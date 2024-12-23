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Генерал рассказал о "воздушных хулиганах", снимающихся на фоне ракетоносцев - РИА Новости, 23.12.2024
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06:15 23.12.2024 (обновлено: 15:29 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/raketonostsy-1990765326.html
Генерал рассказал о "воздушных хулиганах", снимающихся на фоне ракетоносцев
Генерал рассказал о "воздушных хулиганах", снимающихся на фоне ракетоносцев - РИА Новости, 23.12.2024
Генерал рассказал о "воздушных хулиганах", снимающихся на фоне ракетоносцев
Западные летчики во время полетов над нейтральными водами делают селфи на фоне российских ракетоносцев, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командующий РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T06:15:00+03:00
2024-12-23T15:29:00+03:00
безопасность
россия
красная звезда
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Западные летчики во время полетов над нейтральными водами делают селфи на фоне российских ракетоносцев, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командующий дальней авиацией генерал-майор Сергей Кувалдин.Как отметил Кувалдин, как правило, обе стороны ведут себя корректно. Однако бывают и исключения."Воздушные хулиганы или просто слишком любопытные летчики, которые подходят очень близко, делают селфи на нашем фоне", — рассказал он.По словам Кувалдина, российские экипажи ведут себя с такими пилотами крайне осторожно.По его словам, у российских пилотов дальней авиации крепкие нервы и "большой опыт общения с такими "гостями" по всему миру".
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безопасность, россия, красная звезда
Безопасность, Россия, Красная звезда
Генерал рассказал о "воздушных хулиганах", снимающихся на фоне ракетоносцев

Генерал Кувалдин: западные летчики делают селфи на фоне российских ракетоносцев

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСтратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС ВКС России
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС ВКС России - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Западные летчики во время полетов над нейтральными водами делают селфи на фоне российских ракетоносцев, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командующий дальней авиацией генерал-майор Сергей Кувалдин.
Как отметил Кувалдин, как правило, обе стороны ведут себя корректно. Однако бывают и исключения.
«
"Воздушные хулиганы или просто слишком любопытные летчики, которые подходят очень близко, делают селфи на нашем фоне", — рассказал он.
По словам Кувалдина, российские экипажи ведут себя с такими пилотами крайне осторожно.
По его словам, у российских пилотов дальней авиации крепкие нервы и "большой опыт общения с такими "гостями" по всему миру".
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БезопасностьРоссияКрасная звезда
 
 
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