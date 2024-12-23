https://ria.ru/20241223/orban-1990759107.html

Орбан назвал позицию Запада по Украине "тотально ошибочной"

Орбан назвал позицию Запада по Украине "тотально ошибочной" - РИА Новости, 23.12.2024

Орбан назвал позицию Запада по Украине "тотально ошибочной"

Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену, заявил венгерский премьер-министр Виктор... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T03:14:00+03:00

2024-12-23T03:14:00+03:00

2024-12-23T03:14:00+03:00

в мире

украина

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петер сийярто

виктор орбан

евросоюз

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БУДАПЕШТ, 23 дек - РИА Новости. Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. По его словам, в США готовится прийти к власти президент, подготовленный к борьбе за духовное и цивилизационное будущее Запада на стороне патриотов, и это полностью изменит западный мир, считает премьер. "Я уже мысленно живу в этой новой реальности, и венгерское правительство уже там... А в Брюсселе до сих пор в старой реальности, которая была до больших перемен. И они говорят, что можно все делать так, как делали до сих пор. Тотальное заблуждение. Они заплатят за это большую цену", - сказал Орбан в эфире телеканала М1. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что судя по предложениям на повестке дня заседания глав МИД стран ЕС, таких как снижение возраста мобилизации на Украине и выделение 6 миллиардов евро из Фонда мира на оплату поставок оружия Киеву, до большинства стран сообщества все никак "не дойдет" реальность. Ранее Орбан заявил, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма, если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса".

https://ria.ru/20241222/orban-1990746927.html

https://ria.ru/20241221/sanktsii-1990594141.html

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в мире, украина, сша, брюссель, петер сийярто, виктор орбан, евросоюз