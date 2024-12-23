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Выброшенный на побережье Кубани мазут планируется убрать до 1 февраля - РИА Новости, 23.12.2024
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15:23 23.12.2024 (обновлено: 15:24 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/plyazh-1990840009.html
Выброшенный на побережье Кубани мазут планируется убрать до 1 февраля
Выброшенный на побережье Кубани мазут планируется убрать до 1 февраля - РИА Новости, 23.12.2024
Выброшенный на побережье Кубани мазут планируется убрать до 1 февраля
Мазут, выброшенный на побережье Краснодарского края, планируется убрать до 1 февраля, максимум до 1 марта, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T15:23:00+03:00
2024-12-23T15:24:00+03:00
крушение двух танкеров в керченском проливе
происшествия
краснодарский край
керченский пролив
черное море
вениамин кондратьев
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
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КРАСНОДАР, 23 дек – РИА Новости. Мазут, выброшенный на побережье Краснодарского края, планируется убрать до 1 февраля, максимум до 1 марта, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев."Сегодня мы должны сделать все, в ближайший месяц, максимум - до первого марта, чтобы убрать все это. Но мы планируем это до первого февраля сделать, убрать с поверхности песка пляжей в целом эту массу, нефтепродукты эти, чтобы в случае температуры они не просочились вниз и потом не пришлось делать работу в три раза больше", - сказал Кондратьев.В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
https://ria.ru/20241223/takil-1990784397.html
краснодарский край
керченский пролив
черное море
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крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия, краснодарский край, керченский пролив, черное море, вениамин кондратьев, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Происшествия, Краснодарский край, Керченский пролив, Черное море, Вениамин Кондратьев, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
Выброшенный на побережье Кубани мазут планируется убрать до 1 февраля

Кондратьев: выброшенный на побережье Кубани мазут уберут до 1 февраля

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов
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КРАСНОДАР, 23 дек – РИА Новости. Мазут, выброшенный на побережье Краснодарского края, планируется убрать до 1 февраля, максимум до 1 марта, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"Сегодня мы должны сделать все, в ближайший месяц, максимум - до первого марта, чтобы убрать все это. Но мы планируем это до первого февраля сделать, убрать с поверхности песка пляжей в целом эту массу, нефтепродукты эти, чтобы в случае температуры они не просочились вниз и потом не пришлось делать работу в три раза больше", - сказал Кондратьев.
В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
Волонтеры собирают мазут - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
На мысе Такиль в Крыму выявили загрязнение нефтепродуктами
10:41
 
Крушение двух танкеров в Керченском проливеПроисшествияКраснодарский крайКерченский проливЧерное мореВениамин КондратьевФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
 
 
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