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В Пулково проверили 11 рейсов после сообщения об угрозе безопасности - РИА Новости, 23.12.2024
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08:33 23.12.2024 (обновлено: 08:58 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/pulkovo-1990771226.html
В Пулково проверили 11 рейсов после сообщения об угрозе безопасности
В Пулково проверили 11 рейсов после сообщения об угрозе безопасности - РИА Новости, 23.12.2024
В Пулково проверили 11 рейсов после сообщения об угрозе безопасности
Повторный досмотр пассажиров и воздушных судов проводился в воскресенье вечером на 11 рейсах в аэропорту "Пулково" после сообщения об угрозе безопасности,... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T08:33:00+03:00
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пулково (аэропорт)
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек — РИА Новости. Повторный досмотр пассажиров и воздушных судов проводился в воскресенье вечером на 11 рейсах в аэропорту "Пулково" после сообщения об угрозе безопасности, сообщила компания "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта). Ранее в ряде СМИ появилась информация о задержке ряда рейсов в аэропорту "Пулково" в воскресенье вечером. "Двадцать второго декабря в аэропорт Пулково поступило сообщение об угрозе безопасности. На 11 рейсах был проведен повторный досмотр пассажиров и воздушных судов для обеспечения безопасности. В 23.45 проверки завершились", - сообщает компания.
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пулково (аэропорт), происшествия
Пулково (аэропорт), Происшествия
В Пулково проверили 11 рейсов после сообщения об угрозе безопасности

В Пулково провели повторный досмотр пассажиров и воздушных судов на 11 рейсах

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек — РИА Новости. Повторный досмотр пассажиров и воздушных судов проводился в воскресенье вечером на 11 рейсах в аэропорту "Пулково" после сообщения об угрозе безопасности, сообщила компания "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта).
Ранее в ряде СМИ появилась информация о задержке ряда рейсов в аэропорту "Пулково" в воскресенье вечером.
"Двадцать второго декабря в аэропорт Пулково поступило сообщение об угрозе безопасности. На 11 рейсах был проведен повторный досмотр пассажиров и воздушных судов для обеспечения безопасности. В 23.45 проверки завершились", - сообщает компания.
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