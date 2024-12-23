https://ria.ru/20241223/pulkovo-1990771226.html

В Пулково проверили 11 рейсов после сообщения об угрозе безопасности

В Пулково проверили 11 рейсов после сообщения об угрозе безопасности - РИА Новости, 23.12.2024

В Пулково проверили 11 рейсов после сообщения об угрозе безопасности

Повторный досмотр пассажиров и воздушных судов проводился в воскресенье вечером на 11 рейсах в аэропорту "Пулково" после сообщения об угрозе безопасности,... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T08:33:00+03:00

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пулково (аэропорт)

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек — РИА Новости. Повторный досмотр пассажиров и воздушных судов проводился в воскресенье вечером на 11 рейсах в аэропорту "Пулково" после сообщения об угрозе безопасности, сообщила компания "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта). Ранее в ряде СМИ появилась информация о задержке ряда рейсов в аэропорту "Пулково" в воскресенье вечером. "Двадцать второго декабря в аэропорт Пулково поступило сообщение об угрозе безопасности. На 11 рейсах был проведен повторный досмотр пассажиров и воздушных судов для обеспечения безопасности. В 23.45 проверки завершились", - сообщает компания.

https://ria.ru/20241221/kazan-1990583580.html

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2024

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пулково (аэропорт), происшествия