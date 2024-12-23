Рейтинг@Mail.ru
Мишустин потребовал не допускать необоснованного повышения цен - РИА Новости, 23.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:50 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/mishustin-1990880949.html
Мишустин потребовал не допускать необоснованного повышения цен
Мишустин потребовал не допускать необоснованного повышения цен - РИА Новости, 23.12.2024
Мишустин потребовал не допускать необоснованного повышения цен
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил профильным министерствам и ведомствам следить за балансом спроса и предложения по ключевым товарам и услугам, не... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T18:50:00+03:00
2024-12-23T18:50:00+03:00
экономика
цены на нефть
россия
михаил мишустин
евразийская экономическая комиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944204144_0:127:3213:1934_1920x0_80_0_0_6fbabde7b32f3bc18535f221bd32fdcb.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил профильным министерствам и ведомствам следить за балансом спроса и предложения по ключевым товарам и услугам, не допускать необоснованного завышения отпускных цен. "Надо внимательно следить за тем, что происходит в рамках баланса спроса и предложения по всем ключевым товарам и услугам, которые нужны людям. И, конечно, по промышленным и торговым предприятиям, чтобы иметь возможность сдерживать колебания, детально прогнозировать ситуацию в том или в ином сегменте и не допускать необоснованного завышения отпускных цен", - сказал Мишустин на совещании по экономическим вопросам. Он указал, что инфляция – это в том числе и вопрос постоянного контроля, особенно в отношении отдельных социально значимых товаров и услуг. "Надо этим заниматься ежедневно в режиме онлайн. Понятно, что в условиях рыночной экономики главной целью любого бизнеса является извлечение прибыли, но важно соблюдать баланс. Это не должно быть во вред людям и экономике. Если в повышении цен есть факты злоупотреблений, в том числе монопольным положением, конечно, необходимо жестко с этим бороться. Здесь значимую роль должна играть Федеральная антимонопольная служба, а в особых случаях и Генеральная прокуратура", - подчеркнул премьер. В ходе совещания Мишустин отметил, что вопрос роста цен важен для каждого жителя страны, особенно в преддверии новогодних праздников. Он также напомнил, что с начала года к середине декабря инфляция в РФ превысила 9%. По словам премьера, кабмин ведет системную работу по этому направлению, в том числе по насыщению внутреннего рынка отдельными товарами. "В частности, сегодня вступают в силу решения совета Евразийской экономической комиссии об обнулении ввозной таможенной пошлины на импорт сливочного масла - до 15 июня следующего года. Советом также принято решение на весь 2025 год распространить такую меру и на поставки значительных объемов мяса крупного рогатого скота, а до июля - картофеля, моркови и яблок. Для этого оперативно готовятся соответствующие нормативные документы", - рассказал Мишустин. Также действуют мероприятия по насыщению внутреннего рынка промышленными товарами, организован мониторинг стоимости удобрений, строительных материалов, металлопродукции. "Прорабатываем включение в этот список и упаковочных материалов, так как в цене многих товаров они играют существенную роль", - добавил премьер.
https://ria.ru/20241223/putin-1990823489.html
https://ria.ru/20241220/ekonomika-1990434494.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944204144_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_498f2bd14c7f09fd7509779db9d3d5c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, россия, михаил мишустин, евразийская экономическая комиссия
Экономика, Цены на нефть, Россия, Михаил Мишустин, Евразийская экономическая комиссия
Мишустин потребовал не допускать необоснованного повышения цен

Мишустин поручил не допускать необоснованного роста отпускных цен на товары в РФ

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил профильным министерствам и ведомствам следить за балансом спроса и предложения по ключевым товарам и услугам, не допускать необоснованного завышения отпускных цен.
«
"Надо внимательно следить за тем, что происходит в рамках баланса спроса и предложения по всем ключевым товарам и услугам, которые нужны людям. И, конечно, по промышленным и торговым предприятиям, чтобы иметь возможность сдерживать колебания, детально прогнозировать ситуацию в том или в ином сегменте и не допускать необоснованного завышения отпускных цен", - сказал Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Путин обозначил задачу России в экономике
Вчера, 13:32
Он указал, что инфляция – это в том числе и вопрос постоянного контроля, особенно в отношении отдельных социально значимых товаров и услуг.
«
"Надо этим заниматься ежедневно в режиме онлайн. Понятно, что в условиях рыночной экономики главной целью любого бизнеса является извлечение прибыли, но важно соблюдать баланс. Это не должно быть во вред людям и экономике. Если в повышении цен есть факты злоупотреблений, в том числе монопольным положением, конечно, необходимо жестко с этим бороться. Здесь значимую роль должна играть Федеральная антимонопольная служба, а в особых случаях и Генеральная прокуратура", - подчеркнул премьер.
В ходе совещания Мишустин отметил, что вопрос роста цен важен для каждого жителя страны, особенно в преддверии новогодних праздников. Он также напомнил, что с начала года к середине декабря инфляция в РФ превысила 9%. По словам премьера, кабмин ведет системную работу по этому направлению, в том числе по насыщению внутреннего рынка отдельными товарами.
"В частности, сегодня вступают в силу решения совета Евразийской экономической комиссии об обнулении ввозной таможенной пошлины на импорт сливочного масла - до 15 июня следующего года. Советом также принято решение на весь 2025 год распространить такую меру и на поставки значительных объемов мяса крупного рогатого скота, а до июля - картофеля, моркови и яблок. Для этого оперативно готовятся соответствующие нормативные документы", - рассказал Мишустин.
Также действуют мероприятия по насыщению внутреннего рынка промышленными товарами, организован мониторинг стоимости удобрений, строительных материалов, металлопродукции. "Прорабатываем включение в этот список и упаковочных материалов, так как в цене многих товаров они играют существенную роль", - добавил премьер.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Набиуллина рассказала о неординарной ситуации в экономике
20 декабря, 15:40
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияМихаил МишустинЕвразийская экономическая комиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала