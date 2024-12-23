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Опрос показал, сколько россиян ждут повышения в должности в 2025 году - РИА Новости, 23.12.2024
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Опрос показал, сколько россиян ждут повышения в должности в 2025 году
Опрос показал, сколько россиян ждут повышения в должности в 2025 году - РИА Новости, 23.12.2024
Опрос показал, сколько россиян ждут повышения в должности в 2025 году
Трое из десяти россиян рассчитывают получить повышение в должности в новом году, показал опрос SuperJob для РИА Новости. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T06:03:00+03:00
2024-12-23T06:03:00+03:00
общество
россия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Трое из десяти россиян рассчитывают получить повышение в должности в новом году, показал опрос SuperJob для РИА Новости. Исследование проводилось с 1 по 19 декабря среди экономически активного населения России. Размер выборки - 3 тысячи респондентов. "Тридцать один процент россиян ожидает повышения в должности в новом году. Мужчины говорят об этом чаще, чем женщины (34% против 28% соответственно)", - выяснили аналитики. Чем моложе респонденты, тем чаще они стремятся к карьерному росту: новую должность ждут 39% опрошенных до 35 лет и только 22% граждан старше 45 лет. Те, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей в месяц, чаще упоминают о повышении, чем те, чей доход ниже. Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще других ожидают продвижения по карьерной лестнице в 2025 году программисты (51%), менеджеры по работе с клиентами (38%) и дизайнеры (37%). О том, что его недавно повысили, рассказал каждый четвертый пиарщик, каждый восьмой инженер, каждый девятый главный бухгалтер, каждый десятый эйчар. Наименее уверены в карьерных перспективах учителя (13%), кладовщики (17%) и секретари (18%).
https://ria.ru/20241217/vakansii-1989585066.html
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5
4.7
96
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60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Опрос показал, сколько россиян ждут повышения в должности в 2025 году

SuperJob: трое из десяти россиян ждут повышения в должности в 2025 году

© Fotolia / undreyМужчина работает за компьютером
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© Fotolia / undrey
Мужчина работает за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Трое из десяти россиян рассчитывают получить повышение в должности в новом году, показал опрос SuperJob для РИА Новости.
Исследование проводилось с 1 по 19 декабря среди экономически активного населения России. Размер выборки - 3 тысячи респондентов.
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"Тридцать один процент россиян ожидает повышения в должности в новом году. Мужчины говорят об этом чаще, чем женщины (34% против 28% соответственно)", - выяснили аналитики.
Чем моложе респонденты, тем чаще они стремятся к карьерному росту: новую должность ждут 39% опрошенных до 35 лет и только 22% граждан старше 45 лет. Те, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей в месяц, чаще упоминают о повышении, чем те, чей доход ниже.
Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще других ожидают продвижения по карьерной лестнице в 2025 году программисты (51%), менеджеры по работе с клиентами (38%) и дизайнеры (37%).
О том, что его недавно повысили, рассказал каждый четвертый пиарщик, каждый восьмой инженер, каждый девятый главный бухгалтер, каждый десятый эйчар. Наименее уверены в карьерных перспективах учителя (13%), кладовщики (17%) и секретари (18%).
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