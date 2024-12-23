https://ria.ru/20241223/ovchinskiy-1990783243.html

Овчинский: в Конькове построили районный центр "Место встречи Витязь"

Овчинский: в Конькове построили районный центр "Место встречи Витязь" - РИА Новости, 23.12.2024

Овчинский: в Конькове построили районный центр "Место встречи Витязь"

В районе Коньково на юго-западе Москвы перестроили кинотеатр "Витязь" в районный центр "Место встречи Витязь" площадью 18 тысяч квадратных метров, рассказал... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T11:05:00+03:00

2024-12-23T11:05:00+03:00

2024-12-23T11:05:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

владислав овчинский

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. В районе Коньково на юго-западе Москвы перестроили кинотеатр "Витязь" в районный центр "Место встречи Витязь" площадью 18 тысяч квадратных метров, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.По его словам, в рамках программы реконструкции советских кинотеатров застройщик уже выполнил работы по адресу: улица Миклухо Маклая, 27А. В настоящее время осуществляется оформление документов для ввода в эксплуатацию возведенного здесь районного центра."В здании предусмотрено четыре надземных и один подземный этаж. Здесь откроются магазины, зоны с киосками, а также продовольственный супермаркет на минус первом этаже. На первом этаже разместятся рестораны и пространства для секций и кружков. На втором этаже центра разместится фуд-холл, на третьем – пространства для занятий спортом", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.По его словам, на объекте сохранена историческая вывеска "Витязь".В сообщении также указывается, что районный центр оборудован эскалаторами, лифтами и доступен для маломобильных граждан.Кроме магазинов, в торговом центре есть пространства для проведения культурных мероприятий.

https://ria.ru/20241221/ovchinskiy-1990540848.html

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москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский