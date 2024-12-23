https://ria.ru/20241223/plieva-1990869182.html
Офсетные контракты помогают развитию регионов
Офсетные контракты помогают развитию регионов - РИА Новости, 23.12.2024
Офсетные контракты помогают развитию регионов
Механизм офсетных контрактов является хорошим примером взаимовыгодного сотрудничества государства и частных предприятий, эффект этого сотрудничества влияет на... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T17:48:00+03:00
2024-12-23T17:48:00+03:00
2024-12-23T17:48:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
московская область (подмосковье)
сергей собянин
р-фарм
поддержка
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Механизм офсетных контрактов является хорошим примером взаимовыгодного сотрудничества государства и частных предприятий, эффект этого сотрудничества влияет на обеспечение и развитие региона и всей страны, сообщила директор департамента по региональным продажам по Москве и Московской области "Р-Фарм" Екатерина Плиева.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что больше 20 офсетных контрактов заключила Москва за восемь лет. По ним предприятия обязуются поставлять столице лекарства, медицинские изделия, продукты питания для молочных кухонь, коммунальную технику и другую продукцию. Совокупный объем закупки по этим договорам составит больше 415 млрд рублей. Суммарно будет создано порядка 7 тысяч новых рабочих мест."Механизм офсетных контрактов – отличный пример взаимовыгодного сотрудничества государства и частных предприятий. При этом эффект такого сотрудничества влияет не только на обеспечение и развитие региона, но и всей страны. На новых мощностях разрабатываются и выпускаются не только востребованные импортозамещающие продукты, но и инновационные, не имеющие аналогов в мире. "Р-Фарм" заключил с правительством Москвы три офсетных договора на производство и поставку лекарственных препаратов против социально значимых заболеваний – онкологических, аутоиммунных, ревматологических, неврологических и ряда других", - сказала Плиева.Она добавила, что в рамках одного из соглашений на площадке "Алабушево" ОЭЗ "Технополис Москва" был открыт фармацевтический завод "Р-Опра"."Мощности предприятия позволяют закрывать до 4-5% от ежегодного объема потребления препаратов, закупаемых для государственных и муниципальных нужд", – отметила она.Как отметили в департаменте инвестиционной и промышленной политики (ДИПП), офсетный контракт является одной из ключевых мер поддержки московской промышленности и важным инструментом привлечения инвесторов в отрасль.
https://ria.ru/20241223/liksutov-1990811665.html
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москва, московская область (подмосковье), сергей собянин, р-фарм, поддержка
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Московская область (Подмосковье), Сергей Собянин, Р-фарм, поддержка
Офсетные контракты помогают развитию регионов
Плиева: механизм офсетных контрактов помогает развитию регионов России
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Механизм офсетных контрактов является хорошим примером взаимовыгодного сотрудничества государства и частных предприятий, эффект этого сотрудничества влияет на обеспечение и развитие региона и всей страны, сообщила директор департамента по региональным продажам по Москве и Московской области "Р-Фарм" Екатерина Плиева.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что больше 20 офсетных контрактов заключила Москва за восемь лет. По ним предприятия обязуются поставлять столице лекарства, медицинские изделия, продукты питания для молочных кухонь, коммунальную технику и другую продукцию. Совокупный объем закупки по этим договорам составит больше 415 млрд рублей. Суммарно будет создано порядка 7 тысяч новых рабочих мест.
"Механизм офсетных контрактов – отличный пример взаимовыгодного сотрудничества государства и частных предприятий. При этом эффект такого сотрудничества влияет не только на обеспечение и развитие региона, но и всей страны. На новых мощностях разрабатываются и выпускаются не только востребованные импортозамещающие продукты, но и инновационные, не имеющие аналогов в мире. "Р-Фарм" заключил с правительством Москвы три офсетных договора на производство и поставку лекарственных препаратов против социально значимых заболеваний – онкологических, аутоиммунных, ревматологических, неврологических и ряда других", - сказала Плиева.
Она добавила, что в рамках одного из соглашений на площадке "Алабушево" ОЭЗ "Технополис Москва" был открыт фармацевтический завод "Р-Опра".
"Мощности предприятия позволяют закрывать до 4-5% от ежегодного объема потребления препаратов, закупаемых для государственных и муниципальных нужд", – отметила она.
Как отметили в департаменте инвестиционной и промышленной политики (ДИПП), офсетный контракт является одной из ключевых мер поддержки московской промышленности и важным инструментом привлечения инвесторов в отрасль.