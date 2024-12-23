https://ria.ru/20241223/gruppirovka-1990839051.html

В Ростовской области вскрыли ячейку экстремистской группировки

В Ростовской области вскрыли ячейку экстремистской группировки - РИА Новости, 23.12.2024

В Ростовской области вскрыли ячейку экстремистской группировки

Юлия Насулина. Силовики пресекли в Обливском районе Ростовской области деятельность ячейки запрещенного в РФ международного религиозного объединения "Таблиги... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T15:13:00+03:00

2024-12-23T15:13:00+03:00

2024-12-23T15:19:00+03:00

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 дек - РИА Новости. Юлия Насулина. Силовики пресекли в Обливском районе Ростовской области деятельность ячейки запрещенного в РФ международного религиозного объединения "Таблиги Джамаат"*, отрицающего, в частности, необходимость участия мусульман России в СВО, сообщил РИА Новости представитель УФСБ по региону."УФСБ России по Ростовской области пресечена деятельность ячейки международного религиозного объединения "Таблиги Джамаат"*, действовавшей на территории Обливского района. Ее лидеры неоднократно выезжали в зарубежные лагеря, где получали ложные нетрадиционные религиозные знания", - сказал он.Так, по информации ведомства, под видом религиозной группы они вовлекали местных мусульман в экстремистскую деятельность, проводили собрания последователей, "насаждали ложное мнение о неисполнении законодательства РФ, в том числе отрицая необходимость участия мусульман России в СВО, оправдывали деятельность террористических организаций на территории Северного Кавказа, Центральной Азии и Ближнего Востока".В отношении организатора и четырех участников ячейки возбуждены уголовные дела по статье "Организация деятельности экстремистской организации" УК РФ.В ходе обысков правоохранители изъяли экстремистскую литературу и личные записи, подтверждающие причастность фигурантов к инкриминируемым преступлениям, они арестованы.* Террористическая организация, запрещена в России.

https://ria.ru/20241116/miting-1984186441.html

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происшествия, ростовская область, россия, таблиги джамаат, северный кавказ, фсб