https://ria.ru/20241223/pozhar-1990773455.html
В Москве при пожаре погиб человек
В Москве при пожаре погиб человек - РИА Новости, 23.12.2024
В Москве при пожаре погиб человек
Работник производственного комплекса погиб при пожаре на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T09:09:00+03:00
2024-12-23T09:09:00+03:00
2024-12-23T09:17:00+03:00
происшествия
москва
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Работник производственного комплекса погиб при пожаре на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Ранее ведомство сообщало, что горит двухэтажное промышленное здание с пластиковыми материалами на площади 300 квадратных метров на 1-й Горловской улице в столичном районе Южное Бутово, открытое горение было ликвидировано на 350 "квадратах"."При разборе завалов найден один погибший – предварительно, это работник производственного комплекса", - сказал собеседник.
https://ria.ru/20241222/pozhar-1990737193.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве при пожаре погиб человек
При пожаре в промышленном здании в Москве погиб человек
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Работник производственного комплекса погиб при пожаре на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Ранее ведомство сообщало, что горит двухэтажное промышленное здание с пластиковыми материалами на площади 300 квадратных метров на 1-й Горловской улице в столичном районе Южное Бутово, открытое горение было ликвидировано на 350 "квадратах".
"При разборе завалов найден один погибший – предварительно, это работник производственного комплекса", - сказал собеседник.