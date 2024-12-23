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ВСУ дважды атаковали центр Кременной в ЛНР беспилотниками
ВСУ дважды атаковали центр Кременной в ЛНР беспилотниками - РИА Новости, 23.12.2024
ВСУ дважды атаковали центр Кременной в ЛНР беспилотниками
Украинские войска дважды атаковали центр Кременной в ЛНР беспилотниками, один снаряд обезвредили, второй повредил автомобиль, ранен мужчина, сообщила... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T10:31:00+03:00
2024-12-23T10:31:00+03:00
2024-12-23T10:55:00+03:00
кременная
луганская народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
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ЛУГАНСК, 23 дек – РИА Новости. Украинские войска дважды атаковали центр Кременной в ЛНР беспилотниками, один снаряд обезвредили, второй повредил автомобиль, ранен мужчина, сообщила администрация города в Telegram-канале."Наш округ столкнулся с попыткой террористов нанести удар по центру города Кременная с использованием беспилотного летательного аппарата, который сбросил снаряд с поражающими элементами. К счастью, снаряд не взорвался, и лишь благодаря слаженной работе саперов при взаимодействии администрации и комендатуры удалось оперативно и безопасно ликвидировать боеприпас на месте", - говорится в сообщении администрации Кременского муниципального округа.Уточняется, что позже произошла еще одна атака, которая повредила гражданский автомобиль, ранен местный житель 1967 года рождения.
https://ria.ru/20241222/kazan-1990707872.html
кременная
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кременная, луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Кременная, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ дважды атаковали центр Кременной в ЛНР беспилотниками
ВСУ дважды атаковали центр Кременной в ЛНР беспилотниками, ранен мужчина