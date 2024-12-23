https://ria.ru/20241223/grenlandiya-1990854229.html

Премьер Гренландии ответил на слова Трампа о приобретении острова

Премьер Гренландии ответил на слова Трампа о приобретении острова - РИА Новости, 23.12.2024

Премьер Гренландии ответил на слова Трампа о приобретении острова

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова избранного президента США Дональда Трампа об "абсолютной необходимости" для Вашингтона владеть островом... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T16:33:00+03:00

2024-12-23T16:33:00+03:00

2024-12-23T16:57:00+03:00

гренландия

сша

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова избранного президента США Дональда Трампа об "абсолютной необходимости" для Вашингтона владеть островом заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться."Гренландия - наша. Мы не продаемся и никогда не будем продаваться. Мы не должны проиграть нашу долгую борьбу за свободу", - заявил Эгеде в письменном комментарии агентству Рейтер.Ранее Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, таким образом он прокомментировал свое решение назначить нового американского посла в Дании, экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри.Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. Позднее сам Трамп подтвердил журналистам, что интересовался этим вопросом "стратегически". При этом в Гренландии заявили, что остров не продается, а в Дании выразили надежду, что Трамп пошутил, саму идею продажи назвав абсурдной.Бывший сотрудник министерства внутренней безопасности США Майлз Тейлор в интервью телеканалу MSNBC в августе 2020 года заявил, что Трамп интересовался, можно ли обменять Пуэрто-Рико на Гренландию.

https://ria.ru/20241223/tramp-1990764727.html

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гренландия, сша, в мире, дональд трамп, дания