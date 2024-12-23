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Вологодская область продолжает помогать Алчевску - РИА Новости, 23.12.2024
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Вологодская область
 
15:04 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/pomosch-1990837847.html
Вологодская область продолжает помогать Алчевску
Вологодская область продолжает помогать Алчевску - РИА Новости, 23.12.2024
Вологодская область продолжает помогать Алчевску
В этом году школьники и студенты колледжей и техникумов Алчевска получили более трех тысяч учебников и учебной литературы; в образовательные учреждения... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T15:04:00+03:00
2024-12-23T15:04:00+03:00
вологодская область
вологодская область
луганская народная республика
вологда
георгий филимонов
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. В этом году школьники и студенты колледжей и техникумов Алчевска получили более трех тысяч учебников и учебной литературы; в образовательные учреждения отправлено около 450 единиц компьютерной техники и средств безопасности, сообщил заместитель губернатора Вологодской области Александр Ершов. В 2022 году подписан договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой. Вологодчина взяла шефство над городом Алчевском в части оказания помощи различным организациям, специалистам и детям, в том числе и в части организации образовательного пространства города-побратима. "Вологодские специалисты установили системы видеонаблюдения в зданиях, переоборудовали пищеблоки. Произведены ремонтно-восстановительные работы в Алчевской школе №12. Благодаря поддержке нашего региона в образовательную организацию было поставлено необходимое для учебного процесса оборудование и спортивный инвентарь", – привели в пресс-службе регионального правительства слова Ершова. Кроме того, учителям Алчевска оказана методическая поддержка в проведении итоговой аттестации. Двадцать педагогов приезжали в Вологду на профильную смену "СВОих не бросаем: помнить о прошлом, знать настоящее, думать о будущем", в рамках которой учителя прошли курсы повышения квалификации. Также, 750 алчевских школьников провели каникулы на площадках "Импульса", "Авангарда" и оздоровительно-образовательного центра "Лесная сказка", а 650 первоклассников подшефного города получили наборы школьных принадлежностей, которые собрали по поручению губернатора области Георгия Филимонова, добавили в пресс-службе. В школах и колледжах Вологодчины и подшефного города проводятся марафоны, открытые уроки, конкурсы и другие мероприятия. Создана единая система воспитательной работы. Между школами осуществляются мероприятия всероссийского проекта "Лица дружбы". Взаимодействие также происходит между профильными профессиональными образовательными организациями: Вологодским строительным колледжем и Многопрофильным технологическим колледжем Алчевска, Вологодским колледжем сервиса и Алчевским торгово-кулинарным колледжем, Череповецким металлургическим колледжем имени академика И. П. Бардина и Алчевским металлургическим колледжем. Налаживать контакты между учебными заведениями, обеспечить возможности для общения учеников и педагогов планируется и в 2025 году. В следующем году в дистанционном формате состоятся мероприятия: телемосты "Колледж-колледжу" по вопросам формирования образовательных программ в рамках федерального проекта "Профессионалитет", школьные акции и конкурсы по проекту "Лица дружбы", методические семинары для педагогов по организации воспитательной работы, подготовке и проведению демонстрационных экзаменов, студенческие научно-практические конференции. Также Вологодская область продолжит оказывать помощь в оснащении образовательных организаций города-побратима учебно-методической литературой. Для первоклассников вновь будут подготовлены наборы школьных принадлежностей, заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241223/asfalt-1990822685.html
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вологодская область, луганская народная республика, вологда, георгий филимонов
Вологодская область, Вологодская область, Луганская Народная Республика, Вологда, Георгий Филимонов
Вологодская область продолжает помогать Алчевску

Вологодчина отправила в ЛНР новые учебники, компьютеры и подарки первоклассникам

© iStock.com / izusekУченики работают за ноутбуком во время занятий
Ученики работают за ноутбуком во время занятий - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© iStock.com / izusek
Ученики работают за ноутбуком во время занятий. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. В этом году школьники и студенты колледжей и техникумов Алчевска получили более трех тысяч учебников и учебной литературы; в образовательные учреждения отправлено около 450 единиц компьютерной техники и средств безопасности, сообщил заместитель губернатора Вологодской области Александр Ершов.
В 2022 году подписан договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой. Вологодчина взяла шефство над городом Алчевском в части оказания помощи различным организациям, специалистам и детям, в том числе и в части организации образовательного пространства города-побратима.
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"Вологодские специалисты установили системы видеонаблюдения в зданиях, переоборудовали пищеблоки. Произведены ремонтно-восстановительные работы в Алчевской школе №12. Благодаря поддержке нашего региона в образовательную организацию было поставлено необходимое для учебного процесса оборудование и спортивный инвентарь", – привели в пресс-службе регионального правительства слова Ершова.
Кроме того, учителям Алчевска оказана методическая поддержка в проведении итоговой аттестации. Двадцать педагогов приезжали в Вологду на профильную смену "СВОих не бросаем: помнить о прошлом, знать настоящее, думать о будущем", в рамках которой учителя прошли курсы повышения квалификации.
Также, 750 алчевских школьников провели каникулы на площадках "Импульса", "Авангарда" и оздоровительно-образовательного центра "Лесная сказка", а 650 первоклассников подшефного города получили наборы школьных принадлежностей, которые собрали по поручению губернатора области Георгия Филимонова, добавили в пресс-службе.
В школах и колледжах Вологодчины и подшефного города проводятся марафоны, открытые уроки, конкурсы и другие мероприятия. Создана единая система воспитательной работы. Между школами осуществляются мероприятия всероссийского проекта "Лица дружбы".
Взаимодействие также происходит между профильными профессиональными образовательными организациями: Вологодским строительным колледжем и Многопрофильным технологическим колледжем Алчевска, Вологодским колледжем сервиса и Алчевским торгово-кулинарным колледжем, Череповецким металлургическим колледжем имени академика И. П. Бардина и Алчевским металлургическим колледжем.
Налаживать контакты между учебными заведениями, обеспечить возможности для общения учеников и педагогов планируется и в 2025 году. В следующем году в дистанционном формате состоятся мероприятия: телемосты "Колледж-колледжу" по вопросам формирования образовательных программ в рамках федерального проекта "Профессионалитет", школьные акции и конкурсы по проекту "Лица дружбы", методические семинары для педагогов по организации воспитательной работы, подготовке и проведению демонстрационных экзаменов, студенческие научно-практические конференции.
Также Вологодская область продолжит оказывать помощь в оснащении образовательных организаций города-побратима учебно-методической литературой. Для первоклассников вновь будут подготовлены наборы школьных принадлежностей, заключили в пресс-службе.
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