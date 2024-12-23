https://ria.ru/20241223/moshenniki-1990766411.html

Россиянам рассказали о новой уловке мошенников после блокировки Viber

Россиянам рассказали о новой уловке мошенников после блокировки Viber - РИА Новости, 23.12.2024

Россиянам рассказали о новой уловке мошенников после блокировки Viber

Злоумышленники используют блокировку мессенджера Viber для обмана пользователей, рассказали РИА Новости в ГК "Гарда". РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T07:09:00+03:00

2024-12-23T07:09:00+03:00

2024-12-23T14:54:00+03:00

общество

антон немкин (депутат)

viber

новый год

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Злоумышленники используют блокировку мессенджера Viber для обмана пользователей, рассказали РИА Новости в ГК "Гарда"."Мошенники начали распространять фейковые приложения, VPN-сервисы и инструкции, якобы помогающие восстановить доступ к Viber", ‒ сообщил руководитель отдела информационной безопасности компании Виктор Иевлев. На деле эти ресурсы заражены вредоносным ПО, а использование непроверенных сервисов может привести к утечке конфиденциальной информации, установке программ-шпионов и другим негативным последствиям.Роскомнадзор 13 декабря ограничил доступ к Viber в России из-за нарушения требований законодательства. Позже член думского комитета по информационной политике Антон Немкин заявил, что сумма неоплаченных штрафов мессенджера превысила 1,8 миллиона рублей.

https://ria.ru/20241209/gosduma-1988067962.html

https://ria.ru/20241205/moshenniki-1987428069.html

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2024

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общество, антон немкин (депутат), viber, новый год