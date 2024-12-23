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В Москве при пожаре погиб человек - РИА Новости, 23.12.2024
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09:09 23.12.2024 (обновлено: 09:17 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/pozhar-1990773455.html
В Москве при пожаре погиб человек
В Москве при пожаре погиб человек - РИА Новости, 23.12.2024
В Москве при пожаре погиб человек
Работник производственного комплекса погиб при пожаре на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T09:09:00+03:00
2024-12-23T09:17:00+03:00
происшествия
москва
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Работник производственного комплекса погиб при пожаре на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Ранее ведомство сообщало, что горит двухэтажное промышленное здание с пластиковыми материалами на площади 300 квадратных метров на 1-й Горловской улице в столичном районе Южное Бутово, открытое горение было ликвидировано на 350 "квадратах"."При разборе завалов найден один погибший – предварительно, это работник производственного комплекса", - сказал собеседник.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве при пожаре погиб человек

При пожаре в промышленном здании в Москве погиб человек

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Работник производственного комплекса погиб при пожаре на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Ранее ведомство сообщало, что горит двухэтажное промышленное здание с пластиковыми материалами на площади 300 квадратных метров на 1-й Горловской улице в столичном районе Южное Бутово, открытое горение было ликвидировано на 350 "квадратах".
"При разборе завалов найден один погибший – предварительно, это работник производственного комплекса", - сказал собеседник.
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