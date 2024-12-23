Россиянам досрочно выплатят часть пенсий за январь
Социальный фонд: часть пенсий за январь 2025 года выплатят досрочно
© iStock.com / Denis VostrikovПенсионер пересчитывает деньги
© iStock.com / Denis Vostrikov
Пенсионер пересчитывает деньги. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Некоторые пенсионеры получат пенсии за январь 2025 года досрочно в декабре, напомнил Социальный фонд в своем Telegram-канале.
"До 28 декабря досрочно поступят выплаты за январь тем, у кого перечисление пенсии через банк выпадает на дни новогодних праздников с 1 по 9 число", — уточнили в сообщении.
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Досрочная выплата затрагивает все виды пенсий, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности.
"Пенсионеры, которым выплаты доставляет Почта России, получат средства за январь в привычные даты. Почтальоны начнут доставку пенсии на дом с 3 января", — добавили в ведомстве.
Уточняется, что досрочные страховые пенсии за январь придут в новом, проиндексированном размере.
Как отмечал глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР), пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 7,3 процента.
Ранее председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева сообщила РИА Новости, что социальная доплата для пенсионеров в Москве вырастет с 1 января 2025 года, сумма ежемесячной выплаты с ее учетом составит до 25 850 рублей.