https://ria.ru/20241223/prokofev-1990778777.html

Сергей Прокофьев. Пианист из Донбасса, совершивший революцию в музыке

Сергей Прокофьев. Пианист из Донбасса, совершивший революцию в музыке - РИА Новости, 23.12.2024

Сергей Прокофьев. Пианист из Донбасса, совершивший революцию в музыке

В 5 лет Сергей написал первую пьесу для фортепиано. В семье поняли — родился гений. Прокофьев стал автором вечной классики — балета "Ромео и Джульетта", оперы "Война и мир", музыки к фильму "Иван Грозный" Эйзенштейна; на его счету 7 симфоний и 6 сталинских премий. В поисках оригинального стиля, он шел напролом, "переворачивая" классицизм.

2024-12-23T13:00:00+03:00

2024-12-23T13:00:00+03:00

2024-12-23T13:00:00+03:00

гении донбасса

донбасс

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Гении Донбасса Прокофьев audio/mpeg

Гении Донбасса Прокофьев audio/mpeg

Что сказал профессор Николай Римский-Корсаков, увидев 13-ти летнего Прокофьева на пороге Петербургской консерватории. Почему композитор Александр Глазунов демонстративно ушел с премьеры "Скифской сюиты". Для чего в 1938 году Прокофьев отправился в Голливуд и что газеты Нью-Йорка писали о его приезде в Штаты.Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода председателю Союза композиторов Санкт-Петербурга Антону Танонову и доценту Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова Вадиму ШаховуПроект создан при поддержке Русского Географического Общества, и реализуется в партнерстве с АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ"._____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВК МузыкаСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._____Звукорежиссер: Олег ЧижовРедактор: Дарья ЮрченкоГолос: Дарья Юрченко, Артем Буфтяк, Анастасия Кудрявцева

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донбасс, голливуд, сергей прокофьев, иван грозный, николай римский-корсаков, русское географическое общество, подкаст, аудио