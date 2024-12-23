https://ria.ru/20241223/issledovanie-1990767651.html
Исследование показало, сколько россиян встретят Новый год в самолете
Исследование показало, сколько россиян встретят Новый год в самолете - РИА Новости, 23.12.2024
Исследование показало, сколько россиян встретят Новый год в самолете
Порядка 13% россиян (почти каждый восьмой), которые вылетают 31 декабря, встретят Новый год в самолете, при этом две трети из них будут лететь за границу,... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T07:42:00+03:00
2024-12-23T07:42:00+03:00
2024-12-23T07:42:00+03:00
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Порядка 13% россиян (почти каждый восьмой), которые вылетают 31 декабря, встретят Новый год в самолете, при этом две трети из них будут лететь за границу, говорится в исследовании сервиса "Путешествия в Т-Банке", которое есть в распоряжении РИА Новости. "Основные выводы: 13% путешественников, вылетающих 31 декабря 2024 года, встретят Новый год в самолете. Из них 25% - на внутренних рейсах, а 75% - на международных", - говорится в материалах. Отмечается, что самой популярной датой для начала путешествия на новогодние праздники в период с 28 декабря 2024 года по 8 января 2025-го стало 4 января, далее идут 3 января и 6 января. "Москва (28%), Сочи (17%), Калининград (13%) вошли в топ-3 направлений для путешествий по России в период новогодних праздников в 2025 году. Наиболее востребованные направления за рубежом - Таиланд (37%), ОАЭ (16%) и Турция (12%)", - выяснили аналитики. Средняя стоимость билета на внутреннем направлении составила 24 415 рублей, на международном - 88 949 рублей. Аналитики также подсчитали, что средний чек за проживание в отеле в новогоднюю ночь составит 9 262 рубля, что на 12% больше, чем в прошлом году. За рубежом средний чек за бронирование отеля в канун Нового года составил 11 589 рублей.
https://ria.ru/20241222/tur-1990675772.html
https://ria.ru/20241223/vykhodnye_v_dekabre-1909397078.html
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сочи, калининград, россия, новый год
Туризм, Сочи, Калининград, Россия, Новый год
Исследование показало, сколько россиян встретят Новый год в самолете
"Путешествия в Т-Банке": около 13% россиян встретят Новый год в самолете
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Порядка 13% россиян (почти каждый восьмой), которые вылетают 31 декабря, встретят Новый год в самолете, при этом две трети из них будут лететь за границу, говорится в исследовании сервиса "Путешествия в Т-Банке", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Основные выводы: 13% путешественников, вылетающих 31 декабря 2024 года, встретят Новый год в самолете. Из них 25% - на внутренних рейсах, а 75% - на международных", - говорится в материалах.
Отмечается, что самой популярной датой для начала путешествия на новогодние праздники в период с 28 декабря 2024 года по 8 января 2025-го стало 4 января, далее идут 3 января и 6 января.
"Москва (28%), Сочи
(17%), Калининград
(13%) вошли в топ-3 направлений для путешествий по России
в период новогодних праздников в 2025 году. Наиболее востребованные направления за рубежом - Таиланд
(37%), ОАЭ
(16%) и Турция
(12%)", - выяснили аналитики.
Средняя стоимость билета на внутреннем направлении составила 24 415 рублей, на международном - 88 949 рублей.
Аналитики также подсчитали, что средний чек за проживание в отеле в новогоднюю ночь составит 9 262 рубля, что на 12% больше, чем в прошлом году. За рубежом средний чек за бронирование отеля в канун Нового года составил 11 589 рублей.