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Путин поручил усовершенствовать программы льготного кредитования - РИА Новости, 23.12.2024
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13:35 23.12.2024 (обновлено: 14:11 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/kreditovanie-1990824069.html
Путин поручил усовершенствовать программы льготного кредитования
Путин поручил усовершенствовать программы льготного кредитования - РИА Новости, 23.12.2024
Путин поручил усовершенствовать программы льготного кредитования
В России необходимо провести дополнительную настройку льготных программ кредитования, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T13:35:00+03:00
2024-12-23T14:11:00+03:00
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В России необходимо провести дополнительную настройку льготных программ кредитования, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам."Необходимо донастроить льготные кредитные программы. Дополнительно нацелить их на обеспечение технологического суверенитета страны и развития экономики предложения. В том числе нужно проанализировать справедливость распределения рисков роста ключевой ставки между банками, заемщиками и федеральным бюджетом", — сказал президент.Он отметил, что в условиях высокой ключевой ставки необходимо отслеживать эффективность льготного кредитования и вести комплексный мониторинг целевых показателей.Путин призвал не допускать ситуаций, когда клиенты не могут воспользоваться программами из-за исчерпания лимитов."Надо вести &lt;...&gt; информационную работу, чтобы и граждане, и предприниматели знали о таких программах, их объемах, условиях получения такой поддержки и сроках, чтобы не возникали ситуации, когда мы объявляем о программах, они востребованы, вроде бы должны набирать обороты, а оказывается, что финансовые лимиты по ним исчерпаны. Прошу таких вещей не допускать", — подчеркнул президент.Российский лидер 19 декабря во время прямой линии сообщил, что государство сохранит все льготные ипотечные программы. В то же время он назвал безобразием ситуацию с исчерпанием лимитов. Путин потребовал, чтобы правительство обеспечило необходимый объем субсидий.В свою очередь, Минфин сообщил, что подготовит изменения по семейной ипотеке с учетом поручения президента.
https://ria.ru/20241223/putin-1990823489.html
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экономика, владимир путин, россия
Экономика, Владимир Путин, Россия
Путин поручил усовершенствовать программы льготного кредитования

Путин заявил о важности отслеживания эффективности льготного кредитования

© РИА Новости / Кристина КормилицынаПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В России необходимо провести дополнительную настройку льготных программ кредитования, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«
"Необходимо донастроить льготные кредитные программы. Дополнительно нацелить их на обеспечение технологического суверенитета страны и развития экономики предложения. В том числе нужно проанализировать справедливость распределения рисков роста ключевой ставки между банками, заемщиками и федеральным бюджетом", — сказал президент.
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Он отметил, что в условиях высокой ключевой ставки необходимо отслеживать эффективность льготного кредитования и вести комплексный мониторинг целевых показателей.
Путин призвал не допускать ситуаций, когда клиенты не могут воспользоваться программами из-за исчерпания лимитов.
«
"Надо вести <...> информационную работу, чтобы и граждане, и предприниматели знали о таких программах, их объемах, условиях получения такой поддержки и сроках, чтобы не возникали ситуации, когда мы объявляем о программах, они востребованы, вроде бы должны набирать обороты, а оказывается, что финансовые лимиты по ним исчерпаны. Прошу таких вещей не допускать", — подчеркнул президент.
Российский лидер 19 декабря во время прямой линии сообщил, что государство сохранит все льготные ипотечные программы. В то же время он назвал безобразием ситуацию с исчерпанием лимитов. Путин потребовал, чтобы правительство обеспечило необходимый объем субсидий.
В свою очередь, Минфин сообщил, что подготовит изменения по семейной ипотеке с учетом поручения президента.
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ЭкономикаВладимир ПутинРоссия
 
 
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