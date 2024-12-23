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Почти половина украинцев поддержала вступление в НАТО без части территорий - РИА Новости, 23.12.2024
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17:58 23.12.2024 (обновлено: 18:10 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/polovina-1990870163.html
Почти половина украинцев поддержала вступление в НАТО без части территорий
Почти половина украинцев поддержала вступление в НАТО без части территорий - РИА Новости, 23.12.2024
Почти половина украинцев поддержала вступление в НАТО без части территорий
Почти половина украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО без части территорий, свидетельствуют данные опроса, проведенного украинским фондом... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T17:58:00+03:00
2024-12-23T18:10:00+03:00
в мире
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петер сийярто
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Почти половина украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО без части территорий, свидетельствуют данные опроса, проведенного украинским фондом "Демократические инициативы". Президент России Владимир Путин отмечал ранее, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности РФ. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО. По сравнению с июнем 2023 года, на 14 процентных пунктов выросла доля респондентов, готовых поддержать вступление Украины в НАТО, если Киев потеряет часть территорий. "Сейчас с этим согласны 47% опрошенных", - говорится в опросе. При этом 36% опрошенных не готовы поддержать вступление в НАТО, если Киев потеряет часть территорий. Это на 16 процентных пунктов меньше, чем в 2023 году, отмечается в итогах опроса. Исследование проводилось с 29 ноября по 14 декабря методом face-to-face. В нем приняли участие 1518 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,6%. Главы МИД стран НАТО на встрече в Брюсселе 3-4 декабря не смогли единогласно высказаться за приглашение Украины в альянс, потому что ее прием означал бы конфликт НАТО и РФ, заявил ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
https://ria.ru/20241203/nato-1987019130.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир путин, петер сийярто, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, Петер Сийярто, НАТО
Почти половина украинцев поддержала вступление в НАТО без части территорий

Деминициативы: 47% украинцев согласны с вступлением в НАТО без части территорий

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Почти половина украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО без части территорий, свидетельствуют данные опроса, проведенного украинским фондом "Демократические инициативы".
Президент России Владимир Путин отмечал ранее, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности РФ. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.
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По сравнению с июнем 2023 года, на 14 процентных пунктов выросла доля респондентов, готовых поддержать вступление Украины в НАТО, если Киев потеряет часть территорий.
«
"Сейчас с этим согласны 47% опрошенных", - говорится в опросе.
При этом 36% опрошенных не готовы поддержать вступление в НАТО, если Киев потеряет часть территорий. Это на 16 процентных пунктов меньше, чем в 2023 году, отмечается в итогах опроса.
Исследование проводилось с 29 ноября по 14 декабря методом face-to-face. В нем приняли участие 1518 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,6%.
Главы МИД стран НАТО на встрече в Брюсселе 3-4 декабря не смогли единогласно высказаться за приглашение Украины в альянс, потому что ее прием означал бы конфликт НАТО и РФ, заявил ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
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