Мишустин потребовал не допускать необоснованного повышения цен
Мишустин поручил не допускать необоснованного роста отпускных цен на товары в РФ
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил профильным министерствам и ведомствам следить за балансом спроса и предложения по ключевым товарам и услугам, не допускать необоснованного завышения отпускных цен.
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"Надо внимательно следить за тем, что происходит в рамках баланса спроса и предложения по всем ключевым товарам и услугам, которые нужны людям. И, конечно, по промышленным и торговым предприятиям, чтобы иметь возможность сдерживать колебания, детально прогнозировать ситуацию в том или в ином сегменте и не допускать необоснованного завышения отпускных цен", - сказал Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
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Он указал, что инфляция – это в том числе и вопрос постоянного контроля, особенно в отношении отдельных социально значимых товаров и услуг.
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"Надо этим заниматься ежедневно в режиме онлайн. Понятно, что в условиях рыночной экономики главной целью любого бизнеса является извлечение прибыли, но важно соблюдать баланс. Это не должно быть во вред людям и экономике. Если в повышении цен есть факты злоупотреблений, в том числе монопольным положением, конечно, необходимо жестко с этим бороться. Здесь значимую роль должна играть Федеральная антимонопольная служба, а в особых случаях и Генеральная прокуратура", - подчеркнул премьер.
В ходе совещания Мишустин отметил, что вопрос роста цен важен для каждого жителя страны, особенно в преддверии новогодних праздников. Он также напомнил, что с начала года к середине декабря инфляция в РФ превысила 9%. По словам премьера, кабмин ведет системную работу по этому направлению, в том числе по насыщению внутреннего рынка отдельными товарами.
"В частности, сегодня вступают в силу решения совета Евразийской экономической комиссии об обнулении ввозной таможенной пошлины на импорт сливочного масла - до 15 июня следующего года. Советом также принято решение на весь 2025 год распространить такую меру и на поставки значительных объемов мяса крупного рогатого скота, а до июля - картофеля, моркови и яблок. Для этого оперативно готовятся соответствующие нормативные документы", - рассказал Мишустин.
Также действуют мероприятия по насыщению внутреннего рынка промышленными товарами, организован мониторинг стоимости удобрений, строительных материалов, металлопродукции. "Прорабатываем включение в этот список и упаковочных материалов, так как в цене многих товаров они играют существенную роль", - добавил премьер.
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