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В Пулково проверили 11 рейсов после сообщения об угрозе безопасности
В Пулково проверили 11 рейсов после сообщения об угрозе безопасности - РИА Новости, 23.12.2024
В Пулково проверили 11 рейсов после сообщения об угрозе безопасности
Повторный досмотр пассажиров и воздушных судов проводился в воскресенье вечером на 11 рейсах в аэропорту "Пулково" после сообщения об угрозе безопасности,... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T08:33:00+03:00
2024-12-23T08:33:00+03:00
2024-12-23T08:58:00+03:00
пулково (аэропорт)
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек — РИА Новости. Повторный досмотр пассажиров и воздушных судов проводился в воскресенье вечером на 11 рейсах в аэропорту "Пулково" после сообщения об угрозе безопасности, сообщила компания "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта). Ранее в ряде СМИ появилась информация о задержке ряда рейсов в аэропорту "Пулково" в воскресенье вечером. "Двадцать второго декабря в аэропорт Пулково поступило сообщение об угрозе безопасности. На 11 рейсах был проведен повторный досмотр пассажиров и воздушных судов для обеспечения безопасности. В 23.45 проверки завершились", - сообщает компания.
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пулково (аэропорт), происшествия
Пулково (аэропорт), Происшествия
В Пулково проверили 11 рейсов после сообщения об угрозе безопасности
В Пулково провели повторный досмотр пассажиров и воздушных судов на 11 рейсах