https://ria.ru/20241223/pvo-1990767358.html
ПВО ночью сбила украинский БПЛА над Брянской областью
ПВО ночью сбила украинский БПЛА над Брянской областью - РИА Новости, 23.12.2024
ПВО ночью сбила украинский БПЛА над Брянской областью
Российские средства ПВО уничтожили ночью украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T07:34:00+03:00
2024-12-23T07:34:00+03:00
2024-12-23T07:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили ночью украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241223/raschet-1990762539.html
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безопасность, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО ночью сбила украинский БПЛА над Брянской областью
Силы ПВО ночью сбили БПЛА ВСУ над Брянской областью