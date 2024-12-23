В Молдавии выступили за мирное урегулирование приднестровского конфликта
Молдавия выступает за мирное урегулирование приднестровского конфликта
© Sputnik / Михай Карауш
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 23 дек — РИА Новости. Правительство Молдавии выступает за мирное урегулирование приднестровского вопроса, утверждается в заявлении Бюро по реинтеграции республики, выпущенном в ответ на сообщение Службы внешней разведки (СВР) России.
Ранее в понедельник в СВР заявили. что президент Молдавии Майя Санду потребовала подготовить силовой захват Молдавской ГРЭС в Приднестровье. В ведомстве также отметили, что никто не может гарантировать, что Санду, заявившая о необходимости разработки плана военной операции по установлению контроля над Приднестровьем, не попытается развязать реальную войну в регионе. В администрации Санду в понедельник опровергли информацию о подготовке Кишиневом военной операции в Приднестровье.
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"Официальный Кишинёв остаётся приверженным своей позиции по урегулированию приднестровского конфликта исключительно мирным путём, через переговоры, без ущерба для стабильности в стране и регионе", — в распространенном для СМИ сообщении бюро по реинтеграции. В заявлении также подчёркивается, что руководство Молдавии готово продолжать диалог с партнёрами для снижения рисков и минимизации последствий для населения и экономики региона.
С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в непризнанной ПМР. Власти Молдавии ранее сообщили, что "Газпром" предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа в ПМР в следующем году. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Минэнерго Молдавии ранее сообщало, что будет искать альтернативные пути поставок, в том числе через Трансбалканский коридор.
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С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.