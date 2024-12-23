https://ria.ru/20241223/krovlya-1990894257.html

В школьном спортзале в Подмосковье обрушилась кровля

В школьном спортзале в Подмосковье обрушилась кровля - РИА Новости, 23.12.2024

В школьном спортзале в Подмосковье обрушилась кровля

Кровля обрушилась в школьном спортзале в подмосковном Подольске на площади 60 квадратных метров, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T19:28:00+03:00

2024-12-23T19:28:00+03:00

2024-12-23T19:28:00+03:00

происшествия

подольск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Кровля обрушилась в школьном спортзале в подмосковном Подольске на площади 60 квадратных метров, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России. "Обрушение кровли и перекрытий произошло в спортзале СОШ №20 в Подольске на площади 60 квадратных метров, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241211/pozhar-1988711117.html

подольск

россия

московская область (подмосковье)

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происшествия, подольск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье)