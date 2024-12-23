https://ria.ru/20241223/kremennaya-1990783437.html

ВСУ дважды атаковали центр Кременной в ЛНР беспилотниками

ВСУ дважды атаковали центр Кременной в ЛНР беспилотниками - РИА Новости, 23.12.2024

ВСУ дважды атаковали центр Кременной в ЛНР беспилотниками

Украинские войска дважды атаковали центр Кременной в ЛНР беспилотниками, один снаряд обезвредили, второй повредил автомобиль, ранен мужчина, сообщила... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T10:31:00+03:00

2024-12-23T10:31:00+03:00

2024-12-23T10:55:00+03:00

кременная

луганская народная республика

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg

ЛУГАНСК, 23 дек – РИА Новости. Украинские войска дважды атаковали центр Кременной в ЛНР беспилотниками, один снаряд обезвредили, второй повредил автомобиль, ранен мужчина, сообщила администрация города в Telegram-канале."Наш округ столкнулся с попыткой террористов нанести удар по центру города Кременная с использованием беспилотного летательного аппарата, который сбросил снаряд с поражающими элементами. К счастью, снаряд не взорвался, и лишь благодаря слаженной работе саперов при взаимодействии администрации и комендатуры удалось оперативно и безопасно ликвидировать боеприпас на месте", - говорится в сообщении администрации Кременского муниципального округа.Уточняется, что позже произошла еще одна атака, которая повредила гражданский автомобиль, ранен местный житель 1967 года рождения.

https://ria.ru/20241222/kazan-1990707872.html

кременная

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

кременная, луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия