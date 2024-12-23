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В школьном спортзале в Подмосковье обрушилась кровля
В школьном спортзале в Подмосковье обрушилась кровля - РИА Новости, 23.12.2024
В школьном спортзале в Подмосковье обрушилась кровля
Кровля обрушилась в школьном спортзале в подмосковном Подольске на площади 60 квадратных метров, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T19:28:00+03:00
2024-12-23T19:28:00+03:00
2024-12-23T19:28:00+03:00
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Кровля обрушилась в школьном спортзале в подмосковном Подольске на площади 60 квадратных метров, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России. "Обрушение кровли и перекрытий произошло в спортзале СОШ №20 в Подольске на площади 60 квадратных метров, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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происшествия, подольск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье)
Происшествия, Подольск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Московская область (Подмосковье)
В школьном спортзале в Подмосковье обрушилась кровля
В школьном спортзале в Подольске обрушилась кровля, пострадавших нет