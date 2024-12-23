https://ria.ru/20241223/raschet-1990762539.html

Расчет РСЗО "Град" ударил по скоплению пехоты ВСУ в ДНР

Расчет РСЗО "Град" ударил по скоплению пехоты ВСУ в ДНР - РИА Новости, 23.12.2024

Расчет РСЗО "Град" ударил по скоплению пехоты ВСУ в ДНР

Расчет РСЗО "Град" группировки войск "Центр" ударил по скоплению пехоты ВСУ на красноармейском направлении в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T05:01:00+03:00

2024-12-23T05:01:00+03:00

2024-12-23T05:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ЛУГАНСК, 23 дек – РИА Новости. Расчет РСЗО "Град" группировки войск "Центр" ударил по скоплению пехоты ВСУ на красноармейском направлении в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчёт реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" группировки войск "Центр" нанёс артиллерийский удар по скоплению живой силы и технике ВСУ, поддержав продвижение наступающих штурмовых групп на красноармейском направлении", - сообщили в оборонном ведомстве. В Минобороны добавили, что артиллерийский удар обеспечил наступление штурмовых подразделений группировки, поразив основные огневые точки ВСУ. Контроль поражения целей, корректировку огня и передачу координат местоположения противника осуществлял расчёт БПЛА разведывательного подразделения.

https://ria.ru/20241222/spetsoperatsiya-1990714657.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)