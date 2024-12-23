https://ria.ru/20241223/moskva-1990769568.html

В промышленном здании на юго-западе Москвы ликвидировали открытое горение

В промышленном здании на юго-западе Москвы ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 23.12.2024

В промышленном здании на юго-западе Москвы ликвидировали открытое горение

Открытое горение ликвидировано на площади 350 "квадратов" на юго-западе Москвы, где горит промышленное здание, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T08:13:00+03:00

2024-12-23T08:13:00+03:00

2024-12-23T08:18:00+03:00

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на площади 350 "квадратов" на юго-западе Москвы, где горит промышленное здание, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что горит двухэтажное промышленное здание с пластиковыми материалами на площади 300 "квадратов" на юго-западе Москвы. "Столичные сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение на 350 квадратах", - говорится в сообщении.

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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)