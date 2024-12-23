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В Ростовской области вскрыли ячейку экстремистской группировки - РИА Новости, 23.12.2024
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15:13 23.12.2024 (обновлено: 15:19 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/gruppirovka-1990839051.html
В Ростовской области вскрыли ячейку экстремистской группировки
В Ростовской области вскрыли ячейку экстремистской группировки - РИА Новости, 23.12.2024
В Ростовской области вскрыли ячейку экстремистской группировки
Юлия Насулина. Силовики пресекли в Обливском районе Ростовской области деятельность ячейки запрещенного в РФ международного религиозного объединения "Таблиги... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T15:13:00+03:00
2024-12-23T15:19:00+03:00
происшествия
ростовская область
россия
таблиги джамаат
северный кавказ
фсб
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 дек - РИА Новости. Юлия Насулина. Силовики пресекли в Обливском районе Ростовской области деятельность ячейки запрещенного в РФ международного религиозного объединения "Таблиги Джамаат"*, отрицающего, в частности, необходимость участия мусульман России в СВО, сообщил РИА Новости представитель УФСБ по региону."УФСБ России по Ростовской области пресечена деятельность ячейки международного религиозного объединения "Таблиги Джамаат"*, действовавшей на территории Обливского района. Ее лидеры неоднократно выезжали в зарубежные лагеря, где получали ложные нетрадиционные религиозные знания", - сказал он.Так, по информации ведомства, под видом религиозной группы они вовлекали местных мусульман в экстремистскую деятельность, проводили собрания последователей, "насаждали ложное мнение о неисполнении законодательства РФ, в том числе отрицая необходимость участия мусульман России в СВО, оправдывали деятельность террористических организаций на территории Северного Кавказа, Центральной Азии и Ближнего Востока".В отношении организатора и четырех участников ячейки возбуждены уголовные дела по статье "Организация деятельности экстремистской организации" УК РФ.В ходе обысков правоохранители изъяли экстремистскую литературу и личные записи, подтверждающие причастность фигурантов к инкриминируемым преступлениям, они арестованы.* Террористическая организация, запрещена в России.
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происшествия, ростовская область, россия, таблиги джамаат, северный кавказ, фсб
Происшествия, Ростовская область, Россия, Таблиги Джамаат, Северный Кавказ, ФСБ
В Ростовской области вскрыли ячейку экстремистской группировки

В Ростовской области вскрыли ячейку экстремистской группировки "Таблиги Джамаат"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 дек - РИА Новости. Юлия Насулина. Силовики пресекли в Обливском районе Ростовской области деятельность ячейки запрещенного в РФ международного религиозного объединения "Таблиги Джамаат"*, отрицающего, в частности, необходимость участия мусульман России в СВО, сообщил РИА Новости представитель УФСБ по региону.
"УФСБ России по Ростовской области пресечена деятельность ячейки международного религиозного объединения "Таблиги Джамаат"*, действовавшей на территории Обливского района. Ее лидеры неоднократно выезжали в зарубежные лагеря, где получали ложные нетрадиционные религиозные знания", - сказал он.
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Так, по информации ведомства, под видом религиозной группы они вовлекали местных мусульман в экстремистскую деятельность, проводили собрания последователей, "насаждали ложное мнение о неисполнении законодательства РФ, в том числе отрицая необходимость участия мусульман России в СВО, оправдывали деятельность террористических организаций на территории Северного Кавказа, Центральной Азии и Ближнего Востока".
В отношении организатора и четырех участников ячейки возбуждены уголовные дела по статье "Организация деятельности экстремистской организации" УК РФ.
В ходе обысков правоохранители изъяли экстремистскую литературу и личные записи, подтверждающие причастность фигурантов к инкриминируемым преступлениям, они арестованы.
* Террористическая организация, запрещена в России.
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