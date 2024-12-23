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Суд вынес приговоры еще восьми участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы - РИА Новости, 23.12.2024
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14:49 23.12.2024 (обновлено: 15:12 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/makhachkala-1990835007.html
Суд вынес приговоры еще восьми участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы
Суд вынес приговоры еще восьми участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы - РИА Новости, 23.12.2024
Суд вынес приговоры еще восьми участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы
Ещё восемь участников беспорядков в аэропорту Махачкалы приговорены на Кубани к срокам от 7 до 8 лет колонии общего режима, сообщили в объединенной пресс-службе РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T14:49:00+03:00
2024-12-23T15:12:00+03:00
происшествия
махачкала
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КРАСНОДАР, 23 дек – РИА Новости. Ещё восемь участников беспорядков в аэропорту Махачкалы приговорены на Кубани к срокам от 7 до 8 лет колонии общего режима, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона."Суд признал подсудимых виновными и назначил им наказания в виде лишения свободы на сроки: Абдуллаеву –7 лет; Будунову – 7 лет; Гамзатову – 7 лет; Ибрагимову – 8 лет; Ирбейнову - 7 лет; Магомедову - 7 лет; Омалаеву - 7 лет; Шахбанову - 7 лет. Отбывать наказание осужденным надлежит в колониях общего режима", - говорится в сообщении.Приговор Усть-Лабинского районного суда в законную силу не вступил.Уточняется, что подсудимые – участники массовых беспорядков на территории международного аэропорта "Махачкала", где 29 октября 2023 года приземлился самолет из Тель-Авива с находящимися на борту гражданами Израиля. Все они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 263.1 (нарушение требований в области транспортной безопасности) и ч 2 ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки)Генпрокуратура ранее сообщала, что в суды Краснодарского и Ставропольского краев всего поступили 28 уголовных дел в отношении 134 жителей Дагестана. Участники беспорядков уничтожили и повредили имущество аэропорта более чем на 24 миллиона рублей, нарушены требования транспортной и авиационной безопасности, что повлекло полную блокировку работы аэропорта, задержку и отмену регулярных рейсов, перенаправление их в другие города. В отношении 30 представителей власти были совершены противоправные действия, 23 из них причинены телесные повреждения различной степени тяжести.
https://ria.ru/20231201/sud-1913231158.html
https://ria.ru/20241025/rozysk-1980143508.html
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происшествия, махачкала
Происшествия, Махачкала
Суд вынес приговоры еще восьми участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы

Восемь участников беспорядков в аэропорту Махачкалы получили сроки до восьми лет

© AP PhotoЛюди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© AP Photo
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 23 дек – РИА Новости. Ещё восемь участников беспорядков в аэропорту Махачкалы приговорены на Кубани к срокам от 7 до 8 лет колонии общего режима, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
"Суд признал подсудимых виновными и назначил им наказания в виде лишения свободы на сроки: Абдуллаеву –7 лет; Будунову – 7 лет; Гамзатову – 7 лет; Ибрагимову – 8 лет; Ирбейнову - 7 лет; Магомедову - 7 лет; Омалаеву - 7 лет; Шахбанову - 7 лет. Отбывать наказание осужденным надлежит в колониях общего режима", - говорится в сообщении.
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Почти 200 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы понесли наказание
1 декабря 2023, 17:06
Приговор Усть-Лабинского районного суда в законную силу не вступил.
Уточняется, что подсудимые – участники массовых беспорядков на территории международного аэропорта "Махачкала", где 29 октября 2023 года приземлился самолет из Тель-Авива с находящимися на борту гражданами Израиля. Все они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 263.1 (нарушение требований в области транспортной безопасности) и ч 2 ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки)
Генпрокуратура ранее сообщала, что в суды Краснодарского и Ставропольского краев всего поступили 28 уголовных дел в отношении 134 жителей Дагестана. Участники беспорядков уничтожили и повредили имущество аэропорта более чем на 24 миллиона рублей, нарушены требования транспортной и авиационной безопасности, что повлекло полную блокировку работы аэропорта, задержку и отмену регулярных рейсов, перенаправление их в другие города. В отношении 30 представителей власти были совершены противоправные действия, 23 из них причинены телесные повреждения различной степени тяжести.
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Трое организаторов беспорядков в Махачкале находятся в федеральном розыске
25 октября, 17:53
 
ПроисшествияМахачкала
 
 
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