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"Не ему решать". На Западе подвели черту под планами Зеленского - РИА Новости, 23.12.2024
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20:02 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/makgovern-1990898998.html
"Не ему решать". На Западе подвели черту под планами Зеленского
"Не ему решать". На Западе подвели черту под планами Зеленского - РИА Новости, 23.12.2024
"Не ему решать". На Западе подвели черту под планами Зеленского
Владимир Зеленский глубоко заблуждается, если думает, что Украина может быть выгодна для НАТО, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T20:02:00+03:00
2024-12-23T20:02:00+03:00
украина
киев
россия
владимир зеленский
дональд трамп
рэй макговерн
центральное разведывательное управление (цру)
нато
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский глубоко заблуждается, если думает, что Украина может быть выгодна для НАТО, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.На прошлой неделе Зеленский заявил, что "союзники должны знать, что именно Украина может привнести в НАТО" и что "альянс для Украины достижим", если она "будет бороться за это решение".По словам Макговерна, при нынешней обстановке на фронте Зеленскому не дадут принимать такого рода решения."Зеленский заблуждается. Не ему это решать. Фронт рушится, люди сдаются или бегут, это просто вопрос времени, когда Россия продвинется до Днепра. А операция в Курской области оказалась самой большой военной глупостью", — считает он.Ранее Washington Post сообщала, что в Киеве надеются убедить Дональда Трампа в том, что Украина — это "не благотворительность", а "выгодная экономическая и геостратегическая возможность", которая "в конечном итоге обогатит и обеспечит безопасность США и их интересов", отмечает газета. По словам советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, украинские власти должны объяснить Трампу политическую практичность поддержки Украины, которая, по его словам, заключается в том, что инвестирование "небольших" сумм в Киев якобы сможет "обнулить военный потенциал" России и привести к "доминированию" США на мировой арене.В то же время Washington Post отметила, что Киев преподносит природные ресурсы страны как "плодотворные возможности" для американского бизнеса — запасы газа и полезные ископаемые, включая литий, к примеру, могут заинтересовать соратника Трампа, предпринимателя и миллиардера Илона Маска.Украинское издание "Европейская правда" 3 декабря со ссылкой на документ МИД Украины сообщило, что Киев официально отказывается от альтернативных членству в НАТО гарантий.Президент Владимир Путин отмечал, что возможное вступление Украины в альянс — это угроза для безопасности России, этот риск стал одной из причин начала специальной военной операции.
https://ria.ru/20241223/zelenskiy-1990877691.html
https://ria.ru/20241223/tagesspiegel-1990782047.html
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украина, киев, россия, владимир зеленский, дональд трамп, рэй макговерн, центральное разведывательное управление (цру), нато
Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Рэй Макговерн, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО
"Не ему решать". На Западе подвели черту под планами Зеленского

Макговерн: Зеленский глубоко заблуждается, говоря о выгоде Украины для НАТО

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский глубоко заблуждается, если думает, что Украина может быть выгодна для НАТО, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
На прошлой неделе Зеленский заявил, что "союзники должны знать, что именно Украина может привнести в НАТО" и что "альянс для Украины достижим", если она "будет бороться за это решение".
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Зеленского поставили на место после его обвинений в адрес Фицо
Вчера, 18:34
По словам Макговерна, при нынешней обстановке на фронте Зеленскому не дадут принимать такого рода решения.
"Зеленский заблуждается. Не ему это решать. Фронт рушится, люди сдаются или бегут, это просто вопрос времени, когда Россия продвинется до Днепра. А операция в Курской области оказалась самой большой военной глупостью", — считает он.
Ранее Washington Post сообщала, что в Киеве надеются убедить Дональда Трампа в том, что Украина — это "не благотворительность", а "выгодная экономическая и геостратегическая возможность", которая "в конечном итоге обогатит и обеспечит безопасность США и их интересов", отмечает газета. По словам советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, украинские власти должны объяснить Трампу политическую практичность поддержки Украины, которая, по его словам, заключается в том, что инвестирование "небольших" сумм в Киев якобы сможет "обнулить военный потенциал" России и привести к "доминированию" США на мировой арене.
В то же время Washington Post отметила, что Киев преподносит природные ресурсы страны как "плодотворные возможности" для американского бизнеса — запасы газа и полезные ископаемые, включая литий, к примеру, могут заинтересовать соратника Трампа, предпринимателя и миллиардера Илона Маска.
Украинское издание "Европейская правда" 3 декабря со ссылкой на документ МИД Украины сообщило, что Киев официально отказывается от альтернативных членству в НАТО гарантий.
Президент Владимир Путин отмечал, что возможное вступление Украины в альянс — это угроза для безопасности России, этот риск стал одной из причин начала специальной военной операции.
Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Генсек НАТО поставил Зеленского на место из-за его выпадов
Вчера, 10:19
 
УкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампРэй МакговернЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)НАТО
 
 
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