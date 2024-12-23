https://ria.ru/20241223/pozhar-1990773455.html

В Москве при пожаре погиб человек

В Москве при пожаре погиб человек - РИА Новости, 23.12.2024

В Москве при пожаре погиб человек

Работник производственного комплекса погиб при пожаре на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T09:09:00+03:00

2024-12-23T09:09:00+03:00

2024-12-23T09:17:00+03:00

происшествия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_0:48:3099:1791_1920x0_80_0_0_0b0e8f7377f4b62898b50aeeb0381124.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Работник производственного комплекса погиб при пожаре на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Ранее ведомство сообщало, что горит двухэтажное промышленное здание с пластиковыми материалами на площади 300 квадратных метров на 1-й Горловской улице в столичном районе Южное Бутово, открытое горение было ликвидировано на 350 "квадратах"."При разборе завалов найден один погибший – предварительно, это работник производственного комплекса", - сказал собеседник.

https://ria.ru/20241222/pozhar-1990737193.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва