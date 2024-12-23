https://ria.ru/20241223/liksutov-1990732384.html
Ликсутов: более 3,5 млн сладких подарков произвели в Москве к Новому году
Ликсутов: более 3,5 млн сладких подарков произвели в Москве к Новому году - РИА Новости, 23.12.2024
Ликсутов: более 3,5 млн сладких подарков произвели в Москве к Новому году
В этом году предприятия холдинга "Объединенные кондитеры" в Москве изготовили свыше 3,5 миллиона сладких новогодних наборов, заявил заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T09:13:00+03:00
2024-12-23T09:13:00+03:00
2024-12-23T09:13:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
россия
максим ликсутов
сергей собянин
анатолий гарбузов
новый год
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/16/1990731942_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_8d0294478bbb4f4af985445d95d41bc7.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. В этом году предприятия холдинга "Объединенные кондитеры" в Москве изготовили свыше 3,5 миллиона сладких новогодних наборов, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Свыше 120 столичных предприятий выпускают кондитерские изделия. Под руководством (мэра Москвы - ред.) Сергея Собянина город активно поддерживает производителей — это способствует повышению качества и росту объемов продукции. Например, московским фабрикам холдинга “Объединенные кондитеры” присвоен статус промышленного комплекса, который позволяет снижать налоговую нагрузку. К новогодним праздникам они выпустили более 3,5 миллиона сладких подарков", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Отмечается, что в 2024 году столичные предприятия "Красный Октябрь", "Рот Фронт" и "Бабаевский" предлагают наборы весом от 112 граммов до 1,5 килограмма, которые уже появились в магазинах по всей стране."Сладкие новогодние подарки столичных кондитеров пользуются высоким спросом на территории города и по всей России. В этом году компании расширили праздничный ассортимент почти на 15% — до 80 вариаций сладких наборов", — сказал министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.Новогодние подарки оформлены в разные упаковки. Их можно приобрести в тубе, жестяных и картонных коробках, уточнили в ДИПП. А некоторые разработаны так, чтобы детям было интересно играть с ними. К примеру, популярны наборы в форме символа грядущего года и других мягких игрушек, наполненных сладостями, а также матрешек, самоваров, шоколадных фабрик и фонариков.В свою очередь, управляющий директор Холдинга Алексей Орлов пояснил, что производителям удалось сохранить представленность ассортимента продукции в магазинах, несмотря на неурожай какао-бобов в этом году. При поддержке властей Москвы удалось нарастить разнообразие сладких новогодних подарков.Москва является городом с развитым производством. На сегодняшний день здесь работает свыше 4,5 тысячи фабрик и заводов, где трудятся более 750 тысяч человек. Каждый год в Москве открывают до 150 технологичных компаний. Им доступно свыше 20 системных инструментов, которые не только стимулируют рост объемов производства, но и обеспечивают благоприятную среду для привлечения инвестиций, модернизации оборудования и внедрения новейших технологий.С 2016 года предприятиям присваивают статус промкомплекса. Он позволяет получать льготы и налоговые преференции. К примеру, снижена региональная ставка налога на прибыль, налог на имущество уменьшен вдвое, а земельный — на 80%. Сэкономленные средства предприятия вкладывают в собственное развитие. Они обновляют оборудование, возводят дополнительные цеха, расширяют ассортимент и наращивают объемы производства.Ранее Ликсутов сообщил, что на площадках особой экономической зоны "Технополис Москва" для москвичей приготовили новогодние активности. Там можно воспользоваться почтовыми ящиками "Зимняя почта", сделать снимки в необычных фотозонах, а также полюбоваться техно-елками.
https://ria.ru/20241222/kontrakty-1990715429.html
https://ria.ru/20241222/liksutov-1990634757.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/16/1990731942_285:0:3014:2047_1920x0_80_0_0_9563da833bfdc31d48f48da6f8f05130.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов, новый год, поддержка бизнеса
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Россия, Максим Ликсутов , Сергей Собянин, Анатолий Гарбузов, Новый год, Поддержка бизнеса
Ликсутов: более 3,5 млн сладких подарков произвели в Москве к Новому году
Ликсутов: к Новому году предприятия Москвы изготовили 3,5 млн сладких подарков
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. В этом году предприятия холдинга "Объединенные кондитеры" в Москве изготовили свыше 3,5 миллиона сладких новогодних наборов, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Свыше 120 столичных предприятий выпускают кондитерские изделия. Под руководством (мэра Москвы - ред.) Сергея Собянина город активно поддерживает производителей — это способствует повышению качества и росту объемов продукции. Например, московским фабрикам холдинга “Объединенные кондитеры” присвоен статус промышленного комплекса, который позволяет снижать налоговую нагрузку. К новогодним праздникам они выпустили более 3,5 миллиона сладких подарков", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Отмечается, что в 2024 году столичные предприятия "Красный Октябрь", "Рот Фронт" и "Бабаевский" предлагают наборы весом от 112 граммов до 1,5 килограмма, которые уже появились в магазинах по всей стране.
"Сладкие новогодние подарки столичных кондитеров пользуются высоким спросом на территории города и по всей России. В этом году компании расширили праздничный ассортимент почти на 15% — до 80 вариаций сладких наборов", — сказал министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.
Новогодние подарки оформлены в разные упаковки. Их можно приобрести в тубе, жестяных и картонных коробках, уточнили в ДИПП. А некоторые разработаны так, чтобы детям было интересно играть с ними. К примеру, популярны наборы в форме символа грядущего года и других мягких игрушек, наполненных сладостями, а также матрешек, самоваров, шоколадных фабрик и фонариков.
В свою очередь, управляющий директор Холдинга Алексей Орлов пояснил, что производителям удалось сохранить представленность ассортимента продукции в магазинах, несмотря на неурожай какао-бобов в этом году. При поддержке властей Москвы удалось нарастить разнообразие сладких новогодних подарков.
Москва является городом с развитым производством. На сегодняшний день здесь работает свыше 4,5 тысячи фабрик и заводов, где трудятся более 750 тысяч человек. Каждый год в Москве открывают до 150 технологичных компаний. Им доступно свыше 20 системных инструментов, которые не только стимулируют рост объемов производства, но и обеспечивают благоприятную среду для привлечения инвестиций, модернизации оборудования и внедрения новейших технологий.
С 2016 года предприятиям присваивают статус промкомплекса. Он позволяет получать льготы и налоговые преференции. К примеру, снижена региональная ставка налога на прибыль, налог на имущество уменьшен вдвое, а земельный — на 80%. Сэкономленные средства предприятия вкладывают в собственное развитие. Они обновляют оборудование, возводят дополнительные цеха, расширяют ассортимент и наращивают объемы производства.
Ранее Ликсутов сообщил, что на площадках особой экономической зоны "Технополис Москва" для москвичей приготовили новогодние активности. Там можно воспользоваться почтовыми ящиками "Зимняя почта", сделать снимки в необычных фотозонах, а также полюбоваться техно-елками.