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В промышленном здании на юго-западе Москвы ликвидировали открытое горение
В промышленном здании на юго-западе Москвы ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 23.12.2024
В промышленном здании на юго-западе Москвы ликвидировали открытое горение
Открытое горение ликвидировано на площади 350 "квадратов" на юго-западе Москвы, где горит промышленное здание, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T08:13:00+03:00
2024-12-23T08:13:00+03:00
2024-12-23T08:18:00+03:00
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на площади 350 "квадратов" на юго-западе Москвы, где горит промышленное здание, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что горит двухэтажное промышленное здание с пластиковыми материалами на площади 300 "квадратов" на юго-западе Москвы. "Столичные сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение на 350 квадратах", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В промышленном здании на юго-западе Москвы ликвидировали открытое горение
МЧС: в промышленном здании на юго-западе Москвы ликвидировали открытое горение