https://ria.ru/20241223/lekornyu-1990904135.html
Лекорню сохранил пост министра обороны Франции
Лекорню сохранил пост министра обороны Франции - РИА Новости, 23.12.2024
Лекорню сохранил пост министра обороны Франции
Себастьян Лекорню сохранил пост министра обороны в кабмине Франсуа Байру, объявил генеральный секретарь Елисейского дворца Алекси Колер. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T20:50:00+03:00
2024-12-23T20:50:00+03:00
2024-12-23T21:04:00+03:00
франция
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себастьян лекорню
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ПАРИЖ, 23 дек – РИА Новости. Себастьян Лекорню сохранил пост министра обороны в кабмине Франсуа Байру, объявил генеральный секретарь Елисейского дворца Алекси Колер."Себастьян Лекорню назначен министром обороны", - объявил Колер. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х.
https://ria.ru/20241215/makron-1989307183.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, в мире, себастьян лекорню, франсуа байру
Франция, В мире, Себастьян Лекорню, Франсуа Байру
Лекорню сохранил пост министра обороны Франции
Елисейский дворец: Себастьян Лекорню сохранил пост главы Минобороны Франции