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Пленный ВСУ рассказал о расстреле покинувшего позиции солдата - РИА Новости, 23.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:52 23.12.2024 (обновлено: 09:53 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/plennyy-1990777806.html
Пленный ВСУ рассказал о расстреле покинувшего позиции солдата
Пленный ВСУ рассказал о расстреле покинувшего позиции солдата - РИА Новости, 23.12.2024
Пленный ВСУ рассказал о расстреле покинувшего позиции солдата
Пленный украинский военнослужащий Анатолий Старцев рассказал на видео от Минобороны РФ, как покинувшего позиции солдата ВСУ расстреляло командование, а по... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T09:52:00+03:00
2024-12-23T09:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Анатолий Старцев рассказал на видео от Минобороны РФ, как покинувшего позиции солдата ВСУ расстреляло командование, а по документам оформило смерть из-за неосторожного обращения с оружием. "Слышал, когда я еще в учебке был, что один парень лет тридцати покинул позицию. Была ситуация, что их штурмовали, и он покинул позиции, пошел назад, "откат" делать. Сделали так, что у него, получается, неосторожное обращение с оружием, что он сам себе в затылок выстрелил", - сказал Старцев. По его словам, произошло это в ЛНР, там он и сдался в плен.
https://ria.ru/20241216/plennyy-1989363221.html
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луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Пленный ВСУ рассказал о расстреле покинувшего позиции солдата

Пленный ВСУ рассказал, как покинувшего позиции солдата расстреляли командиры

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Анатолий Старцев рассказал на видео от Минобороны РФ, как покинувшего позиции солдата ВСУ расстреляло командование, а по документам оформило смерть из-за неосторожного обращения с оружием.
"Слышал, когда я еще в учебке был, что один парень лет тридцати покинул позицию. Была ситуация, что их штурмовали, и он покинул позиции, пошел назад, "откат" делать. Сделали так, что у него, получается, неосторожное обращение с оружием, что он сам себе в затылок выстрелил", - сказал Старцев.
По его словам, произошло это в ЛНР, там он и сдался в плен.
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16 декабря, 08:14
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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