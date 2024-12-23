https://ria.ru/20241223/kiev-1990884070.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 23.12.2024
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу в понедельник объявили в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T18:58:00+03:00
2024-12-23T18:58:00+03:00
2024-12-23T18:58:00+03:00
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Воздушную тревогу в понедельник объявили в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в понедельник воздушную тревогу объявили в Киевской, Черниговской, Полтавской и Сумской областях Украины. В Киеве сигнал тревоги прозвучал в 18.40 (по мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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В Киеве объявили воздушную тревогу
На всей территории Киева объявили воздушную тревогу