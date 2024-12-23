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Генпрокуратура подтвердила, что внесла представление председателю ДУМ - РИА Новости, 23.12.2024
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19:50 23.12.2024 (обновлено: 20:29 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/genprokuratura-1990897425.html
Генпрокуратура подтвердила, что внесла представление председателю ДУМ
Генпрокуратура подтвердила, что внесла представление председателю ДУМ - РИА Новости, 23.12.2024
Генпрокуратура подтвердила, что внесла представление председателю ДУМ
Генеральная прокуратура РФ подтвердила РИА Новости, что внесла представление об устранении нарушения законодательства председателю Духовного управления... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T19:50:00+03:00
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ подтвердила РИА Новости, что внесла представление об устранении нарушения законодательства председателю Духовного управления мусульман (ДУМ) после фетвы, где было допущено религиозное многоженство."Подтверждаем", — ответили в Генпрокуратуре на вопрос агентства, не уточнив подробности.Ранее источник в надзорном ведомстве сообщил РИА Новости, что богословское заключение Совета улемов ДУМ от 17 декабря "Проблематика многоженства в мусульманском сообществе России" противоречит действующему законодательству и основам государственной семейной политики в области сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В итоге председателю ДУМ было внесено представление об устранении нарушения закона. Ранее Совет улемов ДУМ РФ принял фетву, допускающую для мусульман РФ заключение до четырех религиозных браков при условии справедливого и равного отношения мужа ко всем женам, а также материального обеспечения жен и детей. Позже депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что нормы семейного права регламентируются Семейным кодексом, и назвал фетву призывом к нарушению закона.
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россия, дума, виталий милонов, госдума рф, общество
Россия, Дума, Виталий Милонов, Госдума РФ, Общество
Генпрокуратура подтвердила, что внесла представление председателю ДУМ

Генпрокуратура подтвердила внесение представления председателю ДУМ после фетвы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ подтвердила РИА Новости, что внесла представление об устранении нарушения законодательства председателю Духовного управления мусульман (ДУМ) после фетвы, где было допущено религиозное многоженство.
"Подтверждаем", — ответили в Генпрокуратуре на вопрос агентства, не уточнив подробности.
Ранее источник в надзорном ведомстве сообщил РИА Новости, что богословское заключение Совета улемов ДУМ от 17 декабря "Проблематика многоженства в мусульманском сообществе России" противоречит действующему законодательству и основам государственной семейной политики в области сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В итоге председателю ДУМ было внесено представление об устранении нарушения закона.
Ранее Совет улемов ДУМ РФ принял фетву, допускающую для мусульман РФ заключение до четырех религиозных браков при условии справедливого и равного отношения мужа ко всем женам, а также материального обеспечения жен и детей. Позже депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что нормы семейного права регламентируются Семейным кодексом, и назвал фетву призывом к нарушению закона.
Открытие после реконструкции главной мечети Москвы - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
ДУМ России разрешило религиозное многоженство
19 декабря, 18:00
 
РоссияДумаВиталий МилоновГосдума РФОбщество
 
 
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