24 упаковок гашиша, 10 пакетов марихуаны, пяти псилоцибиновых грибов, 36 пакетов белых кристаллов, предположительно мефедрона, а также метамфетамина, кокаина и МДМА. Подозреваемый признался, что наркотики были заказаны из Таиланда, и что его роль ограничивалась получением и распространением. Несмотря на то, что он участвовал в этой операции более года, Карамышев утверждал, что не знал личностей своих работодателей. И Маде Синар Сумбава, глава управления по борьбе с наркотиками на Бали, подтвердил, что расследование продолжается. "Мы продолжаем расследование, чтобы раскрыть более крупную российско-балийскую сеть наркоторговцев и задержать главных наркоторговцев, стоящих за этой операцией", — отметил Сумбава. В результате своих действий Карамышеву грозит суровое наказание в соответствии с индонезийским законодательством, предполагающим смертную казнь или до 20 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20240514/indoneziya-1945815913.html
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в мире, бали, таиланд
В мире, Бали, Таиланд
Россиянину грозит смертная казнь на Бали

Jakarta Globe: на Бали задержан россиянин за попытку распространения наркотиков

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции на Бали
Сотрудник полиции на Бали - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Сотрудник полиции на Бали. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 23 дек - РИА Новости. Власти индонезийского острова Бали задержали россиянина Евгения Карамышева за попытку распространения семи видов наркотиков, теперь ему грозит смертная казнь, сообщает индонезийский портал Jakarta Globe.
«
"Управление по борьбе с наркотиками провинции Бали задержало россиянина Евгения Карамышева, 33 года, за попытку распространения семи видов наркотиков. Карамышев, проживавший на Бали в течение года, был задержан… при попытке распространения 223,15 грамма гашиша. Власти полагают, что наркотики предназначались для продажи во время предстоящих новогодних праздников", - пишет издание.
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Уточняется, что задержание последовало за расследованием, которому помогли наводки от общественности. Карамышев был задержан вместе с уликами и допрошен на месте. Обыск его съемной комнаты привел к обнаружению и других наркотиков, в том числе 24 упаковок гашиша, 10 пакетов марихуаны, пяти псилоцибиновых грибов, 36 пакетов белых кристаллов, предположительно мефедрона, а также метамфетамина, кокаина и МДМА.
Подозреваемый признался, что наркотики были заказаны из Таиланда, и что его роль ограничивалась получением и распространением. Несмотря на то, что он участвовал в этой операции более года, Карамышев утверждал, что не знал личностей своих работодателей.
И Маде Синар Сумбава, глава управления по борьбе с наркотиками на Бали, подтвердил, что расследование продолжается. "Мы продолжаем расследование, чтобы раскрыть более крупную российско-балийскую сеть наркоторговцев и задержать главных наркоторговцев, стоящих за этой операцией", — отметил Сумбава.
В результате своих действий Карамышеву грозит суровое наказание в соответствии с индонезийским законодательством, предполагающим смертную казнь или до 20 лет тюрьмы.
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