https://ria.ru/20241223/genprokuratura-1990897425.html

Генпрокуратура подтвердила, что внесла представление председателю ДУМ

Генпрокуратура подтвердила, что внесла представление председателю ДУМ - РИА Новости, 23.12.2024

Генпрокуратура подтвердила, что внесла представление председателю ДУМ

Генеральная прокуратура РФ подтвердила РИА Новости, что внесла представление об устранении нарушения законодательства председателю Духовного управления... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T19:50:00+03:00

2024-12-23T19:50:00+03:00

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ подтвердила РИА Новости, что внесла представление об устранении нарушения законодательства председателю Духовного управления мусульман (ДУМ) после фетвы, где было допущено религиозное многоженство."Подтверждаем", — ответили в Генпрокуратуре на вопрос агентства, не уточнив подробности.Ранее источник в надзорном ведомстве сообщил РИА Новости, что богословское заключение Совета улемов ДУМ от 17 декабря "Проблематика многоженства в мусульманском сообществе России" противоречит действующему законодательству и основам государственной семейной политики в области сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В итоге председателю ДУМ было внесено представление об устранении нарушения закона. Ранее Совет улемов ДУМ РФ принял фетву, допускающую для мусульман РФ заключение до четырех религиозных браков при условии справедливого и равного отношения мужа ко всем женам, а также материального обеспечения жен и детей. Позже депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что нормы семейного права регламентируются Семейным кодексом, и назвал фетву призывом к нарушению закона.

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россия, дума, виталий милонов, госдума рф, общество