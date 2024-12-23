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Ушаков сообщил детали разговора Путина и Шольца - РИА Новости, 23.12.2024
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18:08 23.12.2024 (обновлено: 18:10 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/putin-1990872550.html
Ушаков сообщил детали разговора Путина и Шольца
Ушаков сообщил детали разговора Путина и Шольца - РИА Новости, 23.12.2024
Ушаков сообщил детали разговора Путина и Шольца
Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц не поднимали в ходе телефонного разговора вопрос об организации визита Шольца в Москву, заявил помощник... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T18:08:00+03:00
2024-12-23T18:10:00+03:00
москва
владимир путин
олаф шольц
юрий ушаков
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц не поднимали в ходе телефонного разговора вопрос об организации визита Шольца в Москву, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Разговор Путина и Шольца состоялся в середине ноября. "Вы знаете о телефонном разговоре. Много было комментариев на этот счет. Но прямо скажу, в течение этого разговора ни с той, ни с другой стороны этот вопрос (об организации визита канцлера в РФ - ред.) не поднимался", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос о том, может ли состояться визит Шольца в Москву. Издание Spiegel 20 декабря сообщило, что в оппозиционном Христианско-демократическом союзе (ХДС) циркулируют слухи, что Шольц в ближайшие дни может отправиться с "мирной миссией" в Москву. В пресс-службе кабмина ФРГ заявили РИА Новости, что сообщения СМИ о возможном скором визите Шольца в Москву - вымысел.
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москва, владимир путин, олаф шольц, юрий ушаков, германия, россия, политика
Москва, Владимир Путин, Олаф Шольц, Юрий Ушаков, Германия, Россия, Политика
Ушаков сообщил детали разговора Путина и Шольца

Ушаков: Путин и Шольц не обсуждали вопрос об организации визита канцлера в РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц не поднимали в ходе телефонного разговора вопрос об организации визита Шольца в Москву, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Разговор Путина и Шольца состоялся в середине ноября.
«
"Вы знаете о телефонном разговоре. Много было комментариев на этот счет. Но прямо скажу, в течение этого разговора ни с той, ни с другой стороны этот вопрос (об организации визита канцлера в РФ - ред.) не поднимался", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос о том, может ли состояться визит Шольца в Москву.
Издание Spiegel 20 декабря сообщило, что в оппозиционном Христианско-демократическом союзе (ХДС) циркулируют слухи, что Шольц в ближайшие дни может отправиться с "мирной миссией" в Москву. В пресс-службе кабмина ФРГ заявили РИА Новости, что сообщения СМИ о возможном скором визите Шольца в Москву - вымысел.
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Канцелярия Шольца готовилась к разговору с Путиным неделями, пишут СМИ
15 ноября, 18:58
 
МоскваВладимир ПутинОлаф ШольцЮрий УшаковГерманияРоссияПолитика
 
 
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