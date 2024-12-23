https://ria.ru/20241223/raschet-1990762539.html
Расчет РСЗО "Град" ударил по скоплению пехоты ВСУ в ДНР
Расчет РСЗО "Град" ударил по скоплению пехоты ВСУ в ДНР - РИА Новости, 23.12.2024
Расчет РСЗО "Град" ударил по скоплению пехоты ВСУ в ДНР
Расчет РСЗО "Град" группировки войск "Центр" ударил по скоплению пехоты ВСУ на красноармейском направлении в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T05:01:00+03:00
2024-12-23T05:01:00+03:00
2024-12-23T05:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ЛУГАНСК, 23 дек – РИА Новости. Расчет РСЗО "Град" группировки войск "Центр" ударил по скоплению пехоты ВСУ на красноармейском направлении в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчёт реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" группировки войск "Центр" нанёс артиллерийский удар по скоплению живой силы и технике ВСУ, поддержав продвижение наступающих штурмовых групп на красноармейском направлении", - сообщили в оборонном ведомстве. В Минобороны добавили, что артиллерийский удар обеспечил наступление штурмовых подразделений группировки, поразив основные огневые точки ВСУ. Контроль поражения целей, корректировку огня и передачу координат местоположения противника осуществлял расчёт БПЛА разведывательного подразделения.
https://ria.ru/20241222/spetsoperatsiya-1990714657.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Расчет РСЗО "Град" ударил по скоплению пехоты ВСУ в ДНР
Расчет РСЗО "Град" ударил по скоплению пехоты ВСУ на Красноармейском направлении