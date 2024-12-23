https://ria.ru/20241223/plennyy-1990777806.html

Пленный ВСУ рассказал о расстреле покинувшего позиции солдата

Пленный ВСУ рассказал о расстреле покинувшего позиции солдата - РИА Новости, 23.12.2024

Пленный ВСУ рассказал о расстреле покинувшего позиции солдата

Пленный украинский военнослужащий Анатолий Старцев рассказал на видео от Минобороны РФ, как покинувшего позиции солдата ВСУ расстреляло командование, а по... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T09:52:00+03:00

2024-12-23T09:52:00+03:00

2024-12-23T09:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Анатолий Старцев рассказал на видео от Минобороны РФ, как покинувшего позиции солдата ВСУ расстреляло командование, а по документам оформило смерть из-за неосторожного обращения с оружием. "Слышал, когда я еще в учебке был, что один парень лет тридцати покинул позицию. Была ситуация, что их штурмовали, и он покинул позиции, пошел назад, "откат" делать. Сделали так, что у него, получается, неосторожное обращение с оружием, что он сам себе в затылок выстрелил", - сказал Старцев. По его словам, произошло это в ЛНР, там он и сдался в плен.

https://ria.ru/20241216/plennyy-1989363221.html

луганская народная республика

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луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины