https://ria.ru/20241223/rossija-1990822061.html
СМИ: Россия добивается важных успехов на Украине перед приходом Трампа
СМИ: Россия добивается важных успехов на Украине перед приходом Трампа - РИА Новости, 23.12.2024
СМИ: Россия добивается важных успехов на Украине перед приходом Трампа
Россия добивается важных успехов на Украине, чтобы усилить свои переговорные позиции до прихода к власти избранного президента США Дональда Трампа, пишет в... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T13:26:00+03:00
2024-12-23T13:26:00+03:00
2024-12-23T13:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
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сирия
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владимир путин
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АНКАРА, 23 дек - РИА Новости. Россия добивается важных успехов на Украине, чтобы усилить свои переговорные позиции до прихода к власти избранного президента США Дональда Трампа, пишет в понедельник турецкая проправительственная газета Hürriyet. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что ситуация в зоне спецоперации меняется кардинально, движение ВС РФ идет по всей линии фронта. "Россия добивается важных успехов на Украине", - пишет издание. По мнению автора статьи, если рассматривать события в Сирии как "ловушку" для России, то Москва не попала в нее, сохраняя свои достижения на Украине. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
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в мире, россия, сирия, украина, дональд трамп, владимир путин, башар асад
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Сирия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Башар Асад
СМИ: Россия добивается важных успехов на Украине перед приходом Трампа
Россия добивается важных успехов на Украине, чтобы усилить позиции