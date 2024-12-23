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В Брянске женщина подожгла автомобиль по указанию мошенников - РИА Новости, 23.12.2024
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19:18 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/pozhdog-1990891760.html
В Брянске женщина подожгла автомобиль по указанию мошенников
В Брянске женщина подожгла автомобиль по указанию мошенников - РИА Новости, 23.12.2024
В Брянске женщина подожгла автомобиль по указанию мошенников
Жительница Брянска, лишившаяся сбережений и надеявшаяся их вернуть, по указанию мошенников подожгла автомобиль возле здания силовиков, возбуждено уголовное... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T19:18:00+03:00
2024-12-23T19:18:00+03:00
происшествия
брянск
россия
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Жительница Брянска, лишившаяся сбережений и надеявшаяся их вернуть, по указанию мошенников подожгла автомобиль возле здания силовиков, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области. Как отметили в полиции, в течение нескольких последних дней в России фиксируется массовая волна воздействий мошенников, заканчивающихся принуждением жертв к совершению дестабилизующих действий. Надеясь вернуть свои деньги, потерпевшие совершают поджоги зданий, транспортных средств или наносят вред государственным организациям. "Вечером 21 декабря лишившаяся своих сбережений жительница Брянска поверила обещаниям мошенников о возврате переведенных денежных средств. Она совершила поджог автомобиля, припаркованного возле здания одной из региональных силовых структур. Никаких денег женщине ожидаемо не вернули. По факту поджога возбуждено уголовное дело", – говорится в сообщении. Брянская полиция обращает внимание жителей, что в преддверии праздников злоумышленники активизируются. Полицейские просят всех быть бдительными и при первых подозрительных словах прекращать общение с неизвестными телефонными собеседниками, чтобы не совершать противозаконные действия, влекущие уголовную ответственность.
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Поджог автомобиля в Брянске по наводке мошенников
Поджечь авто по заданию мошенников жительнице Красноярска не удалось, зато с этим справилась ее "коллега по несчастью" из Брянска. В Брянской полиции сообщили, что женщина перевела куда-то деньги, а мошенники предложили их вернуть – как раз дав задание поджечь автомобиль возле здания силовиков. Возбуждено уголовное дело. В ведомстве предупредили, что за последние дни в России фиксируется массовая волна действий мошенников, которые принуждают граждан к дестабилизации.
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происшествия, брянск, россия, брянская область
Происшествия, Брянск, Россия, Брянская область
В Брянске женщина подожгла автомобиль по указанию мошенников

Жительница Брянска по указанию мошенников подожгла автомобиль у здания силовиков

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Жительница Брянска, лишившаяся сбережений и надеявшаяся их вернуть, по указанию мошенников подожгла автомобиль возле здания силовиков, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
Как отметили в полиции, в течение нескольких последних дней в России фиксируется массовая волна воздействий мошенников, заканчивающихся принуждением жертв к совершению дестабилизующих действий. Надеясь вернуть свои деньги, потерпевшие совершают поджоги зданий, транспортных средств или наносят вред государственным организациям.
"Вечером 21 декабря лишившаяся своих сбережений жительница Брянска поверила обещаниям мошенников о возврате переведенных денежных средств. Она совершила поджог автомобиля, припаркованного возле здания одной из региональных силовых структур. Никаких денег женщине ожидаемо не вернули. По факту поджога возбуждено уголовное дело", – говорится в сообщении.
Брянская полиция обращает внимание жителей, что в преддверии праздников злоумышленники активизируются. Полицейские просят всех быть бдительными и при первых подозрительных словах прекращать общение с неизвестными телефонными собеседниками, чтобы не совершать противозаконные действия, влекущие уголовную ответственность.
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