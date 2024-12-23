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В Молдавии выступили за мирное урегулирование приднестровского конфликта - РИА Новости, 23.12.2024
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14:41 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/moldavija-1990834131.html
В Молдавии выступили за мирное урегулирование приднестровского конфликта
В Молдавии выступили за мирное урегулирование приднестровского конфликта - РИА Новости, 23.12.2024
В Молдавии выступили за мирное урегулирование приднестровского конфликта
Правительство Молдавии выступает за мирное урегулирование приднестровского вопроса, утверждается в заявлении Бюро по реинтеграции республики, выпущенном в ответ РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T14:41:00+03:00
2024-12-23T14:41:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
россия
майя санду
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
газпром
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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КИШИНЕВ, 23 дек — РИА Новости. Правительство Молдавии выступает за мирное урегулирование приднестровского вопроса, утверждается в заявлении Бюро по реинтеграции республики, выпущенном в ответ на сообщение Службы внешней разведки (СВР) России. Ранее в понедельник в СВР заявили. что президент Молдавии Майя Санду потребовала подготовить силовой захват Молдавской ГРЭС в Приднестровье. В ведомстве также отметили, что никто не может гарантировать, что Санду, заявившая о необходимости разработки плана военной операции по установлению контроля над Приднестровьем, не попытается развязать реальную войну в регионе. В администрации Санду в понедельник опровергли информацию о подготовке Кишиневом военной операции в Приднестровье. "Официальный Кишинёв остаётся приверженным своей позиции по урегулированию приднестровского конфликта исключительно мирным путём, через переговоры, без ущерба для стабильности в стране и регионе", — в распространенном для СМИ сообщении бюро по реинтеграции. В заявлении также подчёркивается, что руководство Молдавии готово продолжать диалог с партнёрами для снижения рисков и минимизации последствий для населения и экономики региона. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в непризнанной ПМР. Власти Молдавии ранее сообщили, что "Газпром" предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа в ПМР в следующем году. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Минэнерго Молдавии ранее сообщало, что будет искать альтернативные пути поставок, в том числе через Трансбалканский коридор. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20241209/pridnestrove-1988221757.html
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в мире, молдавия, кишинев, россия, майя санду, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), газпром, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Майя Санду, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Газпром, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
В Молдавии выступили за мирное урегулирование приднестровского конфликта

Молдавия выступает за мирное урегулирование приднестровского конфликта

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 23 дек — РИА Новости. Правительство Молдавии выступает за мирное урегулирование приднестровского вопроса, утверждается в заявлении Бюро по реинтеграции республики, выпущенном в ответ на сообщение Службы внешней разведки (СВР) России.
Ранее в понедельник в СВР заявили. что президент Молдавии Майя Санду потребовала подготовить силовой захват Молдавской ГРЭС в Приднестровье. В ведомстве также отметили, что никто не может гарантировать, что Санду, заявившая о необходимости разработки плана военной операции по установлению контроля над Приднестровьем, не попытается развязать реальную войну в регионе. В администрации Санду в понедельник опровергли информацию о подготовке Кишиневом военной операции в Приднестровье.
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9 декабря, 17:32
"Официальный Кишинёв остаётся приверженным своей позиции по урегулированию приднестровского конфликта исключительно мирным путём, через переговоры, без ущерба для стабильности в стране и регионе", — в распространенном для СМИ сообщении бюро по реинтеграции. В заявлении также подчёркивается, что руководство Молдавии готово продолжать диалог с партнёрами для снижения рисков и минимизации последствий для населения и экономики региона.
С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в непризнанной ПМР. Власти Молдавии ранее сообщили, что "Газпром" предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа в ПМР в следующем году. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Минэнерго Молдавии ранее сообщало, что будет искать альтернативные пути поставок, в том числе через Трансбалканский коридор.
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С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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В миреМолдавияКишиневРоссияМайя СандуСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)ГазпромМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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