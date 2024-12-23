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Премьер Гренландии ответил на слова Трампа о приобретении острова - РИА Новости, 23.12.2024
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16:33 23.12.2024 (обновлено: 16:57 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/grenlandiya-1990854229.html
Премьер Гренландии ответил на слова Трампа о приобретении острова
Премьер Гренландии ответил на слова Трампа о приобретении острова - РИА Новости, 23.12.2024
Премьер Гренландии ответил на слова Трампа о приобретении острова
Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова избранного президента США Дональда Трампа об "абсолютной необходимости" для Вашингтона владеть островом... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T16:33:00+03:00
2024-12-23T16:57:00+03:00
гренландия
сша
в мире
дональд трамп
дания
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова избранного президента США Дональда Трампа об "абсолютной необходимости" для Вашингтона владеть островом заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться."Гренландия - наша. Мы не продаемся и никогда не будем продаваться. Мы не должны проиграть нашу долгую борьбу за свободу", - заявил Эгеде в письменном комментарии агентству Рейтер.Ранее Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, таким образом он прокомментировал свое решение назначить нового американского посла в Дании, экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри.Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. Позднее сам Трамп подтвердил журналистам, что интересовался этим вопросом "стратегически". При этом в Гренландии заявили, что остров не продается, а в Дании выразили надежду, что Трамп пошутил, саму идею продажи назвав абсурдной.Бывший сотрудник министерства внутренней безопасности США Майлз Тейлор в интервью телеканалу MSNBC в августе 2020 года заявил, что Трамп интересовался, можно ли обменять Пуэрто-Рико на Гренландию.
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гренландия, сша, в мире, дональд трамп, дания
Гренландия, США, В мире, Дональд Трамп, Дания
Премьер Гренландии ответил на слова Трампа о приобретении острова

Премьер Гренландии ответил Трампу, что остров не продается и не будет

© AP Photo / Rick ScuteriИзбранный президент США Дональд Трамп
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© AP Photo / Rick Scuteri
Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова избранного президента США Дональда Трампа об "абсолютной необходимости" для Вашингтона владеть островом заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться.
"Гренландия - наша. Мы не продаемся и никогда не будем продаваться. Мы не должны проиграть нашу долгую борьбу за свободу", - заявил Эгеде в письменном комментарии агентству Рейтер.
Ранее Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, таким образом он прокомментировал свое решение назначить нового американского посла в Дании, экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри.
Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. Позднее сам Трамп подтвердил журналистам, что интересовался этим вопросом "стратегически". При этом в Гренландии заявили, что остров не продается, а в Дании выразили надежду, что Трамп пошутил, саму идею продажи назвав абсурдной.
Бывший сотрудник министерства внутренней безопасности США Майлз Тейлор в интервью телеканалу MSNBC в августе 2020 года заявил, что Трамп интересовался, можно ли обменять Пуэрто-Рико на Гренландию.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Трамп снова заявил о необходимости для США приобрести Гренландию
06:04
 
ГренландияСШАВ миреДональд ТрампДания
 
 
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