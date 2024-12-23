Рейтинг@Mail.ru
Орбан назвал позицию Запада по Украине "тотально ошибочной" - РИА Новости, 23.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:14 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/orban-1990759107.html
Орбан назвал позицию Запада по Украине "тотально ошибочной"
Орбан назвал позицию Запада по Украине "тотально ошибочной" - РИА Новости, 23.12.2024
Орбан назвал позицию Запада по Украине "тотально ошибочной"
Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену, заявил венгерский премьер-министр Виктор... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T03:14:00+03:00
2024-12-23T03:14:00+03:00
в мире
украина
сша
брюссель
петер сийярто
виктор орбан
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958912376_0:38:3058:1758_1920x0_80_0_0_3253a7cf26d8a0a1f3bf1dcd7a7621d6.jpg
БУДАПЕШТ, 23 дек - РИА Новости. Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. По его словам, в США готовится прийти к власти президент, подготовленный к борьбе за духовное и цивилизационное будущее Запада на стороне патриотов, и это полностью изменит западный мир, считает премьер. "Я уже мысленно живу в этой новой реальности, и венгерское правительство уже там... А в Брюсселе до сих пор в старой реальности, которая была до больших перемен. И они говорят, что можно все делать так, как делали до сих пор. Тотальное заблуждение. Они заплатят за это большую цену", - сказал Орбан в эфире телеканала М1. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что судя по предложениям на повестке дня заседания глав МИД стран ЕС, таких как снижение возраста мобилизации на Украине и выделение 6 миллиардов евро из Фонда мира на оплату поставок оружия Киеву, до большинства стран сообщества все никак "не дойдет" реальность. Ранее Орбан заявил, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма, если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса".
https://ria.ru/20241222/orban-1990746927.html
https://ria.ru/20241221/sanktsii-1990594141.html
украина
сша
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958912376_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_93065eee0e23abe8bde2b4f47f7204bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, брюссель, петер сийярто, виктор орбан, евросоюз
В мире, Украина, США, Брюссель, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Евросоюз
Орбан назвал позицию Запада по Украине "тотально ошибочной"

Орбан: позиция Запада по Украине тотально ошибочна, они заплатят большую цену

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 23 дек - РИА Новости. Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
По его словам, в США готовится прийти к власти президент, подготовленный к борьбе за духовное и цивилизационное будущее Запада на стороне патриотов, и это полностью изменит западный мир, считает премьер.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
Орбан заявил о проигрыше Европы в конфликте на Украине
Вчера, 22:11
"Я уже мысленно живу в этой новой реальности, и венгерское правительство уже там... А в Брюсселе до сих пор в старой реальности, которая была до больших перемен. И они говорят, что можно все делать так, как делали до сих пор. Тотальное заблуждение. Они заплатят за это большую цену", - сказал Орбан в эфире телеканала М1.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что судя по предложениям на повестке дня заседания глав МИД стран ЕС, таких как снижение возраста мобилизации на Украине и выделение 6 миллиардов евро из Фонда мира на оплату поставок оружия Киеву, до большинства стран сообщества все никак "не дойдет" реальность.
Ранее Орбан заявил, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма, если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
Орбан призвал как можно скорее отменить антироссийские санкции
21 декабря, 13:09
 
В миреУкраинаСШАБрюссельПетер СийяртоВиктор ОрбанЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала