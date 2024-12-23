https://ria.ru/20241223/fitso-1990872074.html

Фицо показал себя думающим политиком, заявил Ушаков

Фицо показал себя думающим политиком, заявил Ушаков - РИА Новости, 23.12.2024

Фицо показал себя думающим политиком, заявил Ушаков

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, как и премьер Венгрии Виктор Орбан, показал себя самостоятельным и думающим политиком, который ставит на первый план... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T18:06:00+03:00

2024-12-23T18:06:00+03:00

2024-12-23T18:06:00+03:00

словакия

россия

венгрия

роберт фицо

виктор орбан

юрий ушаков

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, как и премьер Венгрии Виктор Орбан, показал себя самостоятельным и думающим политиком, который ставит на первый план интересы своей страны, считает помощник президента РФ Юрий Ушаков. Президент России Владимир Путин 22 декабря принял в Кремле премьера Словакии, который находился с рабочим визитом в Москве. Помощник российского лидера в беседе с журналистами в понедельник отметил, что встреча продолжалась два часа, разговор был обстоятельным и проходил в конструктивном духе. "В целом, как и Орбан, Роберт Фицо показал себя самостоятельным, думающим политиком, ставившим на первый план интересы своей страны", - сказал Ушаков.

https://ria.ru/20241223/zelenskiy-1990857248.html

словакия

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словакия, россия, венгрия, роберт фицо, виктор орбан, юрий ушаков