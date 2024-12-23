https://ria.ru/20241223/mishustin-1990880949.html

Мишустин потребовал не допускать необоснованного повышения цен

Мишустин потребовал не допускать необоснованного повышения цен - РИА Новости, 23.12.2024

Мишустин потребовал не допускать необоснованного повышения цен

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил профильным министерствам и ведомствам следить за балансом спроса и предложения по ключевым товарам и услугам, не... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T18:50:00+03:00

2024-12-23T18:50:00+03:00

2024-12-23T18:50:00+03:00

экономика

цены на нефть

россия

михаил мишустин

евразийская экономическая комиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944204144_0:127:3213:1934_1920x0_80_0_0_6fbabde7b32f3bc18535f221bd32fdcb.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил профильным министерствам и ведомствам следить за балансом спроса и предложения по ключевым товарам и услугам, не допускать необоснованного завышения отпускных цен. "Надо внимательно следить за тем, что происходит в рамках баланса спроса и предложения по всем ключевым товарам и услугам, которые нужны людям. И, конечно, по промышленным и торговым предприятиям, чтобы иметь возможность сдерживать колебания, детально прогнозировать ситуацию в том или в ином сегменте и не допускать необоснованного завышения отпускных цен", - сказал Мишустин на совещании по экономическим вопросам. Он указал, что инфляция – это в том числе и вопрос постоянного контроля, особенно в отношении отдельных социально значимых товаров и услуг. "Надо этим заниматься ежедневно в режиме онлайн. Понятно, что в условиях рыночной экономики главной целью любого бизнеса является извлечение прибыли, но важно соблюдать баланс. Это не должно быть во вред людям и экономике. Если в повышении цен есть факты злоупотреблений, в том числе монопольным положением, конечно, необходимо жестко с этим бороться. Здесь значимую роль должна играть Федеральная антимонопольная служба, а в особых случаях и Генеральная прокуратура", - подчеркнул премьер. В ходе совещания Мишустин отметил, что вопрос роста цен важен для каждого жителя страны, особенно в преддверии новогодних праздников. Он также напомнил, что с начала года к середине декабря инфляция в РФ превысила 9%. По словам премьера, кабмин ведет системную работу по этому направлению, в том числе по насыщению внутреннего рынка отдельными товарами. "В частности, сегодня вступают в силу решения совета Евразийской экономической комиссии об обнулении ввозной таможенной пошлины на импорт сливочного масла - до 15 июня следующего года. Советом также принято решение на весь 2025 год распространить такую меру и на поставки значительных объемов мяса крупного рогатого скота, а до июля - картофеля, моркови и яблок. Для этого оперативно готовятся соответствующие нормативные документы", - рассказал Мишустин. Также действуют мероприятия по насыщению внутреннего рынка промышленными товарами, организован мониторинг стоимости удобрений, строительных материалов, металлопродукции. "Прорабатываем включение в этот список и упаковочных материалов, так как в цене многих товаров они играют существенную роль", - добавил премьер.

https://ria.ru/20241223/putin-1990823489.html

https://ria.ru/20241220/ekonomika-1990434494.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, россия, михаил мишустин, евразийская экономическая комиссия