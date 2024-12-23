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В Нижнем Новгороде годовалый ребенок погиб из-за отравления - РИА Новости, 23.12.2024
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19:30 23.12.2024
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В Нижнем Новгороде годовалый ребенок погиб из-за отравления
В Нижнем Новгороде годовалый ребенок погиб из-за отравления - РИА Новости, 23.12.2024
В Нижнем Новгороде годовалый ребенок погиб из-за отравления
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили в Нижнем Новгороде после гибели годовалого ребенка от отравления неизвестным веществом, сообщает... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T19:30:00+03:00
2024-12-23T19:30:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
нижний новгород
россия
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили в Нижнем Новгороде после гибели годовалого ребенка от отравления неизвестным веществом, сообщает региональное следственное управление СК РФ. Предварительно установлено, что вечером 13 декабря из дома, расположенного по улице Вечерняя деревни Новопокровской города Нижнего Новгорода, в детскую областную больницу с признаками отравления неустановленным веществом поступила годовалая девочка. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, ребенок скончался. "Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). С целью установления причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза", - говорится в сообщении регионального СУСК. В свою очередь прокуратура Нижегородской области организовала проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В местных СМИ утверждается, что девочка нашла под раковиной бутылку с растворителем и выпила из нее.
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россия
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происшествия, здоровье - общество, нижний новгород, россия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Нижний Новгород, Россия, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижнем Новгороде годовалый ребенок погиб из-за отравления

В Нижнем Новгороде годовалая девочка погибла, отравившись неизвестным веществом

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили в Нижнем Новгороде после гибели годовалого ребенка от отравления неизвестным веществом, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Предварительно установлено, что вечером 13 декабря из дома, расположенного по улице Вечерняя деревни Новопокровской города Нижнего Новгорода, в детскую областную больницу с признаками отравления неустановленным веществом поступила годовалая девочка. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, ребенок скончался.
«
"Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). С целью установления причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза", - говорится в сообщении регионального СУСК.
В свою очередь прокуратура Нижегородской области организовала проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В местных СМИ утверждается, что девочка нашла под раковиной бутылку с растворителем и выпила из нее.
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