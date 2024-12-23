https://ria.ru/20241223/kreditovanie-1990824069.html

Путин поручил усовершенствовать программы льготного кредитования

Путин поручил усовершенствовать программы льготного кредитования - РИА Новости, 23.12.2024

Путин поручил усовершенствовать программы льготного кредитования

В России необходимо провести дополнительную настройку льготных программ кредитования, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T13:35:00+03:00

2024-12-23T13:35:00+03:00

2024-12-23T14:11:00+03:00

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В России необходимо провести дополнительную настройку льготных программ кредитования, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам."Необходимо донастроить льготные кредитные программы. Дополнительно нацелить их на обеспечение технологического суверенитета страны и развития экономики предложения. В том числе нужно проанализировать справедливость распределения рисков роста ключевой ставки между банками, заемщиками и федеральным бюджетом", — сказал президент.Он отметил, что в условиях высокой ключевой ставки необходимо отслеживать эффективность льготного кредитования и вести комплексный мониторинг целевых показателей.Путин призвал не допускать ситуаций, когда клиенты не могут воспользоваться программами из-за исчерпания лимитов."Надо вести <...> информационную работу, чтобы и граждане, и предприниматели знали о таких программах, их объемах, условиях получения такой поддержки и сроках, чтобы не возникали ситуации, когда мы объявляем о программах, они востребованы, вроде бы должны набирать обороты, а оказывается, что финансовые лимиты по ним исчерпаны. Прошу таких вещей не допускать", — подчеркнул президент.Российский лидер 19 декабря во время прямой линии сообщил, что государство сохранит все льготные ипотечные программы. В то же время он назвал безобразием ситуацию с исчерпанием лимитов. Путин потребовал, чтобы правительство обеспечило необходимый объем субсидий.В свою очередь, Минфин сообщил, что подготовит изменения по семейной ипотеке с учетом поручения президента.

https://ria.ru/20241223/putin-1990823489.html

https://ria.ru/20241220/tsb-1990455492.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, владимир путин, россия