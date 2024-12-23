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ВСУ дважды атаковали центр Кременной в ЛНР беспилотниками - РИА Новости, 23.12.2024
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10:31 23.12.2024 (обновлено: 10:55 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/kremennaya-1990783437.html
ВСУ дважды атаковали центр Кременной в ЛНР беспилотниками
ВСУ дважды атаковали центр Кременной в ЛНР беспилотниками - РИА Новости, 23.12.2024
ВСУ дважды атаковали центр Кременной в ЛНР беспилотниками
Украинские войска дважды атаковали центр Кременной в ЛНР беспилотниками, один снаряд обезвредили, второй повредил автомобиль, ранен мужчина, сообщила... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T10:31:00+03:00
2024-12-23T10:55:00+03:00
кременная
луганская народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
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ЛУГАНСК, 23 дек – РИА Новости. Украинские войска дважды атаковали центр Кременной в ЛНР беспилотниками, один снаряд обезвредили, второй повредил автомобиль, ранен мужчина, сообщила администрация города в Telegram-канале."Наш округ столкнулся с попыткой террористов нанести удар по центру города Кременная с использованием беспилотного летательного аппарата, который сбросил снаряд с поражающими элементами. К счастью, снаряд не взорвался, и лишь благодаря слаженной работе саперов при взаимодействии администрации и комендатуры удалось оперативно и безопасно ликвидировать боеприпас на месте", - говорится в сообщении администрации Кременского муниципального округа.Уточняется, что позже произошла еще одна атака, которая повредила гражданский автомобиль, ранен местный житель 1967 года рождения.
https://ria.ru/20241222/kazan-1990707872.html
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кременная, луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Кременная, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ дважды атаковали центр Кременной в ЛНР беспилотниками

ВСУ дважды атаковали центр Кременной в ЛНР беспилотниками, ранен мужчина

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 23 дек – РИА Новости. Украинские войска дважды атаковали центр Кременной в ЛНР беспилотниками, один снаряд обезвредили, второй повредил автомобиль, ранен мужчина, сообщила администрация города в Telegram-канале.
"Наш округ столкнулся с попыткой террористов нанести удар по центру города Кременная с использованием беспилотного летательного аппарата, который сбросил снаряд с поражающими элементами. К счастью, снаряд не взорвался, и лишь благодаря слаженной работе саперов при взаимодействии администрации и комендатуры удалось оперативно и безопасно ликвидировать боеприпас на месте", - говорится в сообщении администрации Кременского муниципального округа.
Уточняется, что позже произошла еще одна атака, которая повредила гражданский автомобиль, ранен местный житель 1967 года рождения.
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КременнаяЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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