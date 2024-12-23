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ПВО ночью сбила украинский БПЛА над Брянской областью - РИА Новости, 23.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:34 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/pvo-1990767358.html
ПВО ночью сбила украинский БПЛА над Брянской областью
ПВО ночью сбила украинский БПЛА над Брянской областью - РИА Новости, 23.12.2024
ПВО ночью сбила украинский БПЛА над Брянской областью
Российские средства ПВО уничтожили ночью украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T07:34:00+03:00
2024-12-23T07:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили ночью украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241223/raschet-1990762539.html
брянская область
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безопасность, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО ночью сбила украинский БПЛА над Брянской областью

Силы ПВО ночью сбили БПЛА ВСУ над Брянской областью

© Фото : Министерство обороны РФЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© Фото : Министерство обороны РФ
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили ночью украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБрянская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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