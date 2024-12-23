https://ria.ru/20241223/liksutov-1990811665.html

Ликсутов: производство упаковки для молока и соков появится по горподдержке

Ликсутов: производство упаковки для молока и соков появится по горподдержке - РИА Новости, 23.12.2024

Ликсутов: производство упаковки для молока и соков появится по горподдержке

Столичная компания наладит выпуск асептической упаковки благодаря увеличению производственных мощностей, появится новый производственный корпус площадью свыше... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T13:00:00+03:00

2024-12-23T13:00:00+03:00

2024-12-23T13:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

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максим ликсутов

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анатолий гарбузов

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Столичная компания наладит выпуск асептической упаковки благодаря увеличению производственных мощностей, появится новый производственный корпус площадью свыше 14 тысячи квадратных метров, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."В соответствии с распоряжением мэра Москвы Сергея Собянина в столице созданы комфортные условия для развития промышленности. Благодаря поддержке города столичное предприятие запустило проект по расширению производственных мощностей, в рамках которого построит новый производственный корпус площадью более 14 тысячи квадратных метров. Там разместится линия по изготовлению асептической упаковки для молока и соков", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Отмечается, что асептическая упаковка позволяет хранить продукцию длительное время без использования консервантов и при комнатной температуре.Компания "Ламбумиз" – один из российских производителей картонной упаковки для пищевой продукции. В прошлом году на заводе открыли дополнительную производственную линию и начали выпускать новую экологичную тару, которая сохраняет полезные свойства и продлевает срок годности продукта."Город поддерживает развитие пищевой промышленности и предоставляет заводам комплексные меры поддержки. Например, "Ламбумиз" с 2018 года имеет статус промкомплекса, который позволяет получать налоговые льготы, арендовать землю по сниженной ставке и направлять дополнительные инвестиции в развитие производства. Кроме того, компания воспользовалась льготным кредитом от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства", – сообщил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.На сегодняшний день завершен первый этап проектирования: проведены инженерно-геологические, инженерно-геодезические, инженерно-экологические и гидрометеорологические изыскания. Кроме того, выполнены технологические работы.В свою очередь, исполнительный директор и член Совета директоров компании "Ламбумиз" Андрей Дьяков заявил, что предприятие приступило к реализации крупного инвестиционного проекта, который позволит нам развернуть новое производство асептической упаковки и увеличить мощности предприятия в рамках текущего ассортимента.Власти Москвы поддерживают создание новых производств на территории города. Так, для строительства новых предприятий в рамках Масштабных инвестиционных проектов (МаИП) выставлены на торги 5 земельных участков общей площадью 10 гектаров. Победители аукционов смогут построить в Москве заводы пищевой, фармцевтической, автомобилестроительной, легкой, нефтехимической, строительной и целлюлозно-бумажной промышленности. Земельные участки под создание производств город предоставит по льготной ставке 1 рубль в год.Москва – это один из крупнейших промышленных центров России. В столице работает свыше 4,5 тысячи промышленных площадок, на которых трудятся более 750 тысяч человек. Ежегодно в городе открывается порядка 150 высокотехнологичных компаний. Они производят различные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, а также сложную технику.Ранее Ликсутов сообщил, что за первые девять месяцев текущего года высокотехнологичную продукцию и услуги резиденты особой экономической зоны "Технополис Москва" реализовали на сумму более 104 млрд рублей. Это на 36% больше показателя такого же периода прошлого года.

https://ria.ru/20241223/liksutov-1990732384.html

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москва, россия, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов, поддержка бизнеса