https://ria.ru/20241223/makhachkala-1990835007.html

Суд вынес приговоры еще восьми участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы

Суд вынес приговоры еще восьми участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы - РИА Новости, 23.12.2024

Суд вынес приговоры еще восьми участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы

Ещё восемь участников беспорядков в аэропорту Махачкалы приговорены на Кубани к срокам от 7 до 8 лет колонии общего режима, сообщили в объединенной пресс-службе РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T14:49:00+03:00

2024-12-23T14:49:00+03:00

2024-12-23T15:12:00+03:00

происшествия

махачкала

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906106088_0:0:3075:1729_1920x0_80_0_0_ad8c4dd68d05b1511acb5487b582f595.jpg

КРАСНОДАР, 23 дек – РИА Новости. Ещё восемь участников беспорядков в аэропорту Махачкалы приговорены на Кубани к срокам от 7 до 8 лет колонии общего режима, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона."Суд признал подсудимых виновными и назначил им наказания в виде лишения свободы на сроки: Абдуллаеву –7 лет; Будунову – 7 лет; Гамзатову – 7 лет; Ибрагимову – 8 лет; Ирбейнову - 7 лет; Магомедову - 7 лет; Омалаеву - 7 лет; Шахбанову - 7 лет. Отбывать наказание осужденным надлежит в колониях общего режима", - говорится в сообщении.Приговор Усть-Лабинского районного суда в законную силу не вступил.Уточняется, что подсудимые – участники массовых беспорядков на территории международного аэропорта "Махачкала", где 29 октября 2023 года приземлился самолет из Тель-Авива с находящимися на борту гражданами Израиля. Все они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 263.1 (нарушение требований в области транспортной безопасности) и ч 2 ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки)Генпрокуратура ранее сообщала, что в суды Краснодарского и Ставропольского краев всего поступили 28 уголовных дел в отношении 134 жителей Дагестана. Участники беспорядков уничтожили и повредили имущество аэропорта более чем на 24 миллиона рублей, нарушены требования транспортной и авиационной безопасности, что повлекло полную блокировку работы аэропорта, задержку и отмену регулярных рейсов, перенаправление их в другие города. В отношении 30 представителей власти были совершены противоправные действия, 23 из них причинены телесные повреждения различной степени тяжести.

https://ria.ru/20231201/sud-1913231158.html

https://ria.ru/20241025/rozysk-1980143508.html

махачкала

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, махачкала