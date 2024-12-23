https://ria.ru/20241223/polovina-1990870163.html

Почти половина украинцев поддержала вступление в НАТО без части территорий

Почти половина украинцев поддержала вступление в НАТО без части территорий - РИА Новости, 23.12.2024

Почти половина украинцев поддержала вступление в НАТО без части территорий

Почти половина украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО без части территорий, свидетельствуют данные опроса, проведенного украинским фондом... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T17:58:00+03:00

2024-12-23T17:58:00+03:00

2024-12-23T18:10:00+03:00

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Почти половина украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО без части территорий, свидетельствуют данные опроса, проведенного украинским фондом "Демократические инициативы". Президент России Владимир Путин отмечал ранее, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности РФ. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО. По сравнению с июнем 2023 года, на 14 процентных пунктов выросла доля респондентов, готовых поддержать вступление Украины в НАТО, если Киев потеряет часть территорий. "Сейчас с этим согласны 47% опрошенных", - говорится в опросе. При этом 36% опрошенных не готовы поддержать вступление в НАТО, если Киев потеряет часть территорий. Это на 16 процентных пунктов меньше, чем в 2023 году, отмечается в итогах опроса. Исследование проводилось с 29 ноября по 14 декабря методом face-to-face. В нем приняли участие 1518 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,6%. Главы МИД стран НАТО на встрече в Брюсселе 3-4 декабря не смогли единогласно высказаться за приглашение Украины в альянс, потому что ее прием означал бы конфликт НАТО и РФ, заявил ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

https://ria.ru/20241203/nato-1987019130.html

https://ria.ru/20241203/nato-1987110831.html

украина

россия

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, киев, владимир путин, петер сийярто, нато