Почти половина украинцев поддержала вступление в НАТО без части территорий
Деминициативы: 47% украинцев согласны с вступлением в НАТО без части территорий
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Почти половина украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО без части территорий, свидетельствуют данные опроса, проведенного украинским фондом "Демократические инициативы".
Президент России Владимир Путин отмечал ранее, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности РФ. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.
В НАТО сделали заявление о приглашении Украины в альянс
3 декабря, 09:28
По сравнению с июнем 2023 года, на 14 процентных пунктов выросла доля респондентов, готовых поддержать вступление Украины в НАТО, если Киев потеряет часть территорий.
«
"Сейчас с этим согласны 47% опрошенных", - говорится в опросе.
При этом 36% опрошенных не готовы поддержать вступление в НАТО, если Киев потеряет часть территорий. Это на 16 процентных пунктов меньше, чем в 2023 году, отмечается в итогах опроса.
Исследование проводилось с 29 ноября по 14 декабря методом face-to-face. В нем приняли участие 1518 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,6%.
Главы МИД стран НАТО на встрече в Брюсселе 3-4 декабря не смогли единогласно высказаться за приглашение Украины в альянс, потому что ее прием означал бы конфликт НАТО и РФ, заявил ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
СМИ раскрыли, чего испугался Запад из-за Украины
3 декабря, 15:37