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Девушка, поджегшая банкомат в Красноярске, действовала по указке мошенников - РИА Новости, 23.12.2024
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13:12 23.12.2024 (обновлено: 14:21 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/krasnojarsk-1990819679.html
Девушка, поджегшая банкомат в Красноярске, действовала по указке мошенников
Девушка, поджегшая банкомат в Красноярске, действовала по указке мошенников - РИА Новости, 23.12.2024
Девушка, поджегшая банкомат в Красноярске, действовала по указке мошенников
Девушка, поджегшая в пятницу банкомат в Красноярске, пыталась спасти родителей от якобы уголовного преследования, все действия она выполняла по указке... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T13:12:00+03:00
2024-12-23T14:21:00+03:00
происшествия
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 23 дек – РИА Новости. Девушка, поджегшая в пятницу банкомат в Красноярске, пыталась спасти родителей от якобы уголовного преследования, все действия она выполняла по указке мошенников, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале. Ранее краевой главк МВД сообщал, что в Красноярске девушка по указке неизвестных подожгла банкомат горючей жидкостью и пострадала сама. По предварительным данным, девушка могла стать жертвой мошенников, так как во время своих действий разговаривала по телефону с неизвестными. По данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества. По данным краевой прокуратуры, вечером 20 декабря 19-летней второкурснице педагогического университета от лица специалиста Центрального Банка позвонили кибераферисты. Мошенники внушили девушке, что ее родители, искренне заблуждаясь, финансово поддерживают недружественную страну. Они уже попали в поле зрения правоохранителей и без ее помощи спасти родителей не получится. "Чтобы якобы избавить родственников от уголовной ответственности, аферисты указали купить канистру, наполнить её бензином и поджечь автомобили одного из отделов полиции. Выполняя поручение, девушка пришла к зданию отдела полиции, однако транспорта на месте не оказалось. Об этом студентка сообщила лжеспециалисту и по его наставлению проследовала до отделения банка на улице 60 лет Октября, где и подожгла терминал", - говорится в сообщении. Уточняется, что девушка была госпитализирована в медучреждение с термическими ожогами I-II степени, шоком и термоингаляционной травмой, ее состояние оценивается как тяжелое.
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Кадры поджога банкомата в Красноярске
В пятницу девушка подожгла банкомат в Красноярске и пострадала сама. Сегодня же прокуратура показала видео и привела подробности. По ее данным, мошенники позвонили второкурснице и внушили, что ее родители, искренне заблуждаясь, финансово поддерживают недружественную страну. Затем они, указывая, что так девушка может обезопасить родителей, поручили ей поджечь полицейский автомобиль, а когда машины на месте не оказалось – поджечь банкомат. Как это могло "помочь" родителям – не уточняется. Состояние девушки оценивается как тяжелое. Осторожно – на видео жесткие кадры.
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происшествия, красноярск
Происшествия, Красноярск
Девушка, поджегшая банкомат в Красноярске, действовала по указке мошенников

Поджигавшая банкомат в Красноярске девушка пыталась спасти родителей

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КРАСНОЯРСК, 23 дек – РИА Новости. Девушка, поджегшая в пятницу банкомат в Красноярске, пыталась спасти родителей от якобы уголовного преследования, все действия она выполняла по указке мошенников, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале.
Ранее краевой главк МВД сообщал, что в Красноярске девушка по указке неизвестных подожгла банкомат горючей жидкостью и пострадала сама. По предварительным данным, девушка могла стать жертвой мошенников, так как во время своих действий разговаривала по телефону с неизвестными. По данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества.
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По данным краевой прокуратуры, вечером 20 декабря 19-летней второкурснице педагогического университета от лица специалиста Центрального Банка позвонили кибераферисты. Мошенники внушили девушке, что ее родители, искренне заблуждаясь, финансово поддерживают недружественную страну. Они уже попали в поле зрения правоохранителей и без ее помощи спасти родителей не получится.
"Чтобы якобы избавить родственников от уголовной ответственности, аферисты указали купить канистру, наполнить её бензином и поджечь автомобили одного из отделов полиции. Выполняя поручение, девушка пришла к зданию отдела полиции, однако транспорта на месте не оказалось. Об этом студентка сообщила лжеспециалисту и по его наставлению проследовала до отделения банка на улице 60 лет Октября, где и подожгла терминал", - говорится в сообщении.
Уточняется, что девушка была госпитализирована в медучреждение с термическими ожогами I-II степени, шоком и термоингаляционной травмой, ее состояние оценивается как тяжелое.
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