https://ria.ru/20241223/putin-1990872550.html
Ушаков сообщил детали разговора Путина и Шольца
Ушаков сообщил детали разговора Путина и Шольца - РИА Новости, 23.12.2024
Ушаков сообщил детали разговора Путина и Шольца
Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц не поднимали в ходе телефонного разговора вопрос об организации визита Шольца в Москву, заявил помощник... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T18:08:00+03:00
2024-12-23T18:08:00+03:00
2024-12-23T18:10:00+03:00
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц не поднимали в ходе телефонного разговора вопрос об организации визита Шольца в Москву, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Разговор Путина и Шольца состоялся в середине ноября. "Вы знаете о телефонном разговоре. Много было комментариев на этот счет. Но прямо скажу, в течение этого разговора ни с той, ни с другой стороны этот вопрос (об организации визита канцлера в РФ - ред.) не поднимался", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос о том, может ли состояться визит Шольца в Москву. Издание Spiegel 20 декабря сообщило, что в оппозиционном Христианско-демократическом союзе (ХДС) циркулируют слухи, что Шольц в ближайшие дни может отправиться с "мирной миссией" в Москву. В пресс-службе кабмина ФРГ заявили РИА Новости, что сообщения СМИ о возможном скором визите Шольца в Москву - вымысел.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир путин, олаф шольц, юрий ушаков, германия, россия, политика
Москва, Владимир Путин, Олаф Шольц, Юрий Ушаков, Германия, Россия, Политика
Ушаков сообщил детали разговора Путина и Шольца
Ушаков: Путин и Шольц не обсуждали вопрос об организации визита канцлера в РФ