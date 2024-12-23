https://ria.ru/20241223/liksutov-1990732384.html

Ликсутов: более 3,5 млн сладких подарков произвели в Москве к Новому году

Ликсутов: более 3,5 млн сладких подарков произвели в Москве к Новому году - РИА Новости, 23.12.2024

Ликсутов: более 3,5 млн сладких подарков произвели в Москве к Новому году

В этом году предприятия холдинга "Объединенные кондитеры" в Москве изготовили свыше 3,5 миллиона сладких новогодних наборов, заявил заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T09:13:00+03:00

2024-12-23T09:13:00+03:00

2024-12-23T09:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

россия

максим ликсутов

сергей собянин

анатолий гарбузов

новый год

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. В этом году предприятия холдинга "Объединенные кондитеры" в Москве изготовили свыше 3,5 миллиона сладких новогодних наборов, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Свыше 120 столичных предприятий выпускают кондитерские изделия. Под руководством (мэра Москвы - ред.) Сергея Собянина город активно поддерживает производителей — это способствует повышению качества и росту объемов продукции. Например, московским фабрикам холдинга “Объединенные кондитеры” присвоен статус промышленного комплекса, который позволяет снижать налоговую нагрузку. К новогодним праздникам они выпустили более 3,5 миллиона сладких подарков", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Отмечается, что в 2024 году столичные предприятия "Красный Октябрь", "Рот Фронт" и "Бабаевский" предлагают наборы весом от 112 граммов до 1,5 килограмма, которые уже появились в магазинах по всей стране."Сладкие новогодние подарки столичных кондитеров пользуются высоким спросом на территории города и по всей России. В этом году компании расширили праздничный ассортимент почти на 15% — до 80 вариаций сладких наборов", — сказал министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.Новогодние подарки оформлены в разные упаковки. Их можно приобрести в тубе, жестяных и картонных коробках, уточнили в ДИПП. А некоторые разработаны так, чтобы детям было интересно играть с ними. К примеру, популярны наборы в форме символа грядущего года и других мягких игрушек, наполненных сладостями, а также матрешек, самоваров, шоколадных фабрик и фонариков.В свою очередь, управляющий директор Холдинга Алексей Орлов пояснил, что производителям удалось сохранить представленность ассортимента продукции в магазинах, несмотря на неурожай какао-бобов в этом году. При поддержке властей Москвы удалось нарастить разнообразие сладких новогодних подарков.Москва является городом с развитым производством. На сегодняшний день здесь работает свыше 4,5 тысячи фабрик и заводов, где трудятся более 750 тысяч человек. Каждый год в Москве открывают до 150 технологичных компаний. Им доступно свыше 20 системных инструментов, которые не только стимулируют рост объемов производства, но и обеспечивают благоприятную среду для привлечения инвестиций, модернизации оборудования и внедрения новейших технологий.С 2016 года предприятиям присваивают статус промкомплекса. Он позволяет получать льготы и налоговые преференции. К примеру, снижена региональная ставка налога на прибыль, налог на имущество уменьшен вдвое, а земельный — на 80%. Сэкономленные средства предприятия вкладывают в собственное развитие. Они обновляют оборудование, возводят дополнительные цеха, расширяют ассортимент и наращивают объемы производства.Ранее Ликсутов сообщил, что на площадках особой экономической зоны "Технополис Москва" для москвичей приготовили новогодние активности. Там можно воспользоваться почтовыми ящиками "Зимняя почта", сделать снимки в необычных фотозонах, а также полюбоваться техно-елками.

https://ria.ru/20241222/kontrakty-1990715429.html

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москва, россия, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов, новый год, поддержка бизнеса