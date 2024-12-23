https://ria.ru/20241223/krasnojarsk-1990773555.html

Жителя Красноярска отправили на лечение за убийство внучки и правнучки

Жителя Красноярска отправили на лечение за убийство внучки и правнучки - РИА Новости, 23.12.2024

Жителя Красноярска отправили на лечение за убийство внучки и правнучки

Суд отправил на принудительное лечение 75-летнего жителя Красноярска за убийство 29-летней внучки и двухлетней правнучки, сообщает ГСУ СК России по... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T09:11:00+03:00

2024-12-23T09:11:00+03:00

2024-12-23T09:11:00+03:00

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нападение в краснодарской школе

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КРАСНОЯРСК, 23 дек – РИА Новости. Суд отправил на принудительное лечение 75-летнего жителя Красноярска за убийство 29-летней внучки и двухлетней правнучки, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии. Ранее краевая прокуратура сообщала, что 7 июня 75-летний житель Красноярска поссорился со своей 29-летней внучкой у неё в квартире на улице Щорса на почве вопросов собственности на дачный участок. Фигурант попросил свои документы на дачу, чтобы съехать туда, внучка отказала, после чего он, по предварительной информации, взялся за нож, уточняли в ведомстве. Муж и отец погибших в это время находился на работе. Семья была благополучная. Дед стал проживать в семье недавно, внучка забрала его к себе после смерти женщины, с которой он долгое время сожительствовал. "По результатам стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы у мужчины имеется хроническое психическое заболевание, что лишало его в момент совершения общественно-опасного деяния способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Постановлением суда мужчине назначены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения", - говорится в сообщении СК.

https://ria.ru/20241205/kaliningrad-1987604392.html

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