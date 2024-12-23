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В Подмосковье в 2025 г планируют запустить пять новых индустриальных парков - РИА Новости, 23.12.2024
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Твой бизнес
 
13:43 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/podmoskove-1990826216.html
В Подмосковье в 2025 г планируют запустить пять новых индустриальных парков
В Подмосковье в 2025 г планируют запустить пять новых индустриальных парков - РИА Новости, 23.12.2024
В Подмосковье в 2025 г планируют запустить пять новых индустриальных парков
Пять новых индустриальных парков планируют открыть в Подмосковье в 2025 году, глобальная задача – запустить индустриальные парки в каждом муниципальном округе,... РИА Новости, 23.12.2024
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2024-12-23T13:43:00+03:00
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московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Пять новых индустриальных парков планируют открыть в Подмосковье в 2025 году, глобальная задача – запустить индустриальные парки в каждом муниципальном округе, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Подмосковье открыто для бизнеса. Мы привлекаем новых инвесторов, современных инвесторов. И наша задача в следующем году запустить пять новых индустриальных парков. Мы о них уже говорили, это территории, которые совсем готовы: и дороги, и электричество, и газ, все, что необходимо для начала бизнеса. И даже готовое помещение. Такие проекты мы будем реализовывать", - сказал Воробьев в ходе традиционного обращения с итогами года", - сказал Воробьев в ходе традиционного обращения с итогами года. При этом, по словам губернатора, глобальная задача – запустить индустриальные парки в каждом муниципальном округе. В понедельник прошло традиционное обращение губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с итогами года под названием "Подмосковье и национальные цели президента. Развитие, укрепление, рост". В ходе обращения губернатор затронул важные вопросы развития региона: поддержка СВО, здравоохранение, помощь семьям, благоустройство, строительство школ и садов, экономика.
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твой бизнес – новости, московская область (подмосковье), андрей воробьев, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Поддержка бизнеса
В Подмосковье в 2025 г планируют запустить пять новых индустриальных парков

Губернатор Воробьев: в Подмосковье запустят пять новых индустриальных парков

CC BY 4.0 / Пресс-служба Губернатора Московской области / Антон Чернов (cropped) / Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
CC BY 4.0 / Пресс-служба Губернатора Московской области / Антон Чернов (cropped) /
Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Пять новых индустриальных парков планируют открыть в Подмосковье в 2025 году, глобальная задача – запустить индустриальные парки в каждом муниципальном округе, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Подмосковье открыто для бизнеса. Мы привлекаем новых инвесторов, современных инвесторов. И наша задача в следующем году запустить пять новых индустриальных парков. Мы о них уже говорили, это территории, которые совсем готовы: и дороги, и электричество, и газ, все, что необходимо для начала бизнеса. И даже готовое помещение. Такие проекты мы будем реализовывать", - сказал Воробьев в ходе традиционного обращения с итогами года", - сказал Воробьев в ходе традиционного обращения с итогами года.
При этом, по словам губернатора, глобальная задача – запустить индустриальные парки в каждом муниципальном округе.
В понедельник прошло традиционное обращение губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с итогами года под названием "Подмосковье и национальные цели президента. Развитие, укрепление, рост". В ходе обращения губернатор затронул важные вопросы развития региона: поддержка СВО, здравоохранение, помощь семьям, благоустройство, строительство школ и садов, экономика.
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Твой бизнесТвой бизнес – новостиМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевПоддержка бизнеса
 
 
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