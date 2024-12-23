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СМИ: Россия добивается важных успехов на Украине перед приходом Трампа - РИА Новости, 23.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:26 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/rossija-1990822061.html
СМИ: Россия добивается важных успехов на Украине перед приходом Трампа
СМИ: Россия добивается важных успехов на Украине перед приходом Трампа - РИА Новости, 23.12.2024
СМИ: Россия добивается важных успехов на Украине перед приходом Трампа
Россия добивается важных успехов на Украине, чтобы усилить свои переговорные позиции до прихода к власти избранного президента США Дональда Трампа, пишет в... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T13:26:00+03:00
2024-12-23T13:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сирия
украина
дональд трамп
владимир путин
башар асад
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АНКАРА, 23 дек - РИА Новости. Россия добивается важных успехов на Украине, чтобы усилить свои переговорные позиции до прихода к власти избранного президента США Дональда Трампа, пишет в понедельник турецкая проправительственная газета Hürriyet. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что ситуация в зоне спецоперации меняется кардинально, движение ВС РФ идет по всей линии фронта. "Россия добивается важных успехов на Украине", - пишет издание. По мнению автора статьи, если рассматривать события в Сирии как "ловушку" для России, то Москва не попала в нее, сохраняя свои достижения на Украине. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
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в мире, россия, сирия, украина, дональд трамп, владимир путин, башар асад
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Сирия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Башар Асад
СМИ: Россия добивается важных успехов на Украине перед приходом Трампа

Россия добивается важных успехов на Украине, чтобы усилить позиции

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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АНКАРА, 23 дек - РИА Новости. Россия добивается важных успехов на Украине, чтобы усилить свои переговорные позиции до прихода к власти избранного президента США Дональда Трампа, пишет в понедельник турецкая проправительственная газета Hürriyet.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что ситуация в зоне спецоперации меняется кардинально, движение ВС РФ идет по всей линии фронта.
"Россия добивается важных успехов на Украине", - пишет издание.
По мнению автора статьи, если рассматривать события в Сирии как "ловушку" для России, то Москва не попала в нее, сохраняя свои достижения на Украине.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Трамп процитировал Путина, говоря об Украине
09:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСирияУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинБашар Асад
 
 
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