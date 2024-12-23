https://ria.ru/20241223/mazut-1990843112.html

Пострадавших от мазута птиц передали в центр реабилитации животных

Пострадавших от мазута птиц передали в центр реабилитации животных - РИА Новости, 23.12.2024

Пострадавших от мазута птиц передали в центр реабилитации животных

Пострадавшие от мазута при крушении танкеров в Керченском проливе порядка 900 птиц переданы в центр реабилитации животных, рассказали РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T15:37:00+03:00

2024-12-23T15:37:00+03:00

2024-12-23T15:37:00+03:00

происшествия

керченский пролив

россия

анапа

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Пострадавшие от мазута при крушении танкеров в Керченском проливе порядка 900 птиц переданы в центр реабилитации животных, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее в мэрии Анапы сообщили, что ветеринары и волонтеры спасли на курорте 972 птицы, которые пострадали от мазута в результате крушения танкеров и разлива нефтепродуктов. "Порядка 900 переданы в центр реабилитации животных", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что для волонтеров разработаны памятки, в которых содержится информация по очистке черноморского побережья от мазута, список контактов и ссылок, карта с необходимыми метками, рекомендации по действиям на месте, а также точки выдачи инвентаря и средств индивидуальной защиты. В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

https://ria.ru/20241223/mazut-1990797361.html

керченский пролив

россия

анапа

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происшествия, керченский пролив, россия, анапа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе