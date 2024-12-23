https://ria.ru/20241223/pvo-1990767358.html

ПВО ночью сбила украинский БПЛА над Брянской областью

ПВО ночью сбила украинский БПЛА над Брянской областью - РИА Новости, 23.12.2024

ПВО ночью сбила украинский БПЛА над Брянской областью

Российские средства ПВО уничтожили ночью украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T07:34:00+03:00

2024-12-23T07:34:00+03:00

2024-12-23T07:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

брянская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили ночью украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241223/raschet-1990762539.html

брянская область

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безопасность, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф)