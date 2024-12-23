https://ria.ru/20241223/putin-1990872550.html

Ушаков сообщил детали разговора Путина и Шольца

Ушаков сообщил детали разговора Путина и Шольца - РИА Новости, 23.12.2024

Ушаков сообщил детали разговора Путина и Шольца

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц не поднимали в ходе телефонного разговора вопрос об организации визита Шольца в Москву, заявил помощник... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T18:08:00+03:00

2024-12-23T18:08:00+03:00

2024-12-23T18:10:00+03:00

москва

владимир путин

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц не поднимали в ходе телефонного разговора вопрос об организации визита Шольца в Москву, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Разговор Путина и Шольца состоялся в середине ноября. "Вы знаете о телефонном разговоре. Много было комментариев на этот счет. Но прямо скажу, в течение этого разговора ни с той, ни с другой стороны этот вопрос (об организации визита канцлера в РФ - ред.) не поднимался", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос о том, может ли состояться визит Шольца в Москву. Издание Spiegel 20 декабря сообщило, что в оппозиционном Христианско-демократическом союзе (ХДС) циркулируют слухи, что Шольц в ближайшие дни может отправиться с "мирной миссией" в Москву. В пресс-службе кабмина ФРГ заявили РИА Новости, что сообщения СМИ о возможном скором визите Шольца в Москву - вымысел.

https://ria.ru/20241115/sholts-1984059794.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир путин, олаф шольц, юрий ушаков, германия, россия, политика