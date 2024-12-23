Рейтинг@Mail.ru
Фицо показал себя думающим политиком, заявил Ушаков - РИА Новости, 23.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:06 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/fitso-1990872074.html
Фицо показал себя думающим политиком, заявил Ушаков
Фицо показал себя думающим политиком, заявил Ушаков - РИА Новости, 23.12.2024
Фицо показал себя думающим политиком, заявил Ушаков
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, как и премьер Венгрии Виктор Орбан, показал себя самостоятельным и думающим политиком, который ставит на первый план... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T18:06:00+03:00
2024-12-23T18:06:00+03:00
словакия
россия
венгрия
роберт фицо
виктор орбан
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906699020_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_de0d42affa80d96d35a3b90f315db15a.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, как и премьер Венгрии Виктор Орбан, показал себя самостоятельным и думающим политиком, который ставит на первый план интересы своей страны, считает помощник президента РФ Юрий Ушаков. Президент России Владимир Путин 22 декабря принял в Кремле премьера Словакии, который находился с рабочим визитом в Москве. Помощник российского лидера в беседе с журналистами в понедельник отметил, что встреча продолжалась два часа, разговор был обстоятельным и проходил в конструктивном духе. "В целом, как и Орбан, Роберт Фицо показал себя самостоятельным, думающим политиком, ставившим на первый план интересы своей страны", - сказал Ушаков.
https://ria.ru/20241223/zelenskiy-1990857248.html
словакия
россия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906699020_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_746c47ed2ab008795e42ad41fe0ddbd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
словакия, россия, венгрия, роберт фицо, виктор орбан, юрий ушаков
Словакия, Россия, Венгрия, Роберт Фицо, Виктор Орбан, Юрий Ушаков
Фицо показал себя думающим политиком, заявил Ушаков

Ушаков назвал Фицо самостоятельным и думающим политиком

© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, как и премьер Венгрии Виктор Орбан, показал себя самостоятельным и думающим политиком, который ставит на первый план интересы своей страны, считает помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президент России Владимир Путин 22 декабря принял в Кремле премьера Словакии, который находился с рабочим визитом в Москве. Помощник российского лидера в беседе с журналистами в понедельник отметил, что встреча продолжалась два часа, разговор был обстоятельным и проходил в конструктивном духе.
"В целом, как и Орбан, Роберт Фицо показал себя самостоятельным, думающим политиком, ставившим на первый план интересы своей страны", - сказал Ушаков.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
"Обиделся?" На Западе поставили Зеленского на место после слов о Фицо
16:55
 
СловакияРоссияВенгрияРоберт ФицоВиктор ОрбанЮрий Ушаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала