https://ria.ru/20241223/gruppirovka-1990839051.html
В Ростовской области вскрыли ячейку экстремистской группировки
В Ростовской области вскрыли ячейку экстремистской группировки - РИА Новости, 23.12.2024
В Ростовской области вскрыли ячейку экстремистской группировки
Юлия Насулина. Силовики пресекли в Обливском районе Ростовской области деятельность ячейки запрещенного в РФ международного религиозного объединения "Таблиги... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T15:13:00+03:00
2024-12-23T15:13:00+03:00
2024-12-23T15:19:00+03:00
происшествия
ростовская область
россия
таблиги джамаат
северный кавказ
фсб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928540124_0:136:2831:1728_1920x0_80_0_0_f101253aded1f1a561afa5ce6707f2ad.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 дек - РИА Новости. Юлия Насулина. Силовики пресекли в Обливском районе Ростовской области деятельность ячейки запрещенного в РФ международного религиозного объединения "Таблиги Джамаат"*, отрицающего, в частности, необходимость участия мусульман России в СВО, сообщил РИА Новости представитель УФСБ по региону."УФСБ России по Ростовской области пресечена деятельность ячейки международного религиозного объединения "Таблиги Джамаат"*, действовавшей на территории Обливского района. Ее лидеры неоднократно выезжали в зарубежные лагеря, где получали ложные нетрадиционные религиозные знания", - сказал он.Так, по информации ведомства, под видом религиозной группы они вовлекали местных мусульман в экстремистскую деятельность, проводили собрания последователей, "насаждали ложное мнение о неисполнении законодательства РФ, в том числе отрицая необходимость участия мусульман России в СВО, оправдывали деятельность террористических организаций на территории Северного Кавказа, Центральной Азии и Ближнего Востока".В отношении организатора и четырех участников ячейки возбуждены уголовные дела по статье "Организация деятельности экстремистской организации" УК РФ.В ходе обысков правоохранители изъяли экстремистскую литературу и личные записи, подтверждающие причастность фигурантов к инкриминируемым преступлениям, они арестованы.* Террористическая организация, запрещена в России.
https://ria.ru/20241116/miting-1984186441.html
https://ria.ru/20241216/arest-1989362190.html
ростовская область
россия
северный кавказ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928540124_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_03adb5e5b2c78bcb00063144559e0707.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, россия, таблиги джамаат, северный кавказ, фсб
Происшествия, Ростовская область, Россия, Таблиги Джамаат, Северный Кавказ, ФСБ
В Ростовской области вскрыли ячейку экстремистской группировки
В Ростовской области вскрыли ячейку экстремистской группировки "Таблиги Джамаат"