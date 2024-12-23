Рейтинг@Mail.ru
Лекорню сохранил пост министра обороны Франции - РИА Новости, 23.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:50 23.12.2024 (обновлено: 21:04 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/lekornyu-1990904135.html
Лекорню сохранил пост министра обороны Франции
Лекорню сохранил пост министра обороны Франции - РИА Новости, 23.12.2024
Лекорню сохранил пост министра обороны Франции
Себастьян Лекорню сохранил пост министра обороны в кабмине Франсуа Байру, объявил генеральный секретарь Елисейского дворца Алекси Колер. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T20:50:00+03:00
2024-12-23T21:04:00+03:00
франция
в мире
себастьян лекорню
франсуа байру
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789820055_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_95542b22a0533caecf6d02731f6106ea.jpg
ПАРИЖ, 23 дек – РИА Новости. Себастьян Лекорню сохранил пост министра обороны в кабмине Франсуа Байру, объявил генеральный секретарь Елисейского дворца Алекси Колер."Себастьян Лекорню назначен министром обороны", - объявил Колер. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х.
https://ria.ru/20241215/makron-1989307183.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789820055_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_2c7ff91ca0873a40c105e6e0f013b6e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
франция, в мире, себастьян лекорню, франсуа байру
Франция, В мире, Себастьян Лекорню, Франсуа Байру
Лекорню сохранил пост министра обороны Франции

Елисейский дворец: Себастьян Лекорню сохранил пост главы Минобороны Франции

© AP Photo / Gonzalo FuentesСебастьян Лекорню
Себастьян Лекорню - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Себастьян Лекорню. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 23 дек – РИА Новости. Себастьян Лекорню сохранил пост министра обороны в кабмине Франсуа Байру, объявил генеральный секретарь Елисейского дворца Алекси Колер.
«
"Себастьян Лекорню назначен министром обороны", - объявил Колер. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х.
Франсуа Байру - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
Назначенный премьер Франции угрожал лишить фракцию Макрона поддержки
15 декабря, 14:30
 
ФранцияВ миреСебастьян ЛекорнюФрансуа Байру
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала