https://ria.ru/20241223/pomosch-1990837847.html

Вологодская область продолжает помогать Алчевску

Вологодская область продолжает помогать Алчевску - РИА Новости, 23.12.2024

Вологодская область продолжает помогать Алчевску

В этом году школьники и студенты колледжей и техникумов Алчевска получили более трех тысяч учебников и учебной литературы; в образовательные учреждения... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T15:04:00+03:00

2024-12-23T15:04:00+03:00

2024-12-23T15:04:00+03:00

вологодская область

вологодская область

луганская народная республика

вологда

георгий филимонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969414420_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c4084909b94ccdc19a99feddc61ca325.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. В этом году школьники и студенты колледжей и техникумов Алчевска получили более трех тысяч учебников и учебной литературы; в образовательные учреждения отправлено около 450 единиц компьютерной техники и средств безопасности, сообщил заместитель губернатора Вологодской области Александр Ершов. В 2022 году подписан договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой. Вологодчина взяла шефство над городом Алчевском в части оказания помощи различным организациям, специалистам и детям, в том числе и в части организации образовательного пространства города-побратима. "Вологодские специалисты установили системы видеонаблюдения в зданиях, переоборудовали пищеблоки. Произведены ремонтно-восстановительные работы в Алчевской школе №12. Благодаря поддержке нашего региона в образовательную организацию было поставлено необходимое для учебного процесса оборудование и спортивный инвентарь", – привели в пресс-службе регионального правительства слова Ершова. Кроме того, учителям Алчевска оказана методическая поддержка в проведении итоговой аттестации. Двадцать педагогов приезжали в Вологду на профильную смену "СВОих не бросаем: помнить о прошлом, знать настоящее, думать о будущем", в рамках которой учителя прошли курсы повышения квалификации. Также, 750 алчевских школьников провели каникулы на площадках "Импульса", "Авангарда" и оздоровительно-образовательного центра "Лесная сказка", а 650 первоклассников подшефного города получили наборы школьных принадлежностей, которые собрали по поручению губернатора области Георгия Филимонова, добавили в пресс-службе. В школах и колледжах Вологодчины и подшефного города проводятся марафоны, открытые уроки, конкурсы и другие мероприятия. Создана единая система воспитательной работы. Между школами осуществляются мероприятия всероссийского проекта "Лица дружбы". Взаимодействие также происходит между профильными профессиональными образовательными организациями: Вологодским строительным колледжем и Многопрофильным технологическим колледжем Алчевска, Вологодским колледжем сервиса и Алчевским торгово-кулинарным колледжем, Череповецким металлургическим колледжем имени академика И. П. Бардина и Алчевским металлургическим колледжем. Налаживать контакты между учебными заведениями, обеспечить возможности для общения учеников и педагогов планируется и в 2025 году. В следующем году в дистанционном формате состоятся мероприятия: телемосты "Колледж-колледжу" по вопросам формирования образовательных программ в рамках федерального проекта "Профессионалитет", школьные акции и конкурсы по проекту "Лица дружбы", методические семинары для педагогов по организации воспитательной работы, подготовке и проведению демонстрационных экзаменов, студенческие научно-практические конференции. Также Вологодская область продолжит оказывать помощь в оснащении образовательных организаций города-побратима учебно-методической литературой. Для первоклассников вновь будут подготовлены наборы школьных принадлежностей, заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241223/asfalt-1990822685.html

https://ria.ru/20241221/zhestyannikov-1990488323.html

вологодская область

луганская народная республика

вологда

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вологодская область, луганская народная республика, вологда, георгий филимонов