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Пострадавших от мазута птиц передали в центр реабилитации животных - РИА Новости, 23.12.2024
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15:37 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/mazut-1990843112.html
Пострадавших от мазута птиц передали в центр реабилитации животных
Пострадавших от мазута птиц передали в центр реабилитации животных - РИА Новости, 23.12.2024
Пострадавших от мазута птиц передали в центр реабилитации животных
Пострадавшие от мазута при крушении танкеров в Керченском проливе порядка 900 птиц переданы в центр реабилитации животных, рассказали РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T15:37:00+03:00
2024-12-23T15:37:00+03:00
происшествия
керченский пролив
россия
анапа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Пострадавшие от мазута при крушении танкеров в Керченском проливе порядка 900 птиц переданы в центр реабилитации животных, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее в мэрии Анапы сообщили, что ветеринары и волонтеры спасли на курорте 972 птицы, которые пострадали от мазута в результате крушения танкеров и разлива нефтепродуктов. "Порядка 900 переданы в центр реабилитации животных", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что для волонтеров разработаны памятки, в которых содержится информация по очистке черноморского побережья от мазута, список контактов и ссылок, карта с необходимыми метками, рекомендации по действиям на месте, а также точки выдачи инвентаря и средств индивидуальной защиты. В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
https://ria.ru/20241223/mazut-1990797361.html
керченский пролив
россия
анапа
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происшествия, керченский пролив, россия, анапа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Керченский пролив, Россия, Анапа, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Пострадавших от мазута птиц передали в центр реабилитации животных

В центр реабилитации животных передали около 900 птиц, пострадавших от мазута

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПтица, пострадавшая от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Птица, пострадавшая от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Птица, пострадавшая от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Пострадавшие от мазута при крушении танкеров в Керченском проливе порядка 900 птиц переданы в центр реабилитации животных, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее в мэрии Анапы сообщили, что ветеринары и волонтеры спасли на курорте 972 птицы, которые пострадали от мазута в результате крушения танкеров и разлива нефтепродуктов.
"Порядка 900 переданы в центр реабилитации животных", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что для волонтеров разработаны памятки, в которых содержится информация по очистке черноморского побережья от мазута, список контактов и ссылок, карта с необходимыми метками, рекомендации по действиям на месте, а также точки выдачи инвентаря и средств индивидуальной защиты.
В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Повторные выбросы мазута зафиксировали в Анапе
12:02
 
ПроисшествияКерченский проливРоссияАнапаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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