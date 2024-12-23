https://ria.ru/20241223/novyy_god-1990798104.html

Названы лучшие детские новогодние представления Москвы

Названы лучшие детские новогодние представления Москвы - РИА Новости, 23.12.2024

Названы лучшие детские новогодние представления Москвы

Лучшие новогодние представления праздничного сезона 2024/2025 определили эксперты проекта "Социальный навигатор" в рамках ежегодного исследования. РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T16:00:00+03:00

2024-12-23T16:00:00+03:00

2024-12-23T16:00:00+03:00

общество

социальный навигатор

детские вопросы

москва

наталья тюрина

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мосфильм

новый год

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Лучшие новогодние представления праздничного сезона 2024/2025 определили эксперты проекта "Социальный навигатор" в рамках ежегодного исследования.В рейтинг попали 52 детских новогодних представления. Эксперты отметили, что новогодних программ гораздо больше, но в рейтинг вошли только те, которые идут с 23 декабря до 12 января, и за этот период запланировано минимум четыре дня показов. В топе лучших оказались 14 программ. Максимальное количество баллов из них набрали три праздничных шоу (12 баллов), второе место (11 баллов) было отдано четырем представлениям, третье место разделили семь программ, набравшие по 10 баллов.Исследование проводилось на основе методики, разработанной экспертами "Социального навигатора". Новогодние представления оценивались по восьми критериям: тематическое название, описание и оригинальность сюжета (программы), наличие иллюстраций и видео, наличие подарка и описания его состава, возрастная категория, а также длительность программы и ее соответствие возрастной группе.Дополнительный балл получали шоу с самыми "захватывающими и новогодними названиями". Оценки выставляла специальная группа юных экспертов: дети в возрасте от 3 до 16 лет. В этом году выбрать самое интересное название программы помогали участники медиалаборатории инновационной патриотической журналистики медиагруппы "Россия сегодня" в ВДЦ "Орленок".На первом месте, по результатам исследования, оказались программы "Полный вперед!" (киностудия "Мосфильм") и "Научный Новый год 2025" (Sciencely), которая проходит на нескольких площадках Москвы, а также квест "Елка Победы. Za правду" (Музей Победы).Второе место разделили спектакль "Тепа. Новогоднее приключение" (театр "Золотое кольцо"), новогоднее шоу "Цирк Деда Мороза: Лига зимних волшебников" (разные площадки), спектакль "Ученая семейка и Новый год" (ЦДА), а также представление "Новогодняя экспедиция. Ледяное сердце дракона" (Образцовпарк).На третье место попали кремлевская елка "Новогоднее путешествие в Заполярье", шоу "Дедморозовка. Новые приключения" (КЗ "Москва"), спектакль "МультиЕлка" (разные площадки), представление "Морозко" (КЗ "Останкино"), шоу "Чебурашка. Ушастые елки" (Международный центр бокса в Лужниках), спектакль "Трансформеры спасают Новый Год" (ДК РГСУ), представление "Снежное шоу Дедушки Мороза" (ФЦ "Москва")."В этом году елки стали разнообразнее, а их тематика — интереснее. Как и в прошлом году много представлений, посвященных научной тематике, теме космоса, также несколько программ, которые стали популярными в прошлом сезоне, но в обновленном формате будут идти и в этом году. Появились шоу, посвященные фольклору и истории страны. В новом сезоне по традиции большинство елок по формату разделилось на показы представлений (шоу, спектаклей) и активные новогодние программы, в которых непосредственное участие принимают сами дети: квесты, лаборатории, игры", — рассказала начальник управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель проекта "Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина.Она добавила, что впервые за долгое время отмечается увеличение длительности сезона елок: некоторые стартовали в середине декабря и продолжатся до 12 января, выходя за рамки новогодних выходных."Подчеркну, что этом году организаторы стали более внимательно относится к подаркам. Как и в предыдущие годы "сладкие" подарки остаются в числе самых популярных, за ними идут научные наборы, книги и игрушки. Да, стоимость наборов выросла, но теперь их состав стараются описывать более детально. Впервые в этом году ряд организаторов расписали состав подарка вплоть до каждой конфеты, за что получили от экспертов дополнительный балл", — отметила Тюрина.Оценка представлений проводилась на основе информации, размещенной на сайтах организаторов и площадок проведения шоу, а также в других открытых источниках.

https://ria.ru/20241223/reyting-1989486484.html

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