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Генпрокуратура внесла представление ДУМ после фетвы о многоженстве - РИА Новости, 23.12.2024
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19:34 23.12.2024 (обновлено: 19:37 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/genprokuratura-1990895577.html
Генпрокуратура внесла представление ДУМ после фетвы о многоженстве
Генпрокуратура внесла представление ДУМ после фетвы о многоженстве - РИА Новости, 23.12.2024
Генпрокуратура внесла представление ДУМ после фетвы о многоженстве
Генеральная прокуратура России внесла представление председателю Духовного управления мусульман РФ (ДУМ), выпустившему религиозное предписание, допускающее... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T19:34:00+03:00
2024-12-23T19:37:00+03:00
политика
госдума рф
россия
ильдар аляутдинов
генеральная прокуратура рф
виталий милонов
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Генеральная прокуратура России внесла представление председателю Духовного управления мусульман РФ (ДУМ), выпустившему религиозное предписание, допускающее многоженство, сообщил РИА Новости источник в надзорном ведомстве."Богословское заключение Совета улемов Духовного управления мусульман России от 17 декабря "Проблематика многоженства в мусульманском сообществе России" противоречит действующему законодательству и основам государственной семейной политики в области сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Учитывая изложенное, председателю Централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман Российской Федерации внесено представление об устранении нарушения закона", - сказал собеседник агентства.По его словам, в Генпрокуратуре отметили, что Семейный кодекс РФ не допускает заключение брака между гражданами, если один из них уже состоит в другом зарегистрированном браке. А федеральным законом "О свободе совести и о религиозных объединениях" установлено, что религиозные организации действуют в соответствии со своими внутренними установлениями, если они не противоречат законодательству России.Ранее муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов сообщил РИА Новости, что Совет улемов ДУМ РФ принял фетву, допускающую для мусульман РФ заключение до четырех религиозных браков при условии справедливого и равного отношения мужа ко всем женам, а также материального обеспечения жен и детей. Позже депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что нормы семейного права регламентируются Семейным кодексом, и назвал фетву призывом к нарушению закона.
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политика, госдума рф, россия, ильдар аляутдинов, генеральная прокуратура рф, виталий милонов
Политика, Госдума РФ, Россия, Ильдар Аляутдинов, Генеральная прокуратура РФ, Виталий Милонов
Генпрокуратура внесла представление ДУМ после фетвы о многоженстве

Генпрокуратура внесла представление председателю ДУМ после фетвы о многоженстве

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Генеральная прокуратура России внесла представление председателю Духовного управления мусульман РФ (ДУМ), выпустившему религиозное предписание, допускающее многоженство, сообщил РИА Новости источник в надзорном ведомстве.
«
"Богословское заключение Совета улемов Духовного управления мусульман России от 17 декабря "Проблематика многоженства в мусульманском сообществе России" противоречит действующему законодательству и основам государственной семейной политики в области сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Учитывая изложенное, председателю Централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман Российской Федерации внесено представление об устранении нарушения закона", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в Генпрокуратуре отметили, что Семейный кодекс РФ не допускает заключение брака между гражданами, если один из них уже состоит в другом зарегистрированном браке. А федеральным законом "О свободе совести и о религиозных объединениях" установлено, что религиозные организации действуют в соответствии со своими внутренними установлениями, если они не противоречат законодательству России.
Ранее муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов сообщил РИА Новости, что Совет улемов ДУМ РФ принял фетву, допускающую для мусульман РФ заключение до четырех религиозных браков при условии справедливого и равного отношения мужа ко всем женам, а также материального обеспечения жен и детей. Позже депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что нормы семейного права регламентируются Семейным кодексом, и назвал фетву призывом к нарушению закона.
Открытие после реконструкции главной мечети Москвы - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
ДУМ России разрешило религиозное многоженство
19 декабря, 18:00
 
ПолитикаГосдума РФРоссияИльдар АляутдиновГенеральная прокуратура РФВиталий Милонов
 
 
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